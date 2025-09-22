Chứng khoán ngày 22/9: Áp lực bán gia tăng, VN-Index giảm điểm phiên đầu tuần

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (22/9) sau nhiều phiên giằng co, áp lực bán tăng vọt trong phiên chiều khiến VN-Index giảm mạnh hơn 40 điểm trước khi thu hẹp đà giảm về cuối phiên.

VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ tâm lý

Sau tuần giảm điểm và tích lũy kém tích cực. Thị trường đã chịu áp lực bán ngay từ đầu phiên hôm nay, áp lực bán gia tăng ở nhóm ngân hàng, vốn hóa lớn. VN30 chịu áp lực bán khá mạnh về vùng hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm với thanh khoản gia tăng và hồi phục nhẹ cuối phiên. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -24,17 điểm, về mức 1.634,45 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 20/9.

Các cổ phiếu tăng điểm phiên này có: VIX (+2,7), DIG (+1,22), PDR (+2,13), CII (+0,64), TPB (+2,15)...Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VIC (-2,87), HPG (-2,91), FPT (-3,2), VHM (-2,16), VPB (-2,96).

Độ rộng của thị trường hôm nay nghiêng về bên bán, khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HoSE, hôm nay chỉ có 72 mã tăng giá, 41 mã giữ giá tham chiếu, nhưng có tới 262 mã giảm giá.

Mới chỉ khởi đầu tuần, bên bán đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối và độ mở nghiêng hẳn về sắc đỏ với 20/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Hàng không là nhóm ngành duy nhất tăng điểm nhất. Ở chiều ngược lại, thép, thủy sản và công nghệ viễn thông là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 giảm mạnh hơn -39,93 điểm, về mức 1.819,6 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm chiếm ưu thế khi có 247 mã giảm, 1 mã giữ giá tham chiếu và chỉ có 2 mã tăng giá.

Lực bán áp đảo với thanh khoản khớp lệnh có dấu hiệu gia tăng, +31,6% so với phiên trước đó, tuy nhiên vẫn thấp hơn -9,5% so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 1.216 triệu cổ phiếu (+30,84%), tương đương giá trị đạt 35.848 tỷ đồng (+22,79%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -2,01 điểm, về mức 274,23 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,86 điểm, về mức 110,15 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài nối dài mạch bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -1,.727 tỷ đồng. VIX +173 tỷ đồng, BID +121 tỷ đồng và TPB +84 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VHM -406 tỷ đồng, VIC -327 tỷ đồng, CTG -277 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 17 tỷ đồng.

Lực cầu cuối phiên giúp VN-Index thu hẹp đà giảm

VN-Index trải qua phiên giao dịch không mấy tích cực khi lực bán chiếm thế áp đảo xuyên suốt và đã từng có thời điểm chỉ số giảm tới 42,6 điểm so với mốc giá tham chiếu, một số mã cổ phiếu ghi nhận mức giá sàn như VHM, NKG. Đừng trước nguy cơ thủng mất nền hỗ trợ ngắn hạn tại vùng giá 1.615 điểm, lực cầu muộn màng vào 30 phút cuối phiên cũng đã giúp thị trường lấy lại số điểm nhất định. Phiên ATC chứng kiến nhiều cú “quay xe” ngoạn mục, đơn cử như BID, VIX và TPB bất ngờ chuyển từ đỏ sang xanh và đóng góp phần không nhỏ vào nỗ lực “rút chân” của VN-Index.

Xét theo ngành, nhóm chứng khoán chịu áp lực xả hàng mạnh nhất. Trừ VIX giữ sắc xanh, các mã trụ như SSI, VCI, HCM, VND đều giảm hơn 2% so với tham chiếu.

Ở nhóm ngân hàng, EIB dẫn đầu biên độ giảm khi mất 4,2%, xuống 25.000 đồng. Các cổ phiếu đầu ngành như CTG, VPB, HDB, TCB, SHB... cũng điều chỉnh hơn 2%.

Cổ phiếu thép, cảng biển, dầu khí... đều bị nhà đầu tư bán ồ ạt. HPG nối dài nhịp điều chỉnh khi mất thêm 2,9%, xuống 28.400 đồng. GAS và PLX, hai mã trụ nhóm dầu khí, lần lượt giảm 1,4% và 1,1%.

Áp lực bán chiếm ưu thế khiến VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tuần. Ảnh: T.L

Bất động sản là nhóm ngành hiếm hoi có trạng thái phân hóa mạnh. Trong khi các mã vốn hóa lớn và vừa như VHM, VRE, NVL, NLG, KDH đóng cửa trong sắc đỏ thì những cổ phiếu vốn hóa nhỏ như PDR, LDG, HDG, DIG vẫn giữ sắc xanh. Các mã này chủ yếu tích lũy 1-2% so với tham chiếu.

Phiên giao dịch đầu tuần mới kém khởi sắc của chứng trường Việt. Áp lực bán chiếm ưu thế ngay từ đầu phiên và càng giao dịch càng càng áp đảo. Lực cầu có phần gia tăng nhẹ trong phiên khớp lệnh ATC qua đó thu hẹp đà giảm một phần đáng kể của thị trường chung. Biên độ giảm sâu hơn so với 4 phiên trước, đi kèm với đó là thanh khoản gia tăng đang cho thấy những tín hiệu tiêu cực trong ngắn hạn. Tuy vậy do khối lượng khớp lệnh vẫn ở mức thấp so với trung bình 20 phiên (-9,5%) và cuối phiên rút chân cho thấy xu hướng giảm điểm vẫn chưa được xác nhận./.