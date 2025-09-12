Chứng khoán ngày 12/9: Lực đẩy từ nhóm vốn hóa lớn, VN-Index duy trì đà tăng phiên cuối tuần

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (12/9) tiếp tục có phiên hồi phục tích cực, sự trở lại của nhóm bluechip cùng với dòng tiền luân chuyển đã giúp VN-Index có thêm một phiên phục hồi lấy lại toàn bộ điểm số đã mất trong phiên đầu tuần.

VN-Index tăng hơn 9 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay tiếp tục giao dịch giằng co chủ yếu dao động hẹp quanh vùng 1.660-1.665 điểm, tuy vậy thị trường vẫn giữ sắc xanh khi kết phiên nhờ lực đẩy từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VN-Index tăng +9,45 điểm, đóng cửa tại 1.667,26 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 12/9.

Đóng góp vào đà tăng của chỉ số VN-Index là các mã: VIC (+1.63), HPG (+1.55), MSN (+1.47), VNM (+1.00), GVR (+0.57)... trong khi đó, các mã kéo giảm gồm: VPB (-1.17), VHM (-0.38), SSB (-0.29), SSI (-0.26), CTG (-0.25).

Độ rộng của thị trường hôm nay tích cực với sắc xanh chiếm ưu thế, khi trên sàn HOSE số cổ phiếu tăng giá và số cổ phiếu giảm giá không có sự chênh lệch lớn, hôm nay có 252 mã tăng, 40 mã tham chiếu, và có 84 mã giảm.

Về nhóm ngành,thị trường nghiêng về phía tích cực với 13/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành tài nguyên cơ bản dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành thực phẩm và đồ uống.

Nhóm VN30 cũng diễn biến tương tự có mức tăng tốt. Theo đó, đóng cửa phiên giao dịch, VN30-Index tăng 10,37 điểm (+0,56%) lên mức 1.865,45 điểm. Độ rộng rổ VN30 tích cực trong rổ có 16 mã tăng giá, 12 mã giảm giá và 2 mã giữ giá.

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, chỉ số HNX-Index đóng cửa tăng +2,33 điểm lên mức 276,51 điểm; còn UPCoM-Index cũng giảm -0,01 điểm về mức 110,09 điểm.

Thanh khoản trên sàn HOSE phiên hôm nay ghi nhận giá trị khoảng 34.172,94 tỷ đồng, giảm 6,7% về giá trị so với phiên hôm qua, trong đó giá trị giao dịch thỏa thuận chiếm khoảng 3.850 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng tổng cộng 1.196 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Trên HoSE, khối ngoại bán ròng mạnh tay khoảng 1.145 tỷ đồng. Chiều mua, GEX được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 178 tỷ đồng. Theo sau, loạt cổ phiếu được rót ròng hơn trăm tỷ đồng mỗi mã gồm có: VNM (+160 tỷ đồng); MSN (+130 tỷ đồng); TCB (+115 tỷ đồng). Ngược chiều, khối ngoại bán mạnh nhất tại cổ phiếu HPG khoảng 201 tỷ đồng. Ngoài ra, các mã như SSI, FPT, VIX và MSB cũng bị khối ngoại bán ròng khoảng 111 tỷ tới 179 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 40 tỷ đồng

Lực cầu bắt đáy vẫn luôn thường trực

Thị trường hôm nay mở cửa phiên giao dịch cuối tuần ngày 12/09, sắc xanh đến từ các cổ phiếu lớn như BID, PLX, GAS, VIB góp phần kéo VN-Index tăng vượt 1.660 điểm. Ở chiều ngược lại, sức ép đến từ một số mã ngân hàng như SSB, SHB, VPB, TPB giao dịch kém khởi sắc đẩy chỉ số có thời điểm lùi xuống dưới tham chiếu. Dù vậy, dòng tiền nhanh chóng nhập cuộc hướng tới nhóm hóa chất, cao su như DPM, CSV, CSM, DPR, PHR… giúp VN-Index hồi phục và tạm kết phiên sáng tăng 3,75 điểm. Bước sang phiên chiều, đà tăng tiếp tục được giữ vững lan tỏa tới các mã bán lẻ, công nghệ như DGW, AST, PNJ, FRT, PAN…

Dòng tiền hôm nay tập trung ở bluechip giúp nhóm này đóng góp tích cực cho chỉ số chung. VIC, HPG, MSN và VNM dẫn đầu top ghi điểm cho VN-Index. Trong khi đó, VPB là cổ phiếu có tác động tiêu cực nhất hôm nay.

Tuy nhiên nếu xét theo ngành, chứng khoán lại là nhóm có diễn biến tiêu cực nhất. Tuy sắc đỏ không phủ kín bảng điện, nhóm này vẫn ghi nhận các mã quan trọng đi lùi như SSI, MBS, VND, VCI, ORS, VDS hay CTS nhưng biên độ giảm không sâu.

Đà hồi phục tiếp diễn với phiên tăng điểm thứ 4 liên tiếp của VN-Index trong ngày giao dịch cuối tuần hôm nay. Ảnh: T.L

Trong khi đó, ngành tài nguyên lại thu hút lực cầu khá tốt. KSB của Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương tăng trần lên 20.800 đồng với thanh khoản gần 127 tỷ đồng. Nhóm thép cũng tích lũy thêm 2,3-2,9% gồm ba đại diện NKG, HSG và HPG. Riêng cổ phiếu Hòa Phát có tổng giá trị giao dịch gần 3.110 tỷ đồng, cao nhất toàn thị trường.

Như vậy, sau tuần giảm điểm trước đó, VN-Index kết thúc tuần này tăng trở lại dù chỉ tích lũy thêm 0,29 điểm. Cú điều chỉnh vào đầu tuần khá mạnh khiến thị trường phải mất 4 phiên mới có thể bù đắp. Với diễn biến còn giằng co và chưa xác định tín hiệu rõ ràng, dòng tiền trong tuần này có phần thận trọng.

Đà hồi phục tiếp diễn với phiên tăng điểm thứ 4 liên tiếp của VN-Index trong ngày giao dịch cuối tuần hôm nay. VN-Index có 4 phiên tăng điểm, song khối lượng giao dịch trong 4 phiên đều thấp hơn mức bình quân 20 phiên cho thấy động lượng bứt phá tăng mạnh là khó xảy ra. Tuy vậy với 4 phiên tăng điểm, VN-Index đã hoàn toàn lấy lại toàn bộ điểm số đã mất trong phiên giảm mạnh đầu tuần và hình thành thân nến rút chân hoàn hảo trên biểu đồ tuần cho thấy lực cầu bắt đáy vẫn luôn thường trực./.