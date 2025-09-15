Chứng khoán ngày 15/9: Dòng tiền lan tỏa, VN-Index hướng về đỉnh cũ

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (15/9) tiếp tục duy trì đà tăng điểm tích cực, chỉ số VN-Index mở rộng đà tăng trong khoảng thời gian cuối phiên chiều, trước khi đóng cửa quanh mức cao nhất trong ngày.

VN-Index tăng hơn 17 điểm

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, thị trường chứng khoán hôm nay tiếp tục diễn biến tích cực khi hầu hết các nhóm ngành nhuộm “sắc xanh”. Lực cầu dâng cao giúp VN-Index bật tăng mạnh về cuối phiên. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VN-Index tăng +17,64 điểm, đóng cửa tại 1.684,9 điểm.

Đóng góp vào đà tăng của chỉ số VN-Index là các mã: : BID (+2,07), CTG (+1,51), HVN (+1,28), VIX (+0,92), MSN (+0,90).... trong khi đó, các mã kéo giảm gồm: VHM (-0,93), HDB (-0,20), VPB (-0,09), MSB (-0,06), NAB (-0,06).

Độ rộng của thị trường hôm nay tích cực với sắc xanh chiếm ưu thế, khi trên sàn HOSE số cổ phiếu tăng giá và số cổ phiếu giảm giá không có sự chênh lệch lớn, hôm nay có 238 mã tăng, 58 mã tham chiếu, và có 76 mã giảm.

Sắc xanh áp đảo và độ mở nghiêng gần như toàn bộ về phía tăng với 20/21 nhóm ngành tăng điểm. Thủy sản, cảng biển và xây dựng là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, chỉ duy nhất bất động sản là nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh trong phiên ngày hôm nay.

Đầu tuần hứng khởi, VN-Index giữ vững quyết tâm chinh phục lại mốc 1.700 điểm

Nhóm VN30 cũng diễn biến tương tự nhưng mức tăng hẹp hơn. Theo đó, đóng cửa phiên giao dịch, VN30-Index tăng 11,3 điểm (+0,61%) lên mức 1.876,75 điểm. Độ rộng rổ VN30 tích cực, trong rổ có 22 mã tăng giá, 6 mã giảm giá và 2 mã giữ giá.

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực. Trong đó, chỉ số HNX-Index đóng cửa tăng +4,18 điểm lên mức 280,69 điểm; còn UPCoM-Index cũng tăng +0,37 điểm lên mức 110,46 điểm.

Thị trường lấy lại sự hưng phấn nhất định khi thanh khoản khớp lệnh gia tăng +11,5% so với phiên giao dịch trước đó, tuy nhiên vẫn ở mức thấp khi -23,4% so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 1.245 triệu cổ phiếu (+10,76%), tương đương giá trị đạt 37.685 tỷ đồng (+10,06%).

Khối ngoại duy trì đà bán ròng với giá trị ở mức tương đối cao, đạt -1,319 tỷ đồng tại thời điểm kết phiên. VIX +205 tỷ đồng, BID +99 tỷ đồng và ACB +64 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, FPT -623 tỷ đồng, HPG -178 tỷ đồng, STB -123 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 54 tỷ đồng.

Dòng tiền luân chuyển giữa các nhóm ngành

VN-Index “chào tuần mới” với tâm thế đầy hứng khởi khi chỉ số nằm trong ngưỡng giá xanh xuyên suốt phiên giao dịch và một lần nữa, thời điểm cuối phiên lại mang đến nhiều sự bất ngờ cho giới đầu tư. Thị trường nhanh chóng tăng tới 16 điểm chỉ trong vòng 45 phút trước khi kết phiên.

Lực cầu lan tỏa mạnh mẽ khởi nguồn từ những mã cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, trong đó, một số nhóm ngành ghi nhận rải rác mức giá tím như xây dựng (CTD), chứng khoán (VIX), thủy sản (VHC, IDI). Tuy nhiên, đóng góp lớn nhất tới đà bứt phá phải kể đến bộ đôi ngành ngân hàng là BID (+3,05%), CTG (+2,38%) cùng mức tăng trần của cổ phiếu HVN.

Ở chiều ngược lại, cái tên quen thuộc – VHM là tác nhân giảm điểm lớn nhất tới chỉ số chung, tuy nhiên cũng không thể ngăn cản “con thuyền” VN-Index băng băng trên hành trình chinh phục lại mốc 1.700 điểm. Sắc xanh ngập tràn khi số mã tăng điểm áp đảo so với số mã giảm điểm và thanh khoản mặc dù cao hơn so với phiên trước đó.

Nối dài mạch tăng điểm, VN-Index có phiên tăng điểm thứ 5 liên tiếp. Ảnh: T.L

Xét theo nhóm ngành, chứng khoán có trạng thái tăng đồng thuận nhất. Sau thông tin Chính phủ phê duyệt đề án nâng hạng thị trường, hàng loạt cổ phiếu chứng khoán bật mạnh. VIX dẫn đầu khi chạm trần 37.450 đồng, còn VND, VCI, HCM đều tăng trên 1%. SSI, cổ phiếu đầu ngành, sáng nay bị khối ngoại bán mạnh nên giảm điểm nhưng đến cuối phiên đã đảo chiều tăng 0,7%.

Sắc xanh cũng bao trùm nhóm thép với biên độ tăng dao động 0,5-2,8%. HPG có lúc tích lũy 3%, tiến sát mốc 31.000 đồng, nhưng sau đó đối mặt áp lực bán mạnh nên chỉ còn tăng khoảng 1%.

Tương tự, nhóm dầu khí cũng đồng loạt chốt phiên trong sắc xanh. Hai mã trụ là GAS và PLX lần lượt tích lũy 1,1% và 0,4%. Ở nhóm ngân hàng, mức tăng phổ biến là 1%. Một số cổ phiếu như HDB, MSB, VPB lội ngược dòng thị trường, nhưng biên độ giảm điểm không đáng kể.

Nối dài mạch tăng điểm, VN-Index có phiên tăng điểm thứ 5 liên tiếp, vượt ngưỡng kháng cự 1.680 điểm. Điểm trừ là thanh khoản vẫn ở mức thấp với cả 5 phiên tăng điểm vừa qua đều có khối lượng khớp lệnh thấp hơn mức bình quân 20 phiên. Với thanh khoản chưa thể bùng nổ khi VN-Index quay lại vùng đỉnh thì vẫn tiềm ẩn rủi ro có xác suất điều chỉnh là khá cao. Tuy vậy dòng tiền tăng điểm có sự luân chuyển giữa các nhóm ngành, đặc biệt là nhóm ngành vốn hóa vừa, chưa tăng mạnh trong đợt vừa rồi nên khả năng VN-Index vẫn sẽ tiếp tục zích zắc tăng điểm trong các phiên tới.

Theo các chuyên gia, ở thời điểm hiện tại, thanh khoản chưa được xác nhận bùng nổ để tạo động lượng tăng bền vững cho thị trường chung nên vẫn ưu tiên vị thế phòng thủ, căn giữ tỷ trọng tiền mặt nhỉnh hơn. Ở vị thế mua mới, tiếp tục ưu tiên chọn mua thăm dò những cổ phiếu có thanh khoản vượt mức bình quân và có biên tăng điểm cao hơn thị trường chung.