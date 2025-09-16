Chứng khoán ngày 16/9: Giằng co quanh vùng đỉnh, VN-Index điều chỉnh giảm nhẹ

(TBTCO) - Sau nhịp hưng phấn đầu phiên sáng hôm nay (16/9), lực bán dâng cao khiến thị trường chứng khoán Việt Nam dần "hụt hơi" và giảm điểm nhẹ khi đóng cửa.

VN-Index ngắt mạch tăng liên tiếp

Thị trường chứng khoán hôm nay (16/9), sau 5 phiên liên tiếp phục hồi, tăng điểm nhẹ từ vùng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm và hướng đến vùng đỉnh cũ quanh 1.700 điểm. Thị trường đã chịu áp lực điều chỉnh, áp lực bán gia tăng khá mạnh ở nhiều mã sau giai đoạn phục hồi khá tốt. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -4 điểm, về mức 1.680,9 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 16/9.

Các cổ phiếu hỗ trợ cho VN-Index phiên này có: CTG (+1,74), TCB (+0,9), MBB (+2,42), VNM (+2,54), FPT (+1,57)... Chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VIC (-2,03), VHM (-1,73), BID (-0,36), HPG (-1,32), GAS (- 0,79)...

Độ rộng của thị trường hôm nay nghiêng về bên bán, khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HoSE, hôm nay chỉ có 114 mã tăng giá, 54 mã giữ giá tham chiếu, nhưng có tới 210 mã giảm giá.

Phiên điều chỉnh ngắt mạch 5 phiên tăng liên tiếp của VN-Index và độ mở nghiêng về sắc đỏ với 15/21 nhóm ngành giảm điểm. Hàng không, bán lẻ và công nghệ viễn thông là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bất động sản, thép và bất động sản khu công nghiệp là 3 nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng giảm -1,36 điểm, về mức 1.875,39 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giảm khá cân bằng khi có 13 mã giảm, 1 mã giữ giá tham chiếu và chỉ có 16 mã tăng giá.

Lực bán có phần mạnh vào thời điểm cuối phiên, khiến thanh khoản khớp lệnh gia tăng +9,8% so với phiên giao dịch trước đó, tuy nhiên vẫn ở mức thấp khi giảm -13,5% so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HoSE đạt 1.333 triệu cổ phiếu (+7,08%), tương đương giá trị đạt 41.336 tỷ đồng (+9,69%).

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, chỉ số HNX-Index giảm -1,71 điểm về mức 278,98 điểm; chỉ số UPCoM-Index tăng +0,86 điểm lên mức 111,32 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch cân bằng trở lại với giá trị mua ròng tại thời điểm kết phiên đạt +35 tỷ đồng. VIX +413 tỷ đồng, HVN +191 tỷ đồng và VNM +173 tỷ đồng là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VPB -270 tỷ đồng, SSI -195 tỷ đồng, VND -191 tỷ đồng là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại cũng bán ròng khoảng 126 tỷ đồng.

Áp lực chốt lời tại nhóm cổ phiếu Midcap

Sau 5 phiên tăng điểm liên tiếp trước đó, VN-Index có quán tính tăng tốt ngay khi mở cửa. Tuy nhiên, đây là điểm tích cực nhất trong phiên giao dịch hôm nay với mốc điểm cao nhất là 1.696,87 điểm, gần sát mốc 1.700. Sau đó, áp lực bán có chiều hướng gia tăng khiến VN-Index đảo chiều giảm điểm, cắt mạch tăng 5 phiên trước đó.

VN-Index đảo chiều giảm điểm, cắt mạch tăng 5 phiên trước đó. Ảnh minh họa.

Những phút giao dịch cuối phiên luôn là thời điểm mang lại nhiều bất ngờ nhất cho nhà đầu tư và phiên giao dịch hôm nay không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, điểm khác biệt chính là, thay vì lực cầu nhập cuộc như những phiên trước, lượng cung trong phiên hôm nay bất ngờ xuất hiện khá mạnh, tập trung vào các cổ phiếu Midcap vốn đã có mức tăng tương đối tích cực trong những phiên vừa qua. Dòng tiền cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành, tiêu biểu như nhóm “cổ phiếu vua” xuất hiện tới 2 cái tên (MBB và CTG) trong số 3 mã đóng góp điểm số lớn nhất tới thị trường, bên cạnh mức tăng 5,4% của HVN.

Ở chiều ngược lại, không quá bất ngờ khi tiếp tục là VIC và VHM trở thành những tác nhân cản trở đà phục hồi của chỉ số. Hai mã trụ cột là VIC và VHM lấy đi nhiều điểm nhất, lần lượt là 2,47 điểm và 1,68 điểm. Như vậy, tổng số điểm 2 mã này lấy đi nhiều hơn cả số điểm chỉ số VN-Index giảm trong phiên này.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng giúp thị trường không giảm thêm, khi có 5 mã góp mặt trong nhóm 10 mã đóng góp nhiều nhất vào chỉ số VN-Index; trong đó MBB, CTG đóng góp 1,25 điểm và 1,14 điểm.

Nhóm chứng khoán chịu áp lực bán mạnh khi hầu hết đóng cửa trong sắc đỏ, biên độ giảm phổ biến là 1,5-3%. VIX là một trong số ít cổ phiếu lội ngược dòng, tăng 1,5% lên 38.000 đồng.

Nhóm dầu khí cũng bị bao trùm bởi cổ phiếu giảm, trừ PLX giữ nhịp tăng 0,6% lên gần 36.600 đồng. Tương tự, toàn bộ cổ phiếu thép đóng cửa dưới tham chiếu. HPG mất 1,3%, còn những mã vốn hóa nhỏ hơn như NKG, HSG, TLH mất 1 - 3%.

Phiên giảm hôm nay không có nhiều yếu tố đáng chú ý có thể tác động mạnh đến xu hướng của thị trường khi biên độ giảm nhỏ và thanh khoản vẫn ở mức thấp. VN-Index đang quay trở lại tiệm cận mốc 1.700 điểm, nhưng thanh khoản trong 6 phiên gần đây đều thấp hơn mức bình quân 20 phiên, cho thấy động lực bứt phá là không cao và tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu thanh khoản không được cải thiện.