Chứng khoán ngày 10/9: Dòng tiền thận trọng, VN-Index tiếp tục tăng điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (10/9) mở cửa tiếp tục xu hướng hồi phục đến vùng giá quanh 1.650 điểm, thanh khoản tiếp tục giảm khá mạnh khi tâm lý nhà đầu tư thận trọng nhưng cũng thể hiện áp lực cung không lớn. VN-Index chịu áp lực điều chỉnh về 1.630 điểm và phục hồi cuối phiên.

VN-Index tăng gần 6 điểm

Thị trường chứng khoán diễn biến giằng co trong biên độ hẹp, tuy vậy thị trường vẫn có thêm được một phiên tăng điểm. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VN-Index tăng +5,94 điểm, đóng cửa tại 1.643,26 điểm.

Mặc dù tăng điểm nhưng độ rộng của thị trường hôm nay không tích cực khi trên sàn HOSE số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá, hôm nay có 149 mã tăng, 55 mã tham chiếu, và có 1371 mã giảm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 10/9.

Đóng góp vào đà tăng của chỉ số VN-Index là các mã: VCB (+1,39), VIC (+1,32), VHM (+0,39), TCB (+1,3), CTG (+1,81)... trong khi đó, các mã kéo giảm gồm: FPT (-0,88), GAS (-0,32), VJC (-0,07), MWG (-0,66), VNM (-0,83)...

Phiên hồi phục thứ hai của thị trường và độ mở ở mức cân bằng với 11/21 nhóm ngành tăng điểm. Dầu khí, cảng biển và bảo hiểm là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bất động sản Khu công nghiệp, thực phẩm tiêu dùng và công nghệ viễn thông là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong phiên ngày hôm nay.

Nhóm VN30 cũng diễn biến tương tự, khi chỉ số tăng điểm nhẹ. Theo đó, đóng cửa phiên giao dịch, VN30-Index tăng 3,46 điểm (+0,19%) lên mức 1.834,95 điểm. Độ rộng rổ VN30 khá cân bằng khi trong rổ có 14 mã tăng giá, 13 mã giảm giá và 3 mã giữ giá.

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, chỉ số HNX-Index đóng cửa giảm -0,22 điểm ở mức 274,6 điểm; còn UPCoM-Index lại tăng +0,48 điểm lên mức 110,37 điểm.

Thị trường thiếu vắng người mua kẻ bán khi thanh khoản khớp lệnh ở mức rất thấp, -46,6% so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 1.011 triệu cổ phiếu (-10,73%), tương đương giá trị đạt 29.888 tỷ đồng (-5,81%).

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -2.933 tỷ đồng. VPB +25 tỷ đồng, BAF +19 tỷ đồng và DBC +16 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, HPG -337 tỷ đồng, MWG -290 tỷ đồng, MBB -180 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 70 tỷ đồng

Cổ phiếu trụ gồng gánh thị trường

Tiếp nối đà hồi phục cuối phiên ngày hôm qua, VN-Index mở gap tăng và sắc xanh trở lại với nhiều nhóm ngành ngay từ khi con tàu mới chỉ kịp “nổ máy”. Nhưng rồi phe bán không chịu để bị lấn áp, nhanh chóng đáp trả bằng việc lượng cung đưa thị trường quay trở lại vùng giá đỏ. Chỉ số giằng co quanh ngưỡng dưới giá tham chiếu khoảng 5 điểm trước khi 15 phút cuối phiên là thời điểm mang lại nhiều bất ngờ cho giới đầu tư. Các “ông lớn” ra sức gồng gánh phải kể tới VCB và VIC với mức tăng chỉ đạt 1,39% và 1,32% là vừa đủ để trở thành hai nhân tố đóng góp lớn nhất cho nỗ lực “rút chân” muộn màng của chỉ số chung.

VN-Index có phiên hồi phục thứ 2 liên tiếp. Ảnh: T.L

Ở chiều ngược lại, hầu hết mã cổ phiếu trong nhóm bất động sản chìm trong sắc đỏ khi thiếu vắng yếu tố dẫn dắt bởi dòng tiền. Do tác động tới từ các bluechip, VN-Index tăng điểm nhưng số mã giảm điểm nhiều hơn so với số mã tăng điểm và thanh khoản khớp lệnh còn thấp hơn cả phiên hôm qua.

VN-Index đóng cửa tăng 5,94 điểm tương đương +0,36% so với tham chiếu. FPT giảm 0,88% là cổ phiếu duy nhất trong Top 10 vốn hóa chấp nhận đóng cửa giá đỏ, thêm HPG tham chiếu, còn lại là tăng.

Cổ phiếu ngân hàng khá nổi bật với VCB tăng 1,39%, TCB tăng 1,3%, CTG tăng 1,81%, thêm VPB tăng 0,15% và BID tăng 0,12%. Nhóm Vin cũng xanh: VIC tăng 1,32% và VHM tăng 0,39%. Chỉ riêng nhóm này đã đem về hơn 7 điểm, còn vượt quá cả tổng mức tăng của chỉ số.

VN-Index có phiên hồi phục thứ 2 liên tiếp sau 2 phiên giảm mạnh trước đó. Biên độ tăng điểm không lớn, đi kèm với đó là thanh khoản sụt giảm mạnh. Phiên thứ 2 liên tiếp có khối lượng khớp lệnh thấp nhất trong 2 tháng và sụt giảm sâu so với mức bình quân 20 phiên (-46,6%). Hai phiên tăng điểm vừa qua đều có thanh khoản thấp cho thấy động lượng tăng điểm không mạnh và thiên về nhịp hồi kỹ thuật ngắn hạn mà chưa xác nhận được tín hiệu đảo chiều tăng điểm trở lại. Nhịp hồi kỹ thuật có thể kéo VN-Index lên quanh ngưỡng 1.660 điểm sau đó mới quay trở lại xu hướng điều chỉnh.

Các chuyên gia cho rằng nhà đầu tư vẫn ưu tiên quan điểm thận trọng, chưa vội quay lại vị thế mua mới, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi VN-Index tích lũy ở vùng cân bằng mới mạnh tay giải ngân cho vị thế mua ròng./.