Chứng khoán ngày 24/9: Sắc xanh lan tỏa toàn thị trường, VN-Index ngược dòng bứt phá

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (24/9) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên sáng về vùng giá 1.620 điểm. Sau đó, thị trường phân hóa tốt với lực cầu gia tăng ở nhiều mã giúp VN-Index phục hồi tốt tăng điểm trong phiên chiều với thanh khoản cải thiện.

VN-Index tăng hơn 22 điểm

Sau những phút giằng co đầu phiên, thị trường chứng khoán Việt Nam nhận được lực cầu bắt đáy khiến nhiều nhóm cổ phiếu quay đầu tăng mạnh, thậm chí nhóm VN30 có tới 27/30 mã tăng. Lực cầu dâng cao giúp VN-Index bật tăng mạnh về cuối phiên. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VN-Index tăng +17,64 điểm, đóng cửa tại 1.684,9 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 24/9.

Đóng góp vào đà tăng của chỉ số VN-Index là các mã: : VPB (+5,69), VCB (+0,8), BID (+0,86), TCB (+3,47), HPG (+1,4).... trong khi đó, các mã kéo giảm gồm: VHM (-0,71), VIC (-0,13), VPL (-0,12), GEX (-0,57), PNJ (-0,34).

Độ rộng của thị trường hôm nay tích cực với sắc xanh chiếm ưu thế, khi trên sàn HOSE số cổ phiếu tăng giá chiếm ưu thế, hôm nay có 231 mã tăng, 51 mã tham chiếu, và có 88 mã giảm.

Sắc xanh áp đảo và độ mở nghiêng gần như toàn bộ về phía tăng với 20/21 nhóm ngành tăng điểm. Ngân hàng, dịch vụ tài chính và xây dựng là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, nhựa, dệt may là hai nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh trong phiên ngày hôm nay.

Nhóm VN30 cũng diễn biến tương tự nhưng mức tăng tốt hơn. Theo đó, đóng cửa phiên giao dịch, VN30-Index tăng +32,03 điểm (+1,76%) lên mức 1.853,48 điểm. Độ rộng rổ VN30 tích cực, trong rổ có 27 mã tăng giá, 2 mã giảm giá và 1 mã giữ giá.

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, chỉ số HNX-Index đóng cửa tăng +4,27 điểm lên mức 277,28 điểm; còn UPCoM-Index lại giảm -0,37 điểm lên mức 109,65 điểm.

Thị trường sôi động trở lại khi thanh khoản khớp lệnh tăng +43,4% so với phiên giao dịch ngày hôm qua, tuy nhiên vẫn ở mức thấp hơn -18,2% so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 999.7 triệu cổ phiếu (+25,24%), tương đương giá trị đạt 27.181 tỷ đồng (+16,84%).

Trước bối cảnh đó, giao dịch khối ngoại vẫn là điểm trừ khi tiếp đà bán ròng tổng cộng 1.591 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Cụ thể, trên HoSE, khối ngoại bán ròng khoảng 1.510 tỷ đồng. Chiều mua, CII được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 121 tỷ đồng. Theo sau, cổ phiếu DIG, BID, PDR và VSC được mua ròng với giá trị dao động từ 26 tỷ đồng tới 70 tỷ đồng. Ngược chiều, khối ngoại bán mạnh nhất tại cổ phiếu VHM khoảng 246 tỷ đồng. Ngoài ra, các mã SSI, VPB và VCI cũng bị khối ngoại bán ròng lần lượt 198 tỷ, 123 tỷ và 105 tỷ đồng. VCB cũng bị bán ròng 93 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 43 tỷ đồng.

Lực cầu nhập cuộc mạnh mẽ cuối phiên

Tâm lý giao dịch vốn ảm đạm suốt những ngày vừa qua dường như được cởi trói và VN-Index có phiên giao dịch tăng điểm tích cực nhất trong tháng 9 với sắc xanh lan tỏa tới toàn thị trường. Khác với những phiên trước, thị trường cho thấy bộ mặt hoàn toàn khác trong phiên chiều khi lực cầu nhập cuộc mạnh mẽ, kéo chỉ số tăng một mạch 38 điểm kể từ mốc giá thấp nhất (1.619 điểm). Rất nhiều mã cổ phiếu khoác lên mình màu áo xanh, tím và đóng vai trò dẫn dắt cho toàn ngành, đơn cử như HDB, VPB (ngân hàng), VCI (chứng khoán), CII, PDR (bất động sản). Ở chiều ngược lại, quyết không chịu đồng hành cùng thị trường là bộ đôi VHM, VIC trở thành hai tác nhân gây giảm điểm lớn nhất tới chỉ số, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng là không đáng kể.

Thị trường chứng khoán hôm nay có một phiên tăng điểm rất tượng. Ảnh: T.L

Nhóm cổ phiếu có ảnh hưởng nhất, thậm chí là động lực của nhịp tăng của VN-Index hôm nay là ngân hàng. Thống kê cho thấy toàn bộ cổ phiếu ngân hàng trong rổ VN30 đều tăng giá mạnh so với buổi sáng, đặc biệt HDB lên kịch trần. Cổ phiếu này tính đến ngày hôm qua đã giảm 14% kể từ đỉnh sau 15 phiên điều chỉnh, hôm nay phục hồi 6,97% với thanh khoản cao nhất 12 phiên. Hơi tiếc là HDB vốn hóa còn hạn chế nên ảnh hưởng chưa mạnh tới VN-Index.

Sức mạnh của nhóm ngân hàng có tác động rất lớn, trong 10 mã kéo điểm khỏe nhất cho VN-Index hôm nay thì tới 7 mã ngân hàng. Toàn bộ 27 mã nhóm này ở các sàn còn duy nhất KLB giảm 0,58% và SGB tham chiếu. Ngược lại, 18 mã khác tăng trên 1%, trong đó 12 mã tăng quá 2%. Thanh khoản của các cổ phiếu ngân hàng sàn HoSE hôm nay cũng tăng 47% so với hôm qua, lên mức cao nhất 6 phiên.

Toàn bộ cổ phiếu chứng khoán cũng được phủ bởi sắc xanh với mức tăng hơn 2%, dù sáng nay tất cả đồng loạt giảm. SSI mã đầu ngành này tăng 2,2% lên 40.250 đồng, còn VCI có thêm 4,2% lên 43.650 đồng.

Hầu hết cổ phiếu bất động sản đóng cửa trên tham chiếu, trừ "họ" Vingroup. CII có trạng thái hưng phấn nhất khi tăng hết biên độ lên 24.400 đồng và dư mua 7,6 triệu cổ phiếu. Các mã vốn hóa vừa như NVL, NLG, KDH tích lũy 1,5-3%.

Một phiên tăng điểm rất tượng của chỉ số VN-Index. Đóng cửa ở mức cao nhất phiên, đi kèm với đó là thanh khoản cải thiện tăng so với phiên trước đó. Tuy vậy đà tăng chủ yếu được yếu về cuối phiên và khối lượng khớp lệnh vẫn còn thấp hơn mức bình quân 20 phiên cho thấy động lượng bứt phá là chưa mạnh. Song phiên tăng hôm nay là một tín hiệu tích cực là chỉ báo để chúng ta có thể mở vị thế mua mới./.