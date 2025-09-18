Chứng khoán ngày 18/9: Thanh khoản sụt giảm, xu hướng giằng co của VN-Index chưa kết thúc

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (18/9) mở cửa tăng điểm với những tín hiệu tích cực sau thông tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất. Nhưng sau đó, lượng cung xuất hiện khiến VN-Index xuống vùng giá đỏ và đã có lúc đẩy thị trường rơi xuống 17 điểm dưới mốc giá tham chiếu trước khi lực cầu có phần nhập cuộc và nỗ lực thu hẹp đà giảm.

VN-Index giảm gần 6 điểm

Thị trường tăng điểm đầu phiên sau thông tin Fed giảm lãi suất. Tuy nhiên, với thanh khoản rất thấp, tâm lý thận trọng khiến VN-Index chịu áp lực điều chỉnh về vùng 1.645 điểm, sau đó thu hẹp đà giảm về cuối phiên. Thanh khoản tiếp tục không cải thiện, phần nào thể hiện áp lực cung không lớn trong phiên giao dịch đáo hạn phái sinh. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -5,79 điểm, về mức 1.665,18 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 18/9.

Các cổ phiếu hỗ trợ cho VN-Index phiên này có: VIC (+1,74), VHM (+0,57), STB (+0,35), HVN (+0,23), VIX (+0,18)... Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VCB (-1,73), FPT (-0,97), VNM (-0,71), ACB (-0,70), GAS (-0,54).

Độ rộng của thị trường hôm nay nghiêng về bên bán, khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HoSE, hôm nay chỉ có 108 mã tăng giá, 60 mã giữ giá tham chiếu, nhưng có tới 208 mã giảm giá.

Phiên tiếp theo với độ mở bao trùm bởi sắc đỏ khi có tới 16/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Xây dựng, bất động sản và bán lẻ là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, công nghệ viễn thông, thực phẩm tiêu dùng và dầu khí là 3 nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng giảm -7,11 điểm, về mức 1.861,74 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm chiếm ưu thế khi có 22 mã giảm, 1 mã giữ giá tham chiếu và chỉ có 7 mã tăng giá.

Tâm lý thận trọng thường thấy trong ngày đáo hạn phái sinh khi thanh khoản khớp lệnh có dấu hiệu sụt giảm và thấp hơn tới -36,1% so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HoSE đạt 916 triệu cổ phiếu (-14,59%), tương đương giá trị đạt 27.827 tỷ đồng (-14,40%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -0,71 điểm, về mức 276,92 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,36 điểm, về mức 111,1 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài trở lại đà bán ròng mạnh với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -1,512 tỷ đồng. GEX (+69 tỷ đồng), HVN (+50 tỷ đồng) và NKG (+35 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VIC (-213 tỷ đồng), VHM (-132 tỷ đồng), SSI (-123 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng ròng khoảng 99 tỷ đồng.

Nhóm vốn hóa lớn tác động không tốt tới chỉ số chung

Thị trường chứng khoán hôm nay mở gap tăng điểm đầu phiên với những tín hiệu tích cực từ nửa bên kia bán cầu, song lượng cung xuất hiện âm ỉ thả trôi VN-Index xuống vùng giá đỏ và từng có lúc đẩy thị trường rơi xuống 17 điểm dưới mốc giá tham chiếu trước khi lực cầu có phần nhập cuộc và nỗ lực lấy lại chút thành quả.

Sự kịch tính không dừng lại ở đó, diễn biến giao dịch trong phiên ATC ngày đáo hạn phái sinh một lần nữa cho thấy sự khó lường giữa biến động cung cầu tại những thời điểm mang tính then chốt.

Dù vậy, VN-Index kết phiên với mức giảm điểm nhẹ, chỉ số giữ vững mốc 1.660 điểm nhờ sự cải thiện đáng ghi nhận tới từ các cổ phiếu nhóm ngân hàng khi chuẩn bị kết phiên. Sức chi phối từ các “ông lớn” tương đối rõ rệt trong ngày hôm nay với VIC và VCB trở thành 2 thái cực trái ngược, lần lượt đóng góp và kéo giảm số điểm lớn nhất tới thị trường chung.

Chứng khoán ngày 18/9: thanh khoản sụt giảm, xu hướng giằng co của VN-Index vẫn chưa kết thúc. Ảnh: T.L

Nhìn chung, nhóm vốn hóa lớn gây tác động xấu tới chỉ số chung, dẫn đầu là VCB, FPT, VNM, ACB... Ở chiều ngược lại, chỉ có VIC làm bệ đỡ giúp VN-Index không giảm quá sâu. Điều này cũng phản ánh sự phân hóa giữa các ngành khi nhóm tiêu cực là công nghệ, dầu khí, bảo hiểm, ngân hàng; còn chỉ số ngành bất động sản vẫn trụ vững ở sắc xanh.

VN30-Index đóng cửa giảm 0,38% với 7 mã tăng/22 mã giảm, không có gì bất ngờ vì nhiều cổ phiếu, bao gồm cả các mã lớn, đã suy yếu. Thống kê có 27/30 mã trong rổ có giá đóng cửa thấp hơn giá chốt buổi sáng, chỉ 8 mã có cải thiện. VIC dù rất nỗ lực kéo lên cuối ngày, nhưng so với phiên sáng vẫn thấp hơn 1,02%. VHM thậm chí tụt 1,24%. FPT và VNM rất yếu chiều nay. FPT giảm thêm 1,53% nữa và đóng cửa giảm tổng cộng 2,37% so với tham chiếu. VNM giảm thêm 1,09%, chốt giảm 2,3%. Cả rổ VN30 có 11 mã giảm từ 1% trở lên, trong khi chỉ duy nhất VIC và STB là tăng được hơn 1%.

Thông tin Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản không tạo nên bất ngờ đối với thị trường tài chính và điều này cũng không tác động quá lớn đến phiên giao dịch hôm nay của chứng trường Việt. Mở cửa xanh nhẹ, nhưng càng giao dịch thì áp lực bán càng có xu hướng gia tăng và có lúc khiến VN-Index giảm sâu. Tuy vậy, thanh khoản ở mức thấp, nên VN-Index nhanh chóng hồi lại và kết phiên chỉ giảm nhẹ.

Điều đáng lo ngại mấy phiên gần đây là thanh khoản ở mức thấp và đây đã là phiên thứ 7 có khối lượng khớp lệnh sụt giảm so với mức bình quân 20 phiên, cho thấy tâm lý của giới đầu tư vẫn khá thận trọng.