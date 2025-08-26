(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (26/8) diễn biến tích cực, ngỡ như “chưa hề có cuộc chia ly” sau 2 phiên chỉnh mạnh vừa qua. VN-Index nới rộng khoảng cách tăng điểm và đóng cửa phiên ở mốc cao nhất nhất phiên. Dù vậy, thanh khoản có phần hụt hơi so với trung bình 20 phiên gần nhất.

VN-Index tăng điểm mạnh

Sau phiên giảm mạnh đầu tuần, thị trường chứng khoán Việt Nam đã hồi phục tích cực trong phiên giao dịch 26/8. Sau những nhịp rung lắc đầu tiên, lực cầu trở lại giúp sắc xanh lan tỏa tại nhiều nhóm ngành. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VN-Index tăng +53,6 điểm, đóng cửa tại 1.667,63 điểm.

Độ rộng của thị trường hôm nay tích cực khi trên sàn HOSE số cổ phiếu tăng giá chiếm ưu thế áp đảo, hôm nay có tới 299 mã tăng, 27 mã tham chiếu, và chỉ có 45 mã giảm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 26/8.

Đóng góp vào đà tăng của chỉ số VN-Index là các mã: VHM (+6,77), VIC (+4,10), TCB (+3,02), CTG (+2,67), HPG (+2,28)... trong khi đó, các mã kéo giảm gồm: VPL (-0,24), VCF (-0,11), SVC (-0,03), SJS (-0,03), DBD (-0,02)...

Ngày bùng nổ của toàn thị trường với độ mở bao trùm bởi sắc xanh khi có tới 20/21 nhóm ngành tăng điểm. Chứng khoán, bán lẻ và bất động sản là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, chỉ duy nhất hàng không là nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh trong phiên ngày hôm nay.

Nhóm VN30 cũng diễn biến tương tự, nhưng mức tăng tốt hơn. Theo đó, đóng cửa phiên giao dịch, VN30-Index tăng hơn 65,93 điểm (+3,7%) lên mức 1.849,05 điểm. Độ rộng rổ VN30 tích cực khi toàn bộ 30 mã trong rổ đều tăng giá.

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực. Trong đó, chỉ số HNX-Index đóng cửa tăng +9,21 điểm lên 275,79 điểm; UPCoM-Index tăng +0,26 điểm lên mức 108,84điểm.

Phiên hồi phục mạnh mẽ của thị trường, tuy nhiên thiếu vắng sự hậu thuẫn khi thanh khoản khớp lệnh sụt giảm -28,2% so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 1.444 triệu cổ phiếu (-5,46%), tương đương giá trị đạt 39.469 tỷ đồng (-6,77%).

Phiên tăng điểm mạnh cũng ghi nhận điểm sáng khác đến từ giao dịch khối ngoại. Phiên nay, nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ mua ròng trở lại gần 742 tỷ đồng toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại mua ròng xấp xỉ 940 tỷ đồng. Chiều mua, cổ phiếu ngân hàng MSB bất ngờ được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị đột biến lên tới 703 tỷ đồng; VIX và MWG cũng được mua ròng mạnh tay lần lượt 147 tỷ đồng và 122 tỷ đồng. Xếp sau, TPB và TAL được mua ròng 75-80 tỷ đồng mỗi mã. Ngược chiều, HPG và VHM cùng bị bán ròng hơn trăm tỷ đồng. Ngoài ra, top các cổ phiếu bị bán ròng mạnh phiên nay bao gồm: SSI, VIC và BID với giá trị bán ròng dao động từ 79 tỷ tới hơn 94 tỷ đồng.

Trong khi đó, khối ngoại bán ròng trên HNX với giá trị +50 tỷ đồng.

Sắc xanh lan tỏa, nhiều cổ phiếu đóng cửa giá trần

Cuộc giằng co trong phiên sáng cũng chính là thời điểm thị trường nhen nhóm ý định bứt phá mạnh mẽ trở lại. VN-Index cho thấy bộ mặt khác biệt, trái ngược hoàn toàn với sự u ám trong hai phiên giao dịch trước đó. Lực cầu nhập cuộc trở lại thị trường mạnh mẽ, hàng loạt cổ phiếu đóng cửa giá trần và sắc xanh lan tỏa tới hầu hết các nhóm ngành trong phiên chiều. Tâm điểm dòng tiền thuộc về nhóm cổ phiếu VN30 khi có tới 4 mã kết phiên giá trần và không có mã nào chịu áp lực điều chỉnh đủ để cho ta thấy sự “quay xe” mãnh liệt của dòng tiền. VN-Index hình thành cây nến tăng điểm mạnh mẽ, đóng cửa cao nhất phiên và phủ nhận cây nến giảm điểm trong ngày giao dịch hôm qua.

Trong rổ VN30 hôm nay kết phiên với 30 cổ phiếu đồng thuận tăng giá, trong đó MWG, SSI, VHM và SHB tăng kịch trần càng củng cố vững chắc cho từng nhịp tăng của chỉ số chính. Xét về các nhóm ngành, sự trở lại của các cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng, thép, bất động sản đã đưa chỉ số dễ dàng giành lại toàn bộ điểm số vừa đánh rơi phiên đầu tuần trước đó.

Phiên tăng hôm nay giúp VN-Index tiến gần mức đỉnh đã thiết lập trước đó. Ảnh: T.L

Bên cạnh đó, bộ đôi VIC - VHM đồng loạt tăng vượt đỉnh lịch sử, qua đó đóng góp lần lượt 6,6 điểm tăng và 4,1 điểm tăng cho VN-Index. Phiên hôm nay chứng khoán VHM tăng hết biên độ 6,7% lên 105.200 đồng/cổ phiếu, trong khi VIC tiếp tục phá đỉnh vừa thiết lập trong phiên hôm trước, đạt 135.500 đồng/cổ phiếu , tương ứng tăng 3,4%.

Hai mã ngân hàng là TCB và CTG tăng trên 4%, đóng góp tổng cộng gần 5,7 điểm tăng cho chỉ số chính. Một số mã ngân hàng khác là VCB, MBB, VPB, ACB cũng ghi nhận sắc xanh trở thành những đầu tàu vững chắc kéo VN-Index đi lên. Bên cạnh ngân hàng, ông lớn khác như HPG cũng có phiên tăng điểm tích cực, biên độ tăng đạt 4,8% lên 27.200 đồng/cổ phiếu, qua đó đóng góp tổng cộng gần 2,3 điểm tăng cho chỉ số sàn HOSE.

Một phiên giao dịch đầy bất ngờ của thị trường chứng khoán. Xu hướng điều chỉnh đang chiếm ưu thế trong 2 phiên trước đó thì phiên hôm nay lại đột ngột đảo ngược một cách xuất sắc. Tuy vậy, điểm trừ đáng chú ý là thanh khoản phiên hôm nay ở mức khá thấp, thấp nhất trong khoảng gần một tháng trở lại đây với khối lượng khớp lệnh sụt giảm so với mức trung bình 20 phiên. VN-Index đóng cửa ở mức cao nhất ngày, đà tăng được hỗ trợ rất tốt bởi nhóm cổ phiếu dẫn dắt là những tín hiệu rất tích cực cho thấy xu hướng tăng điểm có khả năng đảo chiều quay lại. Chỉ đáng tiếc là thanh khoản chưa bùng nổ theo để xác nhận./.