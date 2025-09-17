Chứng khoán ngày 17/9: Tâm lý thận trọng bao trùm, VN-Index chờ tin từ nửa bên kia bán cầu

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (17/9) tiếp tục có diễn biến rung lắc, đảo chiều liên tục quanh tham chiếu trước khi lực bán trở nên áp đảo hơn về cuối phiên.

VN-Index giảm gần 10 điểm

Sau áp lực điều chỉnh, bán ở vùng đỉnh cũ 1.700 điểm trong phiên trước, thị trường chứng khoán hôm nay thận trọng hơn khi giao dịch với thanh khoản rất thấp trong phiên sáng, nhất là đối với nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình nhỏ, trong khi khá tích cực ở các cổ phiếu công nghệ - viễn thông. Sau đó, áp lực điều chỉnh gia tăng mạnh hơn trong phiên chiều. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -9,93 điểm, về mức 1.6870,97 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 17/9.

Các cổ phiếu hỗ trợ cho VN-Index phiên này có: VIC (+6), VHM (+0,19), FPT (+1,93), GAS (+2,07), VNM (+0,62)... Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VCB (-1,22), BID (-2,5), CTG (-2,1), VPB (-2,21), HPG (-2,5)...

Độ rộng của thị trường hôm nay nghiêng về bên bán, khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HoSE, hôm nay chỉ có 119 mã tăng giá, 54 mã giữ giá tham chiếu, nhưng có tới 201 mã giảm giá.

Thị trường phát ra tín hiệu thận trọng trước kỳ đáo hạn với độ mở nghiêng về sắc đỏ khi 16/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Bất động sản, công nghệ viễn thông và bảo hiểm là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bán lẻ, chứng khoán và thép là 3 nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng giảm -6,54 điểm, về mức 1.868,85 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm chiếm ưu thế khi có 19 mã giảm, 1 mã giữ giá tham chiếu và chỉ có 10 mã tăng giá.

Phe bán giành lấy thế trận vào thời điểm cuối phiên và thanh khoản khớp lệnh có dấu hiệu sụt giảm, thấp hơn -30,8% so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HoSE đạt 1.072 triệu cổ phiếu (-19,54%), tương đương giá trị đạt 32.506 tỷ đồng (-21,36%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. HNX-Index giảm -1,35 điểm, về mức 277,63 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,46 điểm, lên mức 111,78 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài “quay xe” trong phiên chiều và bán ròng với giá trị đạt -138 tỷ đồng vào thời điểm kết phiên. HPG (+215 tỷ đồng), VNM (+168 tỷ đồng) và FPT (+154 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, MSN (-142 tỷ đồng), VPB (-93 tỷ đồng), VHM (-91 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại trở lại mua ròng khoảng 18 tỷ đồng.

Tâm lý thận trọng chờ kết quả từ Fed

Sau quãng thời gian giằng co bất phân thắng bại xuyên suốt gần như toàn bộ phiên giao dịch, phe bán đồng loạt nổi lên vào thời điểm chỉ khoảng 10 phút cuối phiên và nhanh chóng đánh bay 9 điểm của VN-Index.

Lượng cung mạnh xuất hiện dàn trải ở cả nhóm cổ phiếu bluechip cũng như midcap. Đơn cử, nhóm vốn hóa lớn cũng ghi nhận một số mã sở hữu mức giảm gần 3% như MSN, MWG, HPG và BID, qua đó trở thành những nhân tố gây giảm điểm tới thị trường. Ở chiều ngược lại, mức tăng 6% của VIC đóng góp tới hơn 7 điểm, nhưng vẫn là không đủ để nuôi hy vọng lấy lại sắc xanh cho chỉ số chung.

VN-Index có phiên điều chỉnh thứ 2 liên tiếp. Ảnh: T.L

Thống kê rổ VN30, có tới 22/30 mã tụt giá chiều nay. Nhiều mã giảm khá nặng như VPB trượt giảm 2,05% riêng buổi chiều, mở rộng mức giảm cả phiên lên -2,21% so với tham chiếu. MSN giảm tiếp 2,09% thành giảm chung cuộc 3%. HPG giảm thêm 2,34%, đóng cửa giảm 2,5%. BID giảm thêm 2,15%, mất tổng cộng 2,5% so với tham chiếu…

Không chỉ nhóm bluechips, tổng thể cổ phiếu sàn HoSE cũng suy yếu nhiều. Độ rộng thời điểm chốt phiên sáng là 136 mã tăng/161 mã giảm, đóng cửa là 119 mã tăng/201 mã giảm. Số mã giảm quá 1% buổi sáng mới có 60 mã, chiều nay tới 142 mã. Nhóm yếu nhất này chiếm tới 65,1% tổng giá trị khớp lệnh của sàn, phản ánh áp lực bán rất rõ ràng, khiến mặt bằng giá bị hạ xuống.

Ở phía ngược dòng, các cổ phiếu penny có vẻ được kiểm soát thanh khoản tốt hơn và giảm ít. Chỉ số Smallcap giảm nhẹ 0,48% trong khi Midcap giảm 1,73%. Thậm chí vẫn có 15 cổ phiếu tăng kịch trần, trừ SCR đạt thanh khoản 290 tỷ đồng, còn lại đều rất nhỏ.

Về mặt kỹ thuật, VN-Index chạm lại đường giá MA10 sau đó “rút chân” trở lại, hình thành cây nến con xoay và chờ đợi củng cố xu hướng tiếp theo sau kỳ đáo hạn phái sinh vào ngày mai.

VN-Index có phiên điều chỉnh thứ 2 liên tiếp. Biên độ giảm điểm phiên hôm nay không quá lớn và thanh khoản cũng suy giảm, nên không tác động quá nhiều đến xu hướng của thị trường. Tâm lý của giới đầu tư phần lớn đang chờ kết quả cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), dự kiến được công bố trong ngày mai với nhiều dự báo Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (0,25%)./.