Chứng khoán ngày 29/9: Dòng tiền phân hóa mạnh mẽ, VN-Index “xanh vỏ đỏ lòng”

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (29/9) khép lại phiên giao dịch đầu tuần ghi nhận trạng thái “xanh vỏ, đỏ lòng”. Chỉ số VN-Index tăng nhờ nỗ lực kéo trụ của nhóm cổ phiếu “họ” Vingroup và một số cổ phiếu ngân hàng.

VN-Index tăng gần 6 điểm

Sau tuần đi ngang, thị trường khởi đầu tuần mới tiếp tục xu hướng này, với thanh khoản khá eo hẹp. VN-Index diễn biến giằng co, sau đó tăng điểm khá tốt hướng đến vùng giá 1.680 điểm dưới ảnh hưởng tích cực của các cổ phiếu Vingroup, ngân hàng. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VN-Index tăng +5,78 điểm, đóng cửa tại 1.666,48 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 29/9.

Độ rộng của thị trường hôm nay tiêu cực khi trên sàn HOSE số cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế, hôm nay chỉ có 86 mã tăng, 55 mã tham chiếu, và có tới 233 mã giảm.

Đóng góp vào đà tăng của chỉ số VN-Index là các mã: VIC (+5,37), VHM (+2,93), TCB (+0,13), VPB (+2,3), CTG (+0,59)... trong khi đó, các mã kéo giảm gồm: VCB (-0,63), FPT (-2,05), MBB (-0,38), MWG (-1,16), VNM (-1,31)...

Dấu hiệu “xanh vỏ đỏ lòng” xuất hiện rõ rệt khi thị trường tăng điểm, tuy nhiên độ mở nghiêng về sắc đỏ với 16/21 nhóm ngành giảm điểm. Bất động sản khi có tác động từ bộ đôi VIC và VHM, ngân hàng và đường là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, hàng không, hóa chất và xây dựng là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Nhóm VN30 cũng diễn biến tương tự nhưng mức tăng tốt hơn. Theo đó, đóng cửa phiên giao dịch, VN30-Index tăng +9,58 điểm (+0,52%) lên mức 1.862,23 điểm. Độ rộng rổ VN30 lại nghiêng về tiêu cực khi có tới 18 mã giảm giá, 10 mã tăng giá và 2 mã tham chiếu.

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính có diễn biến tiêu cực hơn khi cùng giảm điểm. Trong đó, chỉ số HNX-Index đóng cửa giảm -0,91 điểm về mức 275,15 điểm; còn UPCoM-Index giảm -1,34 điểm về mức 109,29 điểm.

Sự nhộn nhịp của thị trường trong giai đoạn trước dường như không còn nữa khi thanh khoản khớp lệnh thấp hơn -10,1% so với phiên trước và thấp hơn -26% so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 934 triệu cổ phiếu (-3,26%), tương đương giá trị đạt 27.103 tỷ đồng (+0,40%).

Trong bối cảnh đó, nhóm nhà đầu tư nước ngoài tiếp đà bán ròng hơn 807 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng khoảng 749 tỷ đồng. Chiều mua, VPB và GEX được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị lần lượt 114 tỷ đồng và 111 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu TAL, TCB và GMD được mua ròng với giá trị dao động từ 40 tỷ đồng tới 53 tỷ đồng. Ngược chiều, khối ngoại bán mạnh nhất tại cổ phiếu SSI khoảng 175 tỷ đồng. 2 cổ phiếu khác là DIG và VNM cũng bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trên trăm tỷ mỗi mã.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng gần 36 tỷ đồng.

Xu hướng đi ngang có thể tiếp diễn

Thị trường chứng khoán hôm nay nhìn chung vẫn giữ được sắc xanh khi phe mua và phe bán giằng co trong biên độ hẹp quanh ngưỡng 1.666 điểm. Phiên hôm nay chứng kiến sự tỏa sáng của bộ đôi VIC cùng VHM khi chỉ tính riêng hai mã cổ phiếu họ Vingroup này đã đóng góp tới 10.48 điểm cho thị trường chung, bên cạnh mức tăng của một số “ngôi sao lẻ loi” ngành ngân hàng như VPB và HDB. Ở chiều ngược lại, phần còn lại của thị trường chịu áp lực điều chỉnh tương đối mạnh, đặc biệt ở nhóm bất động sản vốn có độ nhạy tương đối lớn với chỉ số chung khi rải rác mã cổ phiếu có mức giảm lên tới hơn 3%.

Một số nhóm ngành có sự bứt phá tích cực đầu phiên sáng, song phải chịu áp lực chốt lời đơn cử như VCG, HHV (đầu tư công), BAF (chăn nuôi). Có thể thấy rõ sự phân hóa mạnh mẽ giữa các nhóm ngành trong bối cảnh thanh khoản ở mức thấp, -26% so với mức bình quân 20 phiên và ít có khả năng lan tỏa đồng loạt tới toàn thị trường.

Thị trường không có nhóm ngành nào tăng hoặc giảm đồng thuận. Ở nhóm ngân hàng, HDB và VPB dẫn đầu về biên độ tăng khi đóng cửa cao hơn tham chiếu khoảng 2,3%. Một số mã vốn hóa lớn như CTG, STB, TCB cũng giữ sắc xanh dù biên độ chỉ khoảng 0,1-0,6%. Ở chiều ngược lại, SHB chịu áp lực bán mạnh nên mất 2,3%. VCB, BID, LPB, MBB, VIB... cũng điều chỉnh với mức giảm dưới 0,6%.

Phiên giao dịch đầu tuần VN-Index đóng cửa trong sắc xanh. Ảnh: T.L

Trong nhóm chứng khoán, VCI, HCM và VIX đứng về bên tăng khi tích lũy 0,3 - 1,2%. Trong khi đó, SSI đảo chiều từ tăng thành giảm 1,2%. Một số cổ phiếu vốn hóa nhỏ hơn như VND, VDS, ORS cũng đóng cửa trong sắc đỏ.

Ở nhóm bất động sản, ngoài bộ ba cổ phiếu VIC, VHM và VRE chốt phiên trong trạng thái hứng khởi, NLG là cái tên hiếm hoi giữ sắc xanh. Mã này tích lũy 2%, lên 41.800 đồng. Ngược lại, các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ như DXG, HDG, DIG, PDR, SCR... đồng loạt bị bán mạnh với mức giảm 2,5 - 4%.

Phiên giao dịch đầu tuần VN-Index đóng cửa trong sắc xanh. Tuy nhiên, đà tăng của thị trường chủ yếu đóng góp của một số cổ phiếu vốn hóa lớn, tập trung ở rổ VN30 như: VIC, VHM, VRE, VPB, HDB… còn phần lớn các nhóm cổ phiếu khác đều giảm điểm. Thanh khoản phiên hôm nay vẫn ở mức thấp và đây là phiên thứ 15 liên tiếp có khối lượng khớp lệnh thấp hơn mức bình quân 20 phiên./.