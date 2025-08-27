(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (27/8) tiếp đà hưng phấn từ phiên giao dịch trước, VN-Index bật tăng mạnh trong phiên sáng trước sự đóng góp từ nhóm cổ phiếu trụ. Dù vậy, áp lực bán chốt lời tăng mạnh vào phiên chiều khiến đà tăng bị thu hẹp đáng kể.

VN-Index thu hẹp đà tăng

Sau phiên hồi phục mạnh hôm qua, tâm lý nhà đầu tư có dấu hiệu hưng phấn trở lại. Điều này giúp VN-Index nhảy vọt trong những phút đầu phiên sáng nay, có thời điểm tích lũy gần 30 điểm, lên sát ngưỡng 1.700 điểm. Áp lực bán ở vùng giá cao khiến chỉ số thu hẹp dần biên độ tăng. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VN-Index tăng nhẹ +5,15 điểm, đóng cửa tại 1.672,78 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 27/8.

Độ rộng của thị trường hôm nay nghiêng nhẹ về bên mua. Mặc dù mức độ phân hóa cao, song vẫn có tính chất luân chuyển sang các mã chưa tăng nhiều, khi trên HOSE hôm nay có 169 mã tăng giá, 56 mã tham chiếu và có 149 mã giảm.

Đóng góp vào đà tăng của chỉ số VN-Index là các mã: VCB (+9,37), FPT (+2,08), BID (+1,67), VIX (+0,75), SSI (+0,50).... trong khi đó, các mã kéo giảm gồm: VIC (-3,08), VPB (-1,80), LPB (-1,14), HPG (-0,79), BSR (-0,66)…

Về nhóm ngành, độ rộng cũng chỉ nghiêng nhẹ về tích cực, khi có 12/21 nhóm ngành tăng điểm. Cảng biển, công nghệ viễn thông và chứng khoán là 3 ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, thép, phân bón và dầu khí là 3 nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong phiên ngày hôm nay.

Nhóm VN30 lại có diễn biến trái chiều khi không giữ được sắc xanh khi kết phiên. Theo đó, đóng cửa phiên giao dịch, VN30-Index giảm nhẹ -0,5 điểm (-0,03 %) về mức 1.848,55 điểm. Độ rộng rổ VN30 cũng khá cân bằng khi có 14 mã tăng giá và 16 mã giảm giá.

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực. Trong đó, chỉ số HNX-Index đóng cửa tăng +0,59 điểm lên 276,38 điểm; UPCoM-Index tăng +1,1 điểm lên mức 109,94 điểm.

Lượng cung tại vùng giá đỉnh không quá lớn khi thanh khoản khớp lệnh thấp hơn -13,4% so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 1.566 triệu cổ phiếu (+8,45%), tương đương giá trị đạt 47.465 tỷ đồng (+20,26%).

Nhà đầu tư nước ngoài có ngày bán ròng mạnh nhất trong vòng 10 phiên trở lại với giá trị 4.190 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể, trên HOSE, khối ngoại bán ròng khoảng 4.061 tỷ đồng. Chiều mua, cổ phiếu FPT và GMD được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị lần lượt 293 tỷ đồng và 188 tỷ đồng. Khối ngoại cũng mua ròng từ 64 tỷ đồng tới 83 tỷ đồng tại các mã VIX, DXG và NLG trong phiên hôm nay. Ngược chiều, ﻿cổ phiếu HPG là mã bị khối ngoại bán ròng mạnh tay 958 tỷ đồng; VPB cũng bị bán đột biến với giá trị 531 tỷ đồng. Tiếp theo, các mã bị bán ròng khoảng 300 - 400 tỷ đồng còn có CTG, VCB và SSI.

Trong khi đó, khối ngoại trở lại mua ròng trên HNX với giá trị khoảng +17 tỷ đồng.

Thị trường phân hóa mạnh

Thị trường chứng khoán hôm nay, sau diễn biến tăng điểm mạnh phiên trước, tiếp đà tăng tích cực thị trường hướng đến vùng giá cao nhất những phiên trước. VN-Index, VN30 tăng lên vùng đỉnh ngày 21/8/2025 tương ứng quanh 1.700 điểm và 1.800 điểm. Sau đó, thị trường phân hóa mạnh, áp lực bán vùng giá cao gia tăng, VN-Index chứng kiến phiên chiều lặng lẽ hơn khi cung/cầu giằng co với biên độ thấp.

Diễn biến toàn thị trường phân hóa tương đối mạnh khi ngoài những mã bứt phá mạnh, các cổ phiếu vốn tăng mạnh giai đoạn trước phải chịu áp lực điều chỉnh tương đối lớn. Đồng hành cùng sắc tím của VCB, một số mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành riêng lẻ cũng gây sự chú ý khi đóng cửa tăng kịch trần như cảng biển (GMD), nông nghiệp (PAN). Tuy nhiên, hầu hết thuộc nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, do đó số điểm đóng góp cho thị trường chung là không lớn. Ở chiều ngược lại, những cái tên quen thuộc như VIC và VPB chịu áp lực điều chỉnh và là 2 mã cổ phiếu tác động giảm mạnh nhất tới chỉ số chung.

VN-Index có phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp. Ảnh: T.L

Diễn biến thị trường cho thấy chỉ số nối dài mạch đi lên nhưng thị trường không có nhóm ngành nào đồng thuận về đà tăng. Ngân hàng phân hóa mạnh. Ngoài VCB giao dịch hưng phấn, sắc xanh còn xuất hiện tại BID, STB, SHB, ACB và HDB; trong khi đó, các mã còn lại đều chốt phiên dưới tham chiếu với mức giảm mạnh tập trung vào TPB, LPB và VPB. Ở nhóm chứng khoán, các mã như SSI, VIX, VND tăng hơn 2,5%, nhưng những cổ phiếu khác như VDS, BSI, VCI lại ngược dòng thị trường và đóng cửa dưới tham chiếu.

Nhóm thép cũng chịu áp lực xả hàng quyết liệt. HPG mất 1,7%, xuống 26.750 đồng và đứng thứ tư trong danh sách tác động tiêu cực nhất đến chỉ số. Các mã vốn hóa nhỏ như HSG, NKG, TLH giảm khoảng 1%. Sự phân hóa rõ hơn ở nhóm bất động sản. Những mã vốn hóa nhỏ như DXG, DXS, LDG, DIG, PDR đều đi lên, thậm chí tăng trần, trong khi các trụ đỡ của thị trường như VIC, VHM và VRE lại giảm điểm.

VN-Index có phiên tăng trở lại thứ 2 liên tiếp, đà tăng có thời điểm giúp chỉ số vượt lịch sử (1.694 điểm) và tiệm cận mốc 1.700 điểm. Tuy vậy, áp lực chốt lời ở vùng này có phần dâng cao khiến VN-Index đóng cửa thu hẹp đáng kể đà tăng.

Trên biểu đồ kỹ thuật, VN-Index cho thấy đà tăng xuất phát từ phiên đảo chiều hôm qua không quá mạnh và khả năng cao khó duy trì trong các phiên tới./.