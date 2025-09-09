Chứng khoán ngày 9/9: Phục hồi sau biến động, VN-Index kiểm định xu hướng tăng

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (9/9) sau 2 phiên liên tiếp chịu áp lực bán cuối phiên, áp lực bán đã giảm khi VN-Index điều chỉnh về vùng giá quanh 1.610 điểm, tương ứng vùng giá thấp ngày 25/8/2025. Đầu phiên VN-Index tiếp tục giảm điểm với thanh khoản thấp, dần phân hóa. Thị trường sau đó nổ lực phục hồi dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản.

VN-Index tăng điểm trở lại

Sau những phút giằng co căng thẳng, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ tăng tốc về cuối phiên. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VN-Index tăng +12,79 điểm, đóng cửa tại 1.637,32 điểm.

Độ rộng của thị trường hôm nay tích cực khi trên sàn HOSE số cổ phiếu tăng giá nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá, hôm nay có 168 mã tăng, 72 mã tham chiếu, và có 130 mã giảm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 9/9.

Đóng góp vào đà tăng của chỉ số VN-Index là các mã: SSI (+4,48), VIC (+3,36), VHM (+1,4), VPB (+3,85), VIX (+5,97)... trong khi đó, các mã kéo giảm gồm: HPG (-0,17), MBB (-0,19), KBC (-1,67), NKG (-1,1), VCB (-0,61)...

Đà phục hồi đầu tiên của thị trường sau 2 phiên chìm sâu trong cơn hoảng loạn và độ mở nghiêng nhẹ về sắc đỏ với 12/21 nhóm ngành giảm điểm. Chứng khoán, bất động sản và bán lẻ là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bảo hiểm, thực phẩm tiêu dùng và hóa chất là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong phiên ngày hôm nay.

Nhóm VN30 cũng diễn biến tương tự, nhưng mức tăng tốt hơn. Theo đó, đóng cửa phiên giao dịch, VN30-Index tăng 17,95 điểm (+0,99%) lên mức 1.825,17 điểm. Độ rộng rổ VN30 tích cực khi trong rổ có 15 mã tăng giá, 11 mã giảm giá và 4 mã giữ giá.

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, chỉ số HNX-Index đóng cửa tăng +3,25 điểm lên 274,82 điểm; còn UPCoM-Index giảm -0,23 điểm về mức 109,89 điểm.

Phiên phục hồi thiếu đi yếu tố hỗ trợ khi thanh khoản khớp lệnh ở mức rất thấp, -36,6% so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 1.133 triệu cổ phiếu (-40,60%), tương đương giá trị đạt 31.733 tỷ đồng (-40,40%).

Chỉ sau 1 phiên “gom hàng”, nhà đầu tư nước ngoài nhanh chóng trở lại quỹ đạo bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -878 tỷ đồng. FPT +182 tỷ đồng, VPB +101 tỷ đồng và HDG +70 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, HPG -547 tỷ đồng, MBB -149 tỷ đồng, SSI -130 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 21 tỷ đồng

Cổ phiếu chứng khoán lan tỏa tâm lý tích cực

Thị trường chứng khoán hôm nay chìm trong “cơn ngủ mê kéo dài” khi chỉ số không hề cho thấy bất cứ dấu hiệu nào trong việc đáp trả lại áp lực từ phe bán. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 30 phút cuối phiên giao dịch, VN-Index kéo một mạch 18 điểm nhờ lực cầu nhập cuộc mạnh mẽ, tập trung ở một số nhóm ngành có độ nhạy lớn với thị trường chung như chứng khoán và bất động sản. Lan tỏa tâm lý tích cực, điểm nhấn SSI và VCI với mức tăng giá quanh ngưỡng 4,5% cùng pha lội ngược dòng ngoạn mục của VIX trở thành nguồn cảm hứng cho hàng loạt cổ phiếu lấy lại sắc xanh thời điểm cuối phiên chiều. Không thể không nhắc tới VIC, VHM cùng VPB đã đóng góp phần không nhỏ vào đà hồi phục của chỉ số chung. Ở chiều ngược lại, không xuất hiện nhân tố nào có khả năng cản trở đáng kể tới sức bật của “con tàu” VN-Index.

VN-Index lấy lại sắc xanh sau 2 phiên giảm mạnh trước đó. Ảnh: T.L

Trong đó, VIC đóng cửa tăng 3,36%, VHM tăng 1,4%, VPB tăng 3,85%, TCB tăng 1,32% đã đem về tới 8,2 điểm trong tổng mức tăng 12,79 điểm của VN-Index. Rổ VN30 đóng cửa với 15 mã tăng/11 mã giảm, trong đó 10 mã tăng vượt 1%. Dẫn đầu là SSI tăng 4,48%.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán phục hồi ấn tượng khi toàn nhóm chỉ sót lại TCI, AAS, BMS, APG là đỏ, nhưng tới 23 mã khác tăng từ 1% trở lên. VIX tăng 5,97%, SHS tăng 5,93%, SSI tăng 4,48%, VCI tăng 4,3%, APS tăng 3,96%, BSI tăng 2,87%, IVS tăng 2,83%, VIG tăng 2,82%... là các cổ phiếu khỏe nhất. Về thanh khoản, SSI, VIX, VND thuộc top 10 vốn hóa toàn thị trường. Trong 10 cổ phiếu kéo điểm khỏe nhất cho VN-Index cũng có mặt SSI và VIX.

VN-Index lấy lại sắc xanh sau 2 phiên giảm mạnh trước đó. Điều đáng chú ý trong phiên hôm nay là thanh khoản ở mức rất thấp, thấp nhất trong 2 tháng trở lại đây. Khối lượng khớp lệnh sụt giảm mạnh so với mức bình quân 20 phiên (-36,6%). Dù VN-Index đóng cửa cao nhất phiên, song biên độ tăng không quá lớn, đi kèm với thanh khoản sụt giảm mạnh cho thấy phiên tăng hôm nay thiếu động lượng và chưa đủ động lực để vô hiệu hóa tín hiệu điều chỉnh đã hình thành trong 2 phiên trước đó.

Các chuyên gia cho rằng phiên tăng hôm nay thiên về nhịp hồi mang nhiều yếu tố kỹ thuật, mà chưa đủ điều kiện thay đổi xu hướng điều chỉnh đã hình thành trước đó. Nhịp hồi kỹ thuật này có thể kéo VN-Index tiến tới mốc 1.660 điểm rồi mới quay trở lại xu hướng giảm. Vì vậy nhà đầu tư cần duy trì quan điểm thận trọng, hạn chế vị thế mua trong các phiên hồi, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi vùng tích lũy cân bằng mới mạnh tay cho vị thế mua ròng mới.