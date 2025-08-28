Chứng khoán ngày 28/8: Cổ phiếu chứng khoán hút dòng tiền, Vn-Index duy trì mạch tăng 3 phiên liên tiếp

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (28/8) mở cửa trong sắc xanh nhưng sau đó áp lực bán mạnh khiến thị trường đổi màu, dòng tiền bắt đáy xuất hiện ở cuối phiên đã kéo VN-Index tăng trở lại, nối dài chuỗi tăng điểm lên phiên thứ 3 liên tiếp.

VN-Index tăng hơn 8 điểm

Sau phiên chịu áp lực bán ở vùng đỉnh, thị trường trong phiên hôm nay giao dịch chậm với thanh khoản suy giảm khá mạnh. VN-Index trong phiên chịu áp lực điều chỉnh về 1.660 điểm với thanh khoản rất thấp trong phiên sáng, áp lực bán thấp. Thị trường sau đó tăng điểm trở lại dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm vốn hóa lớn. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VN-Index tăng +8,08 điểm, đóng cửa tại 1.680,86 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 28/8.

Độ rộng của thị trường hôm nay nghiêng nhẹ về bên mua. Mặc dù mức độ phân hóa cao, song vẫn có tính chất luân chuyển sang các mã chưa tăng nhiều, khi trên HOSE hôm nay có 177 mã tăng giá, 58 mã tham chiếu và có 137 mã giảm.

Đóng góp vào đà tăng của chỉ số VN-Index là các mã: VPB (+1,32), TCB (+1,09), SSI (+0,84), MWG (+0,82), LPB (+0,75).... trong khi đó, các mã kéo giảm gồm: VIC (-1,69), BID (-0,49), STB (-0,35), MBB (-0,28), FPT (0,20).

VN-Index kịp thời lấy lại sự tích cực trong phiên chiều và độ mở nghiêng về sắc xanh với 16/21 nhóm ngành tăng điểm. Chứng khoán, bán lẻ và hàng không là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, dầu khí, đường và bất động sản là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong phiên ngày hôm nay.

Nhóm VN30 lại có diễn biến tích cực với mức tăng tốt hơn. Theo đó, đóng cửa phiên giao dịch, VN30-Index tăng +12,65 điểm (+0,68 %) lên mức 1.861,2 điểm. Độ rộng rổ VN30 nghiêng về bên mua khi có tới 19 mã cổ phiếu tăng giá, 2 mã giữ giá và 9 mã giảm giá.

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực. Trong đó, chỉ số HNX-Index đóng cửa tăng +0,25 điểm lên 276,63 điểm; UPCoM-Index tăng +0,68 điểm lên mức 110,62 điểm.

Thị trường thiếu vắng sự nhộn nhịp khi thanh khoản khớp lệnh thấp hơn -34,5% so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 1.193 triệu cổ phiếu (-23,81%), tương đương giá trị đạt 34.481 tỷ đồng (-27,36%).

Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng mạnh tay 2.697 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Trên HoSE, khối ngoại bán ròng khoảng 2.574 tỷ đồng. Chiều mua, cổ phiếu GMD được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 135 tỷ đồng. Khối ngoại cũng mua ròng từ 52 tỷ đồng tới 68 tỷ đồng tại các mã GEX, VND, TCB và MWG trong phiên hôm nay. Ngược chiều, ﻿cổ phiếu HPG là mã bị khối ngoại bán ròng mạnh tay 592 tỷ đồng; MSB cũng bị bán đột biến với giá trị 423 tỷ đồng. Tiếp theo, các mã bị bán ròng khoảng 200-300 tỷ đồng còn có MBB, STB và SSI.

Trong khi đó, khối ngoại trở lại mua ròng trên HNX với giá trị khoảng +12 tỷ đồng.

Thanh khoản thị trường “nghỉ lễ sớm”

Diễn biến giao dịch phiên chiều dường như có chiều hướng “khá khẩm” hơn phiên sáng khi sắc xanh trở về với VN-Index. Nhà đầu tư khó có thể đòi hỏi yếu tố lan tỏa của dòng tiền khi sự phân hóa diễn ra tương đối mạnh mẽ giữa các cổ phiếu thuộc cùng một nhóm ngành và thanh khoản thường ở mức thấp trước dịp nghỉ lễ.

Những cái tên có khả năng tác động mạnh tới chỉ số như VPB, TCB và SHB tăng điểm tích cực trong phiên chiều cùng sự bứt phá tới từ một số cổ phiếu riêng lẻ khác như thủy sản (ANV), cảng biển (GMD) và bán lẻ (MWG) giúp VN-Index lấy lại mốc điểm 1.680. Ở chiều ngược lại, VIC là nguyên nhân lớn nhất gây cản bước đà phục hồi của chỉ số, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng là không đáng kể.

VN-Index duy trì mạch tăng 3 phiên liên tiếp

Nhóm ngân hàng trong rổ VN30 có 10 mã tăng giá tích cực trong phiên chiều. Ngoài SHB và VPB, CTG cũng tăng 1,18% so với buổi sáng và đảo chiều vượt tham chiếu 0,98%. LPB tăng 2,51%, đảo chiều thành +2,4% lúc đóng cửa. MBB, SSB, TCB đều cải thiện giá đáng kể. Trong 27 cổ phiếu nhóm này trên các sàn, lúc đóng cửa đã có 12 mã xanh với 7 mã tăng hơn 1%, tốt hơn nhiều so với phiên sáng (5 mã xanh). Cổ phiếu ngân hàng cũng chiếm 5 vị trí trong top 10 kéo điểm của VN-Index và 5 vị trí trong top 10 mã thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay.

Cổ phiếu chứng khoán hôm nay có phiên giao dịch tích cực. 7 mã kịch trần là EVS, TVB, DSC, DSE, ORS, APG và TCI. Gần 20 cổ phiếu khác trong nhóm này tăng vượt 2%, bao gồm cả các mã lớn như SSI tăng 4,35%, VCI tăng 3,47%, VND tăng 3,57%, VIX tăng 4,21%, SHS tăng 3,41%... Cổ phiếu chứng khoán cũng đóng góp 3 trong 10 mã thanh khoản cao nhất thị trường và 2 trong số 10 mã kéo điểm tốt nhất.

VN-Index duy trì mạch tăng 3 phiên liên tiếp. Biên độ tăng điểm không lớn và thanh khoản sụt giảm mạnh. Khối lượng khớp lệnh phiên hôm nay thấp nhất hơn một tháng trở lại đây và sụt giảm mạnh so với mức bình quân 20 phiên. Ba phiên tăng điểm vừa qua đều có khối lượng khớp lệnh thấp hơn mức bình quân 20 phiên cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư ở vùng đỉnh của thị trường. Vì vậy 3 phiên tăng điểm chưa tích đủ động lượng để bẻ gãy hoàn toàn tín hiệu tiêu cực của 2 phiên giảm điểm trước đó mặc dù VN-Index đã lấy lại toàn bộ điểm số đã mất của 2 phiên giảm trước./.