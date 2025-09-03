Chứng khoán ngày 3/9: Độ rộng thị trường tích cực nhưng VN-Index vẫn giảm điểm nhẹ

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (3/9) diễn biến giằng co tại vùng đỉnh, giao dịch chậm lại và phân hóa. VN-Index chịu áp lực điều chỉnh của các cổ phiếu vốn hóa lớn nhưng vẫn khá tích cực ở nhiều mã, nhóm mã khác.

VN-Index giảm điểm nhẹ

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên 3/9 trong trạng thái giằng co nhẹ. Dòng tiền nhanh chóng tập trung vào nhóm bất động sản và thép, giúp nhiều mã bứt phá kịch trần, góp phần thu hẹp đà giảm về cuối phiên. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VN-Index giảm nhẹ -0,91 điểm, đóng cửa tại 1.681,3 điểm.

Mặc dù giảm điểm nhẹ nhưng độ rộng của thị trường hôm nay lại tích cực khi trên HOSE hôm nay có 212 mã tăng giá, 54 mã tham chiếu và có 110 mã giảm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 3/9.

Đóng góp tích cực vào chỉ số VN-Index là các mã: BID (+1,52), HPG (+2,36), FPT (+1,57), MBB (+2,52), VNM (+1,99)... trong khi đó, các mã kéo giảm gồm: VCB (-2,33), VIC (-2,57), VHM (-1,72), CTG (-1,36), VPB (-1,43).

VN-Index đóng cửa trong sắc đỏ, song sắc xanh có phần nhỉnh hơn trên các nhóm ngành với 11/21 nhóm ngành tăng điểm. Nhóm ngành tăng tập trung chủ yếu ở các nhóm có vốn hóa vừa và nhỏ như dầu khí, thép, xây dựng, nhựa…trong khi đó sắc đỏ phân bổ ở nhiều nhóm vốn hóa lớn và nhạy với thị trường bất động sản, chứng khoán, bán lẻ…

Nhóm VN30 cũng có diễn biến tương tự nhưng mức giảm lớn hơn. Theo đó, đóng cửa phiên giao dịch, VN30-Index giảm -5,79 điểm (-0,31%) về mức 1.859,59 điểm. Độ rộng rổ VN30 tương đối cân bằng khi 12 mã cổ phiếu tăng giá, 3 mã giữ giá và 15 mã giảm giá.

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính lại có diễn biến tích cực. Trong đó, chỉ số HNX-Index đóng cửa tăng +2,72 điểm lên 282,7 điểm; UPCoM-Index tăng +0,05 điểm lên mức 111,05 điểm.

Thanh khoản trở thành điểm đáng chú ý trong các phiên giao dịch gần đây khi đã 6 phiên liên tiếp duy trì ở mức thấp hơn so với bình quân 20 phiên. Trong phiên giao dịch hôm nay khối lượng khớp lệnh trên HSX đạt 1.311 triệu cổ phiếu (-14,11%) tương ứng với giá trị giao dịch đạt 37.490 tỷ đồng (-16,86%).

Về giao dịch khối ngoại, nhóm nhà đầu tư nước ngoài tiếp đà bán ròng mạnh tay ﻿2.939 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng khoảng 2.885 tỷ đồng. Chiều mua, cổ phiếu PDR được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 96 tỷ đồng. Khối ngoại cũng mua ròng từ 49 tỷ tới 65 tỷ đồng tại các mã CII, NKG, NVL và DIG trong phiên hôm nay. Ngược chiều, ﻿cổ phiếu HPG là mã bị khối ngoại bán ròng mạnh tay với giá trị lên tới 955 tỷ đồng. Loạt cổ phiếu bluechips khác cũng bị bán mạnh khoảng 200 tỷ đồng còn có VPB, FPT, MSN. Cổ phiếu MWG cũng bị bán ròng khoảng 173 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại cũng bán ròng với giá trị khoảng +51 tỷ đồng.

Cổ phiếu vừa và nhỏ hút dòng tiền

Không có nhiều bất ngờ xảy ra trong phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Giao dịch trở nên bình lặng với tâm lý thận trọng chiếm ưu thế trong suốt phiên giao dịch. Vì vậy biên độ biến động phiên hôm nay không quá lớn và thanh khoản cũng trở nên thấp hơn. Điểm đáng chú ý là sự bùng nổ của nhóm cổ phiếu bất động sản dân cư ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ với nhiều mã tăng trần (CII, DIG, DXS, PDR) kéo dòng tiền đổ mạnh vào các cổ phiếu còn lại, giúp VN-Index rút chân chỉ còn giảm nhẹ khi đóng cửa.

VN-Index chốt phiên trong sắc đỏ nhưng số lượng mã tăng lại áp đảo mã giảm. Ảnh: T.L

VN-Index chốt phiên trong sắc đỏ nhưng số lượng mã tăng lại áp đảo mã giảm, lần lượt là 212 và 110. Áp lực chốt lời ở nhóm vốn hóa lớn là nguyên nhân chính khiến chỉ số thụt lùi. Các trụ cột của thị trường như VCB, VIC, MWG, SSI đều mất trên 2% so với tham chiếu.

Xét theo ngành, chứng khoán là nhóm đối mặt áp lực xả hàng mạnh nhất. Ngoài SSI giảm 2%, các cổ phiếu đầu ngành như HCM, VCI, VIX cũng điều chỉnh khoảng 1%. AGR là trường hợp ngoại lệ khi lội ngược dòng thị trường, tăng hết biên độ lên 20.550 đồng.

Trong khi đó, nhiều nhóm ngành khác được bao phủ bởi sắc xanh. Nhóm bất động sản chỉ có VIC, VHM và VRE đóng cửa dưới tham chiếu, còn lại đều tăng mạnh. Một số mã vốn hóa nhỏ như PDR, CII, DIG và DSX còn tăng hết biên độ và kết phiên trong trạng thái không có bên bán.

Nhóm dầu khí diễn biến tương tự. Trừ GAS giữ giá tham chiếu, các cổ phiếu khác đều đi lên. BSR hôm nay tăng 4% lên 27.550 đồng, nằm trong danh sách những mã tác động tích cực đến chỉ số chung.

VN-Index có phiên giao dịch khá thận trọng sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Tâm lý của nhà đầu tư có phần dè dặt khi khối lượng khớp lệnh sụt giảm so với phiên cuối tuần trước và thấp hơn so với mức bình quân 20 phiên. Tăng/giảm phân bố khá đồng đều giữa các nhóm ngành, trong đó nổi bật là trội dậy của nhóm cổ phiếu bất động sản vừa và nhỏ giúp thị trường lấy lại thăng bằng và tránh một phiên giảm điểm khá.

Trên biểu đồ kỹ thuật, VN-Index xuất hiện mẫu hình thể hiện sự phân vẫn lưỡng lự của giới đầu tư. Thanh khoản liên tục sụt giảm trong 6 phiên gần đây đang cho thấy động lượng tăng điểm có chiều hướng chững lại./.