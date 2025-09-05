Chứng khoán ngày 5/9: VN-Index rời mốc 1.700 điểm, áp lực bán dâng cao cuối phiên

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (5/9) mở đầu trong trạng thái hứng khởi, VN-Index dễ dàng bứt phá qua ngưỡng 1.700 điểm trong phiên sáng. Tuy nhiên, không như phiên hôm qua, áp lực chốt lời gia tăng mạnh về cuối ngày khiến chỉ số quay đầu giảm sâu, đánh mất toàn bộ thành quả tăng.

VN-Index quay đầu giảm điểm mạnh

Thị trường chứng khoán hôm nay mở cửa trong sắc xanh, VN-Index đã có lúc tăng đến 15 điểm, lần đầu vượt qua mốc lịch sử 1.700 điểm vào kết phiên sáng. Tuy nhiên, sang đến phiên chiều, lực chốt lời mạnh khiến VN-Index quay đầu giảm điểm. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -29,32 điểm, về mức 1.666,97 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 5/9.

Các cổ phiếu tăng điểm phiên này có: KBC (+2,11), NVL (+0,58), PVD (+0,89), GVR (+1,02), DCM (+0,25)... Chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: HPG (-3,53), VPB (-4,01), FPT (-1,52), VHM (-1,46), SSI (-4,26).

Độ rộng của thị trường hôm nay tiêu cực hơn khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 100 mã tăng giá, có 45 mã giữ giá tham chiếu nhưng có tới 230 mã giảm giá.

Lực cầu yếu đi khiến độ mở thị trường bao trùm bởi sắc đỏ với đa phần nhóm ngành giảm điểm. Trong đó ngành dịch vụ tài chính giảm mạnh nhất hơn 4%, theo sau là ngành ngân hàng, tài nguyên cơ bản. Ở chiều ngược lại dầu khí và du lịch giải trí có mức tăng nhẹ.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng giảm -38,11 điểm, về mức 1.845,48 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm nhiều hơn với 24 mã giảm, 3 mã giữ giá tham chiếu và có 3 mã tăng giá.

Thanh khoản duy trì ở mức cao, tổng giá trị giao dịch trên toàn thị trường đạt gần 54.200 tỷ đồng, tương đương hơn 1,96 tỷ cổ phiếu. Tính riêng trên HOSE, thanh khoản ghi nhận hơn 48.820 tỷ đồng, tăng 23% so với phiên trước.

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự khi cùng giảm điểm. Trong đó, chỉ số HNX-Index giảm -3,32 điểm về mức 280,67 điểm; chỉ số UPCoM-Index giảm nhẹ -0,03 điểm về mức 111,82 điểm.

Khối ngoại vẫn tiếp đà bán ròng mạnh tay với giá trị 1.452 tỷ đồng phiên hôm nay. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng khoảng 1.351 tỷ đồng. Chiều mua, cổ phiếu DIG được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 124 tỷ đồng. Cổ phiếu NVL, SHB cũng được rót ròng mạnh tay 76 - 77 tỷ đồng phiên hôm nay. Ngoài ra, HSG và KBC cũng được mua ròng từ 44 tỷ đồng tới 64 tỷ đồng. Ngược chiều, ﻿cổ phiếu VPB bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với giá trị 268 tỷ đồng. VHM cũng bị bán ròng hơn 200 tỷ đồng. Loạt cổ phiếu ngân hàng khác cũng bị bán mạnh khoảng 130 - 155 tỷ đồng còn có MBB, HDB và TCB.

Trên HNX, khối ngoại cũng bán ròng khoảng 67 tỷ đồng.

Áp lực chốt lời tại vùng đỉnh

Trong phiên giao dịch hôm nay, VN-Index có lúc tăng 15 điểm lên kỷ lục trên 1.711 điểm, sau đó lại thu hẹp biên độ còn tăng 9 điểm và kéo dài cho đến giờ nghỉ trưa. Mốc 1.700 điểm tiếp tục được duy trì ở đầu giờ chiều nhưng thị trường bắt đầu xuất hiện dấu hiệu rung lắc sau đó điều chỉnh dần về dưới tham chiếu. Sắc đỏ lan tỏa khắp bảng điện, mạnh nhất là các mã chứng khoán, thép và ngân hàng nhóm đã có nhịp tăng mạnh trước đó khiến VN-Index mất gần 30 điểm khi đóng cửa.

Chỉ số VN30 hôm nay đóng cửa giảm 2,02% xác nhận áp lực giảm giá rất mạnh trong nhóm bluechips, những cổ phiếu vốn đã phân hóa từ trước. Toàn bộ 10 mã vốn hóa lớn nhất thị trường thì duy nhất VIC tham chiếu còn lại là đỏ, trong đó 6 mã giảm quá 2%. Tổng thể rổ bluechips này có 10 mã giảm từ 3% trở lên và 10 mã khác giảm trong biên độ từ 1% tới dưới 3%. Nhóm gây ảnh hưởng tiêu cực nhất tới chỉ số chung là VCB, VPB, BID, VHM và HPG.

Chỉ số thiết lập kỷ lục mới trên 1.711 điểm nhưng khó giữ vững khi áp lực chốt lời xuất hiện ồ ạt vào nửa cuối buổi chiều. Ảnh: T.L

Xét về nhóm ngành, chứng khoán là nhóm mã tạo gánh nặng nhiều nhất cho thị trường. AGR là cổ phiếu duy nhất giảm sàn hôm nay. Trong khi đó, VND giảm -6,725. Ngành này còn ghi nhận loạt cổ phiếu như SSI, VIX, VCI, HCM giảm trên 4%; CTS sụt tới 6,5%. Các mã trên sàn HNX như SHS, MBS cũng điều chỉnh mạnh lần lượt ở mức 7,2% và 4,5%.

Nhóm ngân hàng và thép cũng tác động tiêu cực tới VN-Index. Cổ phiếu SHB, MBB, VPB, TPB hay MSB giảm từ 3% tới trên 4% trong phiên hôm nay. Ở nhóm thép sau hai phiên bứt phá, cổ phiếu HSG và HPG cũng sụt giảm -3,3 đến -3,5%.

Trong tuần giao dịch sau lễ, VN-Index đóng cửa giảm hơn 15 điểm, lần đầu ghi nhận sau 4 tuần tăng liên tục. Phiên hôm nay, chỉ số thiết lập kỷ lục mới trên 1.711 điểm nhưng khó giữ vững khi áp lực chốt lời xuất hiện ồ ạt vào nửa cuối buổi chiều.

Tuy vậy, trong bối cảnh chính sách nới lỏng và nhiều câu chuyện tăng trưởng, nhất là câu chuyện nâng hạng và kết quả kinh doanh quý III, xu hướng tăng dài hạn của VN-Index vẫn được bảo toàn. Ngoài ra, thông tin vĩ mô hiện tại đang khá ổn định. Vĩ mô thế giới và Việt Nam đều đang mong đợi đợt hạ lãi suất tiếp theo của Fed. Việc Fed hạ lãi suất cũng sẽ khiến Việt Nam có nhiều dư địa hơn trong việc cân bằng tỷ giá./.