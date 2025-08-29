Chứng khoán ngày 29/8: Giằng co tại vùng đỉnh, Vn-Index tăng điểm nhẹ trước kỳ nghỉ lễ

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (29/8) chứng kiến diễn biến rung lắc khi thị trường sớm bật tăng lên ngưỡng 1.690 điểm rồi có thời điểm lao xuống thủng tham chiếu. Nhờ nỗ lực của nhóm ngành tài chính, VN-Index vẫn kết thúc phiên trong sắc xanh.

VN-Index tăng điểm nhẹ

Phiên giao dịch trước kỳ nghỉ lễ 2/9, chứng khoán Việt tiếp tục ghi nhận sự giằng co tại vùng đỉnh, tuy vậy, nhờ nỗ lực của nhóm ngành tài chính, VN-Index vẫn đóng cửa trong sắc xanh. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VN-Index tăng +1,35 điểm, đóng cửa tại 1.682,21 điểm.

Độ rộng của thị trường hôm nay nghiêng nhẹ về bên mua. Mặc dù mức độ phân hóa cao, song vẫn có tính chất luân chuyển sang các mã chưa tăng nhiều, khi trên HOSE hôm nay có 172 mã tăng giá, 56 mã tham chiếu và có 149 mã giảm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 29/8.

Đóng góp vào đà tăng của chỉ số VN-Index là các mã: VPB (+1,91), HDB (+0,80), MBB (+0,80), HPG (+0,73), VND (+0,65)... trong khi đó, các mã kéo giảm gồm: VIC (-1,60), FPT (-1,12), VCB (-0,78), GAS (-0,59), BSR (-0,46).

Về nhóm ngành, 12/18 ngành giảm điểm, nhưng số mã tăng lại nhiều hơn số mã giảm, cho thấy dòng tiền có xu hướng phân hóa. Ngành dịch vụ tài chính dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành tài nguyên cơ bản.

Nhóm VN30 lại có diễn biến tích cực với mức tăng tốt hơn. Theo đó, đóng cửa phiên giao dịch, VN30-Index tăng +4,18 điểm (+0,22 %) lên mức 1.865,38 điểm. Độ rộng rổ VN30 tương đối cân bằng khi 13 mã cổ phiếu tăng giá, 2 mã giữ giá và 15 mã giảm giá.

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực. Trong đó, chỉ số HNX-Index đóng cửa tăng +3,35 điểm lên 279,98 điểm; UPCoM-Index tăng +0,38 điểm lên mức 111 điểm.

Thanh khoản thị trường cải thiện, giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 43.297 tỷ đồng, tăng 35,35% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 45.096 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm nhà đầu tư nước ngoài tiếp đà bán ròng đột biến ﻿3.557 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HoSE, khối ngoại bán ròng khoảng 3.617 tỷ đồng. Chiều mua, cổ phiếu GMD và VCI được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị lần lượt 128 tỷ đồng và 100 tỷ đồng. Khối ngoại cũng mua ròng từ 30 tỷ đồng tới 84 tỷ đồng tại các mã VCB, VND và TPB trong phiên hôm nay. Ngược chiều, ﻿cổ phiếu MBB là mã bị khối ngoại bán ròng mạnh tay 435 tỷ đồng. Loạt cổ phiếu bluechips khác cũng bị bán mạnh hàng trăm tỷ đồng còn có HPG (-375 tỷ đồng), FPT (-336 tỷ đồng), VIX (-336 tỷ đồng) và SSI (-310 tỷ đồng),...

Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục mua ròng trên HNX với giá trị khoảng +61 tỷ đồng.

Nhóm ngành tài chính “đỡ” thị trường

Thị trường chứng khoán hôm nay lặp lại tình trạng mở cửa tích cực rồi lập tức rung lắc chỉ trong tiếng đầu giao dịch. Trong phiên ATO, chỉ số sàn HoSE một lần nữa kiểm tra mốc 1.690 điểm nhưng không thành công. Áp lực bán dâng cao ngay sau đó dần nhuộm đỏ thị trường nhưng mức giảm không quá sâu. Thay vì đi ngang dưới tham chiếu như hôm qua, VN-Index phục hồi nhanh và tiếp tục kiểm tra mốc 1.690 điểm nhưng bất thành trước giờ nghỉ trưa. Đầu giờ chiều, chỉ số chung tăng khoảng 14 điểm. Tuy nhiên, mức này giữ không lâu khi áp lực bán luôn trực chờ xuất hiện, khiến chỉ số Vn-Index chỉ còn tăng hơn 1 điểm khi đóng cửa.

Chứng khoán là nhóm nổi bật nhất hôm nay. VND và ORS tăng hết biên độ, riêng cổ phiếu VND ghi nhận thanh khoản trên 1.990 tỷ đồn, lớn thứ 6 toàn thị trường. Song song đó, sắc tím còn xuất hiện ở các mã vừa và nhỏ khác như AGR, DSE, PSI, TCI, TVB và WSS. Ngoài ra, ngành này cũng ghi nhận các cổ phiếu SHS, VCI, HCM, MSN, CTS, VDS... tăng khá tốt.

Đóng cửa trong sắc xanh ở phiên giao dịch cuối tuần trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2025, VN-Index đã duy trì mạch tăng 4 phiên liên tiếp. Ảnh: T.L

Bên cạnh đó, nhóm ngân hàng cũng ghi nhận sự tích cực với MBB, VIB, SHB, HDB, VPB tăng từ 2% đến gần 3%, với SHB khớp lệnh cao nhất nhóm và tốt nhất thị trường khi có hơn 124,6 triệu đơn vị. Các mã còn lại phần lớn đều tăng điểm, chỉ có một vài mã ngược chiều giảm như SSB, VCB, CTG, SSB, TIN.

Nhóm bất động sản phân hóa. Ở chiều tích cực, các mã PDR, KHG, NVL, CEO, KDH, SCR. DXS, IJC, HQC, TIG, CRE đều kết phiên trong sắc xanh với biên độ hẹp. Trái chiều, các mã DXG, VRE, KBC, TCH, NLG, HDG, VHM, HHS, VIC, VPI, SZC đều giảm trên dưới 1%.

Đóng cửa trong sắc xanh ở phiên giao dịch cuối tuần trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2025, VN-Index đã duy trì mạch tăng 4 phiên liên tiếp. Biên độ tăng điểm trong phiên cuối tuần có phần thu hẹp về cuối với thanh khoản ở mức thấp hơn bình quân 20 phiên. Diễn biến của thanh khoản phản ánh tâm lý thận trọng trước vùng đỉnh lịch sử cũng như hiệu ứng từ kỳ nghỉ lễ./.