Chứng khoán ngày 26/9: Giao dịch giằng co, VN-Index giảm điểm phiên cuối tuần

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (26/9), sau ba phiên tăng liên tiếp, sắc xanh không còn giữ được ưu thế khi thị trường bước vào trạng thái giằng co. Áp lực bán dâng cao về cuối phiên chiều khiến VN-Index quay đầu giảm điểm.

VN-Index giảm hơn 5 điểm

Phiên giao dịch cuối tuần, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến khá giằng co với sắc đỏ áp đảo. Tâm lý của nhà đầu tư thận trọng khiến thanh khoản sụt giảm so với phiên giao dịch trước đó. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -5,39 điểm, về mức 1.660,7 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 26/9.

Các cổ phiếu tăng điểm phiên này có: VIC (+3,8), CTG (+0,8), VPL (+0,12), LPB (+0,21), BCM (+0,45)...Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VHM (-0,5), VPB (-1,78), BID (-0,86), HPG (-0,87), MBB (-1,13).

Độ rộng của thị trường hôm nay nghiêng về bên bán, khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay chỉ có 104 mã tăng giá, 60 mã giữ giá tham chiếu, nhưng có tới 203 mã giảm giá.

Trong phiên giao dịch hôm nay bên bán đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối và độ mở nghiêng hẳn về sắc đỏ với đa phần nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Bất động sản là nhóm ngành tăng điểm tốt nhất. Ở chiều ngược lại dịch vụ tài chính, ngân hàng, xây dựng là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 giảm -6,02 điểm, về mức 1.852,65 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm chiếm ưu thế khi có 21 mã giảm, 4 mã giữ giá tham chiếu và chỉ có 5 mã tăng giá.

Lực bán áp đảo nhưng thanh khoản khớp lệnh có dấu hiệu giảm so với phiên giao dịch trước đó. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 963 triệu cổ phiếu (+3,2%), tương đương giá trị đạt 26.938 tỷ đồng (-3,43%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -1,59 điểm, về mức 276,06 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,14 điểm, lên mức 110,63 điểm.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm nhà đầu tư nước ngoài tiếp đà bán ròng 2.159 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể, trên HOSE, khối ngoại bán ròng khoảng 2.044 tỷ đồng. Chiều mua, VCB được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 72 tỷ ; CII cũng được mua ròng khoảng 50 tỷ đồng. Theo sau, cổ phiếu HDG, HHS và HHV được mua ròng với giá trị dao động từ 21 tỷ tới 28 tỷ đồng.

Ngược chiều, khối ngoại bán mạnh nhất tại cổ phiếu SSI khoảng 319 tỷ đồng. Ngoài ra, các mã khác như HPG, VIX, SHB và VHM đồng loạt bị bán ròng hơn trăm tỷ đồng mỗi cổ phiếu

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 101 tỷ đồng.

Ngân hàng và chứng khoán là hai nhóm gây áp lực lớn

Thị trường chứng khoán hôm nay mở cửa trong sắc xanh, tuy nhiên áp lực bán gia tăng sau đó khiến VN-Index nhuộm đỏ nhưng mức giảm không quá sâu. Sắc đỏ kéo dài sang đầu giờ chiều. Đến gần 14 giờ chiều chỉ số chung trở lại sắc xanh, tăng vượt 1.670 điểm. Mốc điểm này chỉ giữ được vài phút, ngay lập tức, các lệnh bán xuất hiện nhiều làm hạ độ cao của VN-Index. Thị trường bước vào phiên ATC với áp lực bán chiếm ưu thế tại nhiều cổ phiếu quan trọng khiến thị trường đóng cửa trong sắc đỏ.

Cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán là hai nhóm gây áp lực lớn cho thị trường. Trong 10 mã góp mức giảm nhiều nhất hôm nay, 6 đại diện đến từ hai ngành trên, lần lượt gồm VPB, HDB, BID, SSI, VIX và MBB. Ngoài ra, chỉ số cũng bị ảnh hưởng bởi diễn biến tiêu cực ở nhóm viễn thông, công nghệ, bán lẻ và dầu khí.

Ở chiều ngược lại, bất động sản tiếp tục giữ vai trò bệ đỡ cho thị trường, giúp VN-Index không giảm quá sâu. VIC của Vingroup tăng 3,8% và tiếp tục là cổ phiếu ảnh hưởng tích cực nhất tới chỉ số chung. Ngoài ra, ngành này còn có HDG tăng 5,1%; CII và KDH cùng tích lũy trên 2%. Song sắc đỏ vẫn xuất hiện tại nhiều mã như DXG, DIG, PDR, VHM nhưng biên độ không sâu.

Dòng tiền phân hóa, tập trung vào câu chuyện của từng cổ phiếu thay vì lan tỏa toàn ngành. Ảnh: T.L

Thống kê rổ VN30 có tới 20 cổ phiếu trượt giảm so với giá chốt buổi sáng, chỉ 7 mã có cải thiện. VN30-Index đóng cửa giảm 0,32% (-6,02 điểm) với 5 mã tăng/21 mã giảm. Về mặt điểm số là có tốt hơn buổi sáng (giảm 0,42%) nhưng là nhờ VIC đem về tới 7,8 điểm. Nhóm VN30 vẫn có 10 cổ phiếu giảm hơn 1%, dẫn đầu là TPB giảm 3,09%, HDB giảm 2,74%, SSI giảm 2,56%, VJC giảm 2,5%. Chỉ số Midcap đóng cửa giảm 1,1%. Ngoài ra độ rộng cũng như số lượng các mã giảm sâu đều cho thấy có áp lực bán mới.

Ở chiều tăng, những cổ phiếu mạnh trong phiên sáng vẫn được hỗ trợ đủ tốt, dù số lượng không nhiều. HSL, KOS, BIC, BMC kịch trần với thanh khoản nhỏ. Nhóm CII tăng 2,87%, HDG tăng 5,1%, KBC tăng 1,9%, KDH tăng 2,37%, HHS tăng 3,74%, IJC tăng 1,07% có thanh khoản vượt trăm tỷ đồng và chiếm đại đa số thanh khoản ở nhóm tăng./.