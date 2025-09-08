Chứng khoán ngày 8/9: VN-Index tiếp tục giảm điểm trong phiên đầu tuần

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (8/9) sau phiên cuối tuần giảm điểm với áp lực bán bất ngờ gia tăng mạnh cuối phiên. Thị trường tiếp tục giảm điểm trong phiên đầu tuần này. Áp lực bán gia tăng mạnh ở nhiều mã khi VN-Index không giữ được vùng hỗ trợ quanh 1.650 điểm. Thị trường sau đó phục hồi nhẹ trở lại trong phiên chiều và tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh mạnh hơn về cuối phiên.

VN-Index giảm điểm mạnh

VN-Index vừa chứng kiến nhịp điều chỉnh mạnh phiên thứ 2 liên tiếp. Áp lực bán mạnh dâng cao vào cuối phiên khiến chỉ số chính đóng cửa ở mốc thấp, nhưng thị trường phát tín hiệu tích cực khi thanh khoản tăng vọt và khối ngoại mua ròng. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -42,44 điểm, về mức 1.624,53 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 8/9.

Các cổ phiếu tăng điểm phiên này có: HPG (+0,35), DXG (+1,12), NKG (+1,4)... Chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VCB (-3,26), VCI (-6,41), HDB (-4,33), GEX (-6,86), HCM (-3,51).

Độ rộng của thị trường hôm nay tiêu cực hơn khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 56 mã tăng giá, có 35 mã giữ giá tham chiếu nhưng có tới 285 mã giảm giá.

Phiên giảm mạnh thứ hai liên tiếp của VN-Index và độ mở nghiêng mạnh về sắc đỏ với 19/21 nhóm ngành giảm điểm. Chỉ có thép và thủy sản là hai nhóm ngành tăng điểm. Ở chiều ngược lại, chứng khoán, phân bón và ngân hàng là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong phiên ngày hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng giảm -38,26 điểm, về mức 1.807,22 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm nhiều hơn với 26 mã giảm, 3 mã giữ giá tham chiếu và có 1 mã tăng giá.

Thị trường ghi nhận chỉ số điểm giảm mạnh đi kèm với thanh khoản khớp lệnh cao hơn +8,2% so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 1.907 triệu cổ phiếu (+12,09%), tương đương giá trị đạt 53.238 tỷ đồng (+8,31%).

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự khi cùng giảm điểm. Trong đó, chỉ số HNX-Index giảm -9,1 điểm về mức 271,57 điểm; chỉ số UPCoM-Index giảm -1,7 điểm về mức 110,12 điểm.

Trước bối cảnh VN-Index giảm sâu, khối ngoại mua ròng 985 tỷ đồng trên toàn thị trường, chấm dứt chuỗi 6 phiên bán ròng liên tiếp. Trên HOSE, khối ngoại mua ròng xấp xỉ 994 tỷ đồng. Chiều mua, cổ phiếu HPG được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị lên tới 308 tỷ đồng. Khối ngoại cũng gom mạnh cổ phiếu SSI khoảng 288 tỷ đồng. Xếp sau, loạt cổ phiếu ngân hàng như CTG, SHB, VPB đồng loạt được mua ròng với giá trị dao động từ gần 97 tỷ đồng tới 146 tỷ đồng. Ngược chiều, các mã như GEX, VIX bị khối ngoại bán ròng 92-99 tỷ đồng; NVL, VCB và PDR cũng bị bán ròng với giá trị chỉ khoảng 58-69 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 15 tỷ đồng.

Rủi ro áp đảo cơ hội

Khởi động phiên chiều với le lói chút hy vọng trở lại khi lực cầu nhập cuộc tại vùng giá chiết khấu, lấy lại phân nửa số điểm thị trường đã đánh mất trong phiên sáng. Thế nhưng đó cũng chỉ là những gì có thể làm được trước khi tâm lý bi quan bao trùm tại thời điểm cuối phiên giao dịch. Chỉ trong vòng 30 phút, lượng cung ồ ạt trào ra thị trường, đẩy VN-Index rơi tới 30 điểm, giá đóng cửa gần thấp nhất phiên.

Hầu hết các nhóm ngành đều ghi nhận mức giảm điểm tiêu cực và rải rác mã “sập sàn”. Dẫn đầu đà giảm không ai khác ngoài nhóm “cổ phiếu vua” khi đóng góp 7 cái tên trong bảng xếp hạng top 8 cổ phiếu gây tác động giảm mạnh nhất tới chỉ số chung, nổi bật là VCB và VPB. Ở chiều ngược lại, nhóm thép là một trong số ít ngành có khả năng duy trì sắc xanh xuyên suốt phiên giao dịch, thế nhưng một mình là không đủ để gánh vác trọng trách ngăn cản đà rơi tự do của VN-Index.

VN-Index mở cửa phiên giao dịch đầu tuần không mấy suôn sẻ. Ảnh: T.L

Xét theo ngành, ngân hàng chịu áp lực bán mạnh nhất. Toàn bộ cổ phiếu thành phần của nhóm này đóng cửa dưới tham chiếu, trong đó VPB và EIB chạm sàn. Các cổ phiếu vốn hóa lớn như VCB, BID, CTG có mức giảm khiêm tốn hơn, dao động 1,6-3,3%.

Nhóm chứng khoán sáng nay có nhiều mã tăng điểm, nhưng đến chiều giảm mạnh. ORS, VIX và VDS cùng đóng cửa tại giá sàn. SSI cũng đảo chiều từ tăng gần 3% thành giảm 0,7%, chốt phiên tại 40.200 đồng.

Ở các ngành khác, điểm chung là các mã tăng càng nhanh trong giai đoạn gần đây đối diện áp lực giảm càng mạnh. Cổ phiếu "họ" dầu khí đều mất hơn 2%, trong đó BSR giảm mạnh nhất khi giảm 6,6%. Nhóm cảng biển cũng đồng loạt giảm điểm.

Loạt cổ phiếu bất động sản hôm nay giảm trên 5%, gồm NVL, PDR, CII, NBB, SCR. Dù vậy, nhóm này vẫn có một số cổ phiếu lội ngược dòng thị trường như DXG, AGG hoặc giữ nguyên tham chiếu như VIC, VHM,

Nối tiếp diễn biến tiêu cực trong phiên cuối tuần trước, VN-Index mở cửa phiên giao dịch đầu tuần không mấy suôn sẻ. Áp lực bán chiếm ưu thế trong suốt phiên và càng giao dịch càng có chiều hướng gia tăng khiến VN-Index đóng cửa ở mức thấp nhất phiên. Giảm điểm với biên độ lớn đi kèm với đó là thanh khoản dâng cao, khối lượng khớp lệnh có phiên thứ 2 vượt mức bình quân 20 phiên (+8,2%) cho thấy tâm lý của nhà đầu tư khá bi quan trong ngắn hạn.

Xét về kỹ thuật, phiên giảm sâu hôm nay củng cố cho nhịp điều chỉnh đã hình thành khởi đầu bởi phiên giảm điểm cuối tuần trước. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất theo kỳ vọng ở quanh mốc 1.565 điểm và khả năng cao sẽ được VN-Index test trong thời gian tới. Nhà đầu tư cần tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng, chưa vội quay lại vị thế mua mới và hạn chế việc bắt đáy. Kiên nhẫn chờ đợi VN-Index điều chỉnh và có tích lũy ở trạng thái cân bằng thì mới mạnh tay cho vị thế mua ròng mới.