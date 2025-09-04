Chứng khoán ngày 4/9: Hồi cuối phiên, VN-Index tiến sát mốc 1.700 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (4/9) tiếp tục giao dịch chậm, phân hóa trong phiên sáng với áp lực bán thấp. Thị trường sau đó giao dịch sôi động trở lại nhờ sự bứt phá mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu thép và sự hỗ trợ từ ngân hàng, chứng khoán giúp VN-Index chinh phục đỉnh cao mới và tiến sát mốc 1.700 điểm.

VN-Index tăng điểm mạnh

Thị trường chứng khoán hôm nay mở cửa khá tích cực nhờ nhóm midcap, nhất là cổ phiếu bất động sản. Sau đó, thị trường cũng nhiều lần rung lắc nhưng bất ngờ tăng tốc cuối phiên chiều. Sức kéo mạnh mẽ từ nhóm cổ phiếu VN30 giúp VN-Index thêm một lần tiến lên đỉnh cao mọi thời đại. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VN-Index tăng +14,99 điểm, đóng cửa tại 1.696,29 điểm.

Độ rộng của thị trường vẫn nghiêng về tích cực, khi trên sàn HOSE, hôm nay có 195 mã tăng, 53 mã tham chiếu, và có 130 mã giảm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 4/9.

Đóng góp vào đà tăng của chỉ số VN-Index là các mã: HPG (+6,04), VCB (+2,84), SSI (+2,3), FPT (+1,74), MWG (+2,24).… trong khi đó, các mã giảm điểm gồm: SHB (-1,05), MBB (-0,7), PDR (-0,95), CII (-1,04), VHM (-0,39).

VN-Index tiếp cận sát mốc 1.700 điểm, đóng cửa cao nhất lịch sử và độ mở nghiêng về sắc xanh với 18/21 nhóm ngành tăng điểm. Thép, thủy sản và bán lẻ là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, hàng không, dược phẩm và bất động sản là ba nhóm ngành duy nhất chịu áp lực điều chỉnh trong phiên ngày hôm nay.

Nhóm VN30 cũng diễn biến tương tự, nhưng mức tăng tốt hơn. Theo đó, đóng cửa phiên giao dịch, VN30-Index tăng hơn 24 điểm (+1,29%) lên mức 1.883,59 điểm. Độ rộng rổ VN30 tích cực khi có 22 mã tăng, có 6 mã giảm và 2 mã đứng giá.

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực. Trong đó, chỉ số HNX-Index đóng cửa tăng +1,29 điểm, lên mức 283,99 điểm; UPCoM-Index tăng +0,8 điểm lên mức 111,85 điểm.

Phiên tăng điểm tích cực của thị trường, tuy nhiên không đi kèm yếu tố đồng pha khi thanh khoản khớp lệnh thấp hơn -20% so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 1.381 triệu cổ phiếu (+5,33%), tương đương giá trị đạt 40.002 tỷ đồng (+6,70%).

Trước bối cảnh đó, khối ngoại cũng giảm tốc bán ròng. Phiên hôm nay, nhóm nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 819 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng khoảng 752 tỷ đồng. Chiều mua, cổ phiếu HPG được khối ngoại mua ròng trở lại với giá trị lên tới 670 tỷ đồng. Cổ phiếu MSB cũng được rót ròng mạnh tay 391 tỷ đồng phiên hôm nay. Ngoài ra, FPT, NKG và DIG cũng được mua ròng từ 73 tỷ tới 192 tỷ đồng. Ngược chiều, ﻿cổ phiếu VPB bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với giá trị 398 tỷ đồng. Loạt cổ phiếu bluechips khác cũng bị bán mạnh khoảng 100 - 200 tỷ đồng còn có VHM, MSN, MWG và GEX.

Trên HNX, khối ngoại cũng bán ròng với giá trị gần +28 tỷ đồng.

Cổ thép “đắt hàng"

Trái ngược với tâm lý có phần chán nản trong phiên sáng, VN-Index thể hiện “bộ mặt” hoàn toàn khác trong phiên chiều khi lực cầu lựa chọn một số mã cổ phiếu bluechips giúp đóng góp số điểm nhất định tới thị trường chung. Nhóm cổ phiếu thép, dẫn đầu là “vua thép” HPG ghi nhận sức bật mạnh mẽ, bật tăng 6% và đồng thời đưa HSG và NKG đóng cửa giá trần.

Sự trở lại của MSN, MWG và đặc biệt là “anh cả” VCB cũng đóng góp lượng điểm số không nhỏ vào đà tăng của chỉ số. VN-Index đóng cửa tiếp cận sát tới mốc 1.700 điểm và cũng đánh dấu ngày đóng cửa tại mốc giá cao nhất từ trước đến nay. Ở chiều ngược lại, khi VIC và VHM “rút chân” trở lại thời điểm cuối ngày, không còn xuất hiện mã cổ phiếu có khả năng gây tác động giảm lớn tới thị trường chung.

VN-Index đã nhanh chóng lấy lại sắc xanh và đóng cửa thiết lập mức đỉnh lịch sử mới.

Ảnh: T.L

Nhóm VN30 diễn biến tích cực khi đóng cửa tăng 24 điểm, với 22 mã tăng và chỉ còn 6 mã giảm. Trong đó, động lực chính đến là cặp đôi lớn HPG và VCB. Cụ thể, HPG đóng cửa tăng 6% lên vùng giá cao nhất 29.850 đồng/cổ phiếu và thanh khoản vượt trội với hơn 141,4 triệu đơn vị khớp lệnh.

Cổ phiếu VCB hồi phục mạnh sau phiên giảm khá sâu hôm qua, kết phiên tăng 2,8% lên mức 68.900 đồng/cổ phiếu và khớp hơn 8,9 triệu đơn vị, dù khối ngoại bán ròng gần nửa triệu đơn vị. Ngoài ra, các mã bluechip khác như SSB, SSI, MSN, MWG, LPB, TPB cũng ghi nhận phiên khởi sắc với mức tăng hơn 2%.

Sau phiên điều chỉnh rất nhẹ hôm qua, thì trong phiên hôm nay, VN-Index đã nhanh chóng lấy lại sắc xanh và đóng cửa thiết lập mức đỉnh lịch sử mới. Điểm đáng lưu ý là thanh khoản chưa quay trở lại sự bùng nổ mạnh như trong tháng trước, khối lượng khớp lệnh thấp hơn mức bình quân 20 phiên và đây là phiên thứ 7 liên tiếp.

Các chuyên gia nhận định xu hướng tăng điểm vẫn đang hoàn toàn chiếm ưu thế, song động lượng tăng điểm chưa mạnh thể hiện qua khối lượng khớp lệnh ở mức trung bình chưa đột phá nên không loại trừ khả năng sẽ tiềm ẩn một nhịp điều chỉnh./.