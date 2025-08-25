Chứng khoán ngày 25/8: Tâm lý thận trọng tăng, VN-Index tiếp tục điều chỉnh

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (25/8) tiếp tục có phiên điều chỉnh khi tâm lý thận trọng tăng khá mạnh. Đầu phiên VN-Index phục hồi lên vùng giá 1.660 điểm, tuy nhiên lực bán sau đó gia tăng mạnh hơn, khiến thị trường sắc đỏ bao trùm.

Đà giảm kéo dài sang phiên thứ hai

Thị trường chứng khoán hôm nay chỉ tăng ít phút đầu phiên, sau đó điều chỉnh mạnh và ghi nhận phiên giảm điểm thứ hai liên tiếp. Lực bán càng lúc càng dồn dập khiến chỉ số có thời điểm lùi xuống sát 1.600 điểm. Dòng tiền tìm tới một số mã giảm sâu trong phiên chiều giúp VN-Index thu hẹp biên độ, nhưng không đủ lật ngược tình thế. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -31,44 điểm, về mức 1.614,03 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 25/8.

Các cổ phiếu hỗ trợ cho VN-Index phiên này có: VIC (+6,75), SSI (+0,44), GAS (+0,40), VJC (+0,33), VHM (+0,30)... Chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VPB (-4,33), BID (-3,58), TCB (-2,36), CTG (-2,23), VCB (- 1,97)...

Độ rộng của thị trường hôm nay nghiêng về bên bán, khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay chỉ có 100 mã tăng giá, có 42 mã giữ giá tham chiếu nhưng có tới 233 mã giảm giá.

Sức nặng từ nhóm ngân hàng khiến thị trường giảm điểm mạnh và độ mở nghiêng về sắc đỏ với chỉ 5/21 nhóm ngành tăng điểm. Nhờ sự bứt phá tới từ cổ phiếu VIC, ngành bất động sản dẫn đầu với mức tăng theo sau là bảo hiểm và nhựa. Ở chiều ngược lại, ngân hàng, bất động sản khu công nghiệp và cảng biển là 3 nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng giảm -30,9 điểm, về mức 1.783,12 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm nhiều hơn với 23 mã giảm, 2 mã giữ giá tham chiếu và chỉ có 5 mã tăng giá.

Thị trường giảm điểm trong ngày thanh khoản khớp lệnh sụt giảm -18,7% so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 1.527 triệu cổ phiếu (-33,59%), tương đương giá trị đạt 42.337 tỷ đồng (-32,22%).

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính lại cũng giảm điểm. Trong đó, chỉ số HNX-Index giảm -5,9 điểm về mức 266,58 điểm; chỉ số UPCoM-Index giảm -0,68 điểm về mức 108,58 điểm.

Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng mạnh tay 1.748 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng khoảng 1.716 tỷ đồng. Chiều mua, cổ phiếu MBB được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 292 tỷ đồng. Khối ngoại cũng mua ròng từ 59 - 83 tỷ đồng tại các mã SHB, SSI, DXG và GEX trong phiên hôm nay. Ngược chiều, ﻿cổ phiếu HPG là mã bị khối ngoại bán ròng mạnh tay 586 tỷ đồng; VPB cũng bị bán 432 tỷ đồng. Tiếp theo, các mã bị bán ròng hơn 200 tỷ đồng còn có STB (-241 tỷ đồng); VHM (-230 tỷ đồng). FPT cũng nằm top cổ phiếu bị bán ròng mạnh phiên nay với giá trị 177 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại cũng bán ròng khoảng 24 tỷ đồng.

Áp lực lớn từ nhóm cổ phiếu ngân hàng

Sắc xanh nhen nhóm trong phiên sáng trở thành thời điểm tích cực nhất trong áp lực bán mạnh mẽ hơn trong phiên chiều và đẩy VN-Index chìm sâu vào sắc đỏ. Trái ngược hoàn toàn với sự tích cực trong những phiên giao dịch tuần trước, dẫn đầu nhịp giảm hôm nay là nhóm cổ phiếu “nhà băng” với nhiều cổ phiếu nằm sàn và là tác nhân chính khiến chỉ số rơi tới hơn 46 điểm kể từ mốc điểm cao nhất trong phiên.

Không chỉ dừng lại ở nhóm ngân hàng, các ngành có độ nhạy lớn với VN-Index cũng xuất hiện số lượng cổ phiếu giảm mạnh, đơn cử như xây dựng (CII, PC1, LCG), cảng biển. Ở chiều ngược lại, đến lượt VIC phải ra tay với mức tăng hơn 5%, đóng góp số điểm lớn nhất tới thị trường chung và ngăn không cho mọi chuyện đi quá xa.

Rổ VN30 hôm nay xuất hiện hai cổ phiếu giảm sàn là VIB và TPB. Ngoài ra 14 cổ phiếu khác giảm từ 2% tới 6%. Các cổ phiếu đi ngược dòng là VIC tăng 5,56%, SSI tăng 2,52%, VJC tăng 1,79%, GAS tăng 1,03%, VHM tăng 0,31%.

Thị trường cần giai đoạn điều chỉnh, tích lũy sau giai đoạn tăng nóng, tạo nền giá mới và nền thanh khoản mới. Ảnh: T.L

Sức mạnh của VIC, VHM trong phiên hôm nay bị triệt tiêu khi toàn nhóm ngân hàng đều “đỏ đậm”. Ngoài VIB và TPB trong rổ VN30, nhóm này có thêm OCB, MSB, EIB cũng giảm sàn. Ngoài ra ABB giảm 8,3%, NVB giảm 9%, KLB giảm 10,5%. Nhóm bluechips có VPB giảm 6,82%, ACB giảm 5,92%, SHB giảm 5,51%, BID giảm 5,2%, STB giảm 4,5%, TCB giảm 3,72%, CTG giảm 3,54%...

Dù mở cửa tăng điểm song áp lực bán lại chiếm ưu thế mạnh hơn trong suốt phiên giao dịch. Biên độ giảm khá, nhưng thanh khoản sụt giảm mạnh cho thấy lực cầu ở vùng này yếu và phần lớn tâm lý của giới đầu tư chưa vội vàng bắt đáy ở thời điểm hiện tại. Các chuyên gia đánh giá xu hướng của VN-Index đang trong quá trình điều chỉnh nên khả năng cao chưa thể đảo chiều tăng điểm ngay được. Do vậy nhà đầu tư chưa vội vàng bắt đáy ở các phiên giảm kế tiếp, kiên nhẫn chờ đợi VN-Index điều chỉnh về vùng hỗ trợ cân bằng mới mạnh tay cho vị thế mua ròng mới./.