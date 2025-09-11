Chứng khoán ngày 11/9: Thanh khoản cải thiện, VN-Index “đảo chiều” thành công

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (11/9) sau phiên tăng điểm với thanh khoản khá thấp, chỉ số Vn-Index đã có diễn biến giảm điểm khá mạnh điều chỉnh về vùng hỗ trợ quanh 1.600 điểm và bắt đầu dần hồi phục. Thị trường phục hồi tốt trong phiên chiều với thanh khoản cải thiện.

VN-Index tăng hơn 14 điểm

Nhà đầu tư trải qua nhiều cung bậc cảm xúc với diễn biến thị trường hôm nay. VN-Index mở cửa trong trạng thái tiêu cực, áp lực bán lan rộng, nhóm VN30 dồn dập gây áp lực. Chỉ số chính có thời điểm giảm về mức 1.606 điểm. Tuy nhiên, trong phiên chiều, VN-Index đã lấy lại sắc xanh với sự trở lại mạnh mẽ của nhóm vốn hoá lớn. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VN-Index tăng +14,49 điểm, đóng cửa tại 1.657,75 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 11/9.

Đóng góp vào đà tăng của chỉ số VN-Index là các mã: HPG (+1,04), VIC (+3,9), VHM (+4,03), LPB (+4,89), VNM (+2,34)... trong khi đó, các mã kéo giảm gồm: VCB (-0,15), BID (-0,12), TCB (-0,77), MBB (-0,93), VPB (-0,62)...

Mặc dù tăng điểm nhưng độ rộng của thị trường hôm nay khá cân bằng khi trên sàn HOSE số cổ phiếu tăng giá và số cổ phiếu giảm giá không có sự chênh lệch lớn, hôm nay có 163 mã tăng, 63 mã tham chiếu, và có 152 mã giảm.

VN-Index “quay xe” 180 độ, lấy lại tâm lý tích cực và độ mở nghiêng về phía tăng với 12/21 nhóm ngành tăng điểm. Bất động sản, bán lẻ và thép là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, công nghệ viễn thông, chứng khoán và cảng biển là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong phiên ngày hôm nay.

Nhóm VN30 cũng diễn biến tương tự, nhưng chỉ số có mức tăng tốt hơn. Theo đó, đóng cửa phiên giao dịch, VN30-Index tăng 26,45 điểm (+1,45%) lên mức 1.855,08 điểm. Độ rộng rổ VN30 tích cực trong rổ có 20 mã tăng giá, 8 mã giảm giá và 2 mã giữ giá.

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều khi cùng giảm điểm. Trong đó, chỉ số HNX-Index đóng cửa giảm -0,42 điểm ở mức 274,18 điểm; còn UPCoM-Index cũng giảm -0,27 điểm về mức 110,1 điểm.

Sự sôi nổi có dấu hiệu quay trở lại khi thanh khoản khớp lệnh gia tăng +43,9% so với phiên hôm qua, tuy nhiên vẫn ở mức thấp khi -22,2% so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 1.279 triệu cổ phiếu (+26,42%), tương đương giá trị đạt 36.796 tỷ đồng (+23,11%).

Khối ngoại có phần giảm đà bán ròng, tuy nhiên giá trị vẫn ở mức cao khi đạt -1,079 tỷ đồng tại thời điểm kết phiên. VHM +131 tỷ đồng, TCB +117 tỷ đồng và GEX +80 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, SSI -246 tỷ đồng, MSB -165 tỷ đồng, MWG -164 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 92 tỷ đồng

Biên độ biến động rất mạnh

VN-Index lại một lần nữa đưa nhà đầu tư qua nhiều cao trào cảm xúc khó diễn tả ngay từ khi “chuyến tàu lượn” bắt đầu cuộc hành trình đầy chông gai. Mở phiên, lượng cung ồ ạt trào ra đẩy chỉ số rơi tự do tới 37 điểm, thị trường bao trùm bởi bức tranh giao dịch u ám và hầu hết các mã cổ phiếu không thể tránh khỏi sự áp đảo của phe bán. Đứng trước ngưỡng cửa tâm lý khi chỉ còn cách mốc 1,600 vỏn vẹn 6 điểm, lực cầu bất ngờ đứng lên khởi nghĩa, hợp lực kéo thị trường ròng rã bắt đầu từ thời điểm cuối phiên sáng. Sắc xanh không chỉ trở lại “buôn làng” mà một số mã cổ phiếu còn thể hiện sức mạnh vượt trội khi đóng cửa ở mức giá trần, đơn cử phải kể đến VDS, DSE (Chứng khoán), NKG (Thép). Ở chiều ngược lại, không xuất hiện chướng ngại nào đủ lớn có khả năng gây cản trở đến bước ngoặt đầy cảm xúc của VN-Index.

Vn-Index có phiên hồi phục tăng điểm thứ 3 liên tiếp. Ảnh: T.L

Sức mạnh chính của chỉ số vẫn là ở các trụ, VIC chiều nay bay cao thêm 2,33% nữa, đóng cửa tăng tổng cộng 3,9%. VHM tăng thêm 3,02%, chốt tăng 4,03%. LPB tuy không phải là vốn hóa lớn nhất nhưng biên độ tăng giá cũng gây ấn tượng mạnh. Chốt phiên sáng cổ phiếu này đã tăng 1,79%, chiều nay lên thêm 3,04% nữa và lọt vào nhóm trụ dẫn điểm. MWG cũng tương tự, riêng buổi chiều tăng thêm 3,68%, nâng mức tăng chung cuộc lên 4,37%. Chỉ riêng 4 cổ phiếu này đã đem về tổng cộng 11,2 điểm trong tổng mức tăng 14,49 điểm của VN-Index, trong đó VIC và VHM đóng góp 8,6 điểm.

Vn-Index có phiên hồi phục tăng điểm thứ 3 liên tiếp. Điểm đặc biệt hôm nay là biên độ biến động rất mạnh. Mở cửa giảm điểm với áp lực bán chiếm ưu thế khiến VN-Index có thời điểm giảm rất sâu (-37,5 điểm) về sát mốc 1.600. Nhưng trong phiên chiều, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tập trung chủ yếu trong rổ VN30 (LPB, MWG, VHM, VIC, VNM…) đều bứt phá mạnh mẽ giúp VN-Index đảo chiều tăng điểm, đóng cửa tiến sát mốc 1.660 điểm. Thanh khoản hôm nay tăng so với 2 phiên trước, nhưng khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn mức bình quân 20 phiên. Đóng cửa, VN-Index tiến gần sát mốc kháng cự 1.660 điểm và khả năng sẽ được đẩy mạnh lên mốc (1.666 – 1.676) điểm trong phiên kế tiếp. Tuy vậy việc thanh khoản chưa hồi phục trở lại nên động lượng tăng điểm của 3 phiên tăng vừa qua theo quan điểm của chúng tôi chưa đủ tín hiệu xác nhận xu hướng tăng điểm đã quay trở lại.

Các chuyên gia vẫn giữ quan điểm thận trọng và cho rằng nhà đầu tư chưa vội quay lại vị thế mua mới, kiên nhẫn chờ đợi thêm sự xác nhận đến từ thanh khoản.