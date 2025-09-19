Chứng khoán ngày 19/9: Lực cầu quay trở lại cuối phiên giúp VN-Index thu hẹp đà giảm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (19/9) kéo dài chuỗi giảm điểm lên phiên thứ 4 liên tiếp, áp lực chốt lời xuất hiện ở hầu hết các nhóm ngành. Sau giai đoạn biến động mạnh trong phiên sáng, lực cầu quay trở lại trong phiên chiều giúp VN-Index thu hẹp đà giảm.

VN-Index giảm hơn 6 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay biến động khá mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần. VN-Index có thời điểm giảm hơn 26 điểm trước khi thu hẹp đà giảm về cuối phiên. Phiên nay cũng là ngày cuối 3 quỹ hoàn tất việc cơ cấu danh mục. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -6,56 điểm, về mức 1.658,62 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 19/9.

Các cổ phiếu hỗ trợ cho VN-Index phiên này có: VIC (+5,66), HPG (+0,34), LPB (+2,42), MWG (+0,13), GEX (+0,3)...Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VCB (-1,41), VHM (-1,74), TCB (-1,03), BID (-2,45), MBB (-0,56).

Độ rộng của thị trường hôm nay nghiêng về bên bán, khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HoSE, hôm nay chỉ có 133 mã tăng giá, 58 mã giữ giá tham chiếu, nhưng có tới 189 mã giảm giá.

Độ mở bao trùm bởi sắc đỏ với đa số nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Dịch vụ tài chính, ngân hàng và hóa chất là 3 nhóm ngành giảm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bất động sản, xây dựng và tài nguyên cơ bản là những nhóm ngành đi ngược dòng khi giữ được sắc xanh.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng giảm -2,21 điểm, về mức 1.859,53 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm chiếm ưu thế khi có 24 mã giảm, 2 mã giữ giá tham chiếu và chỉ có 4 mã tăng giá.

Thanh khoản giảm mạnh ở hai phiên cuối tuần cho thấy tâm lý thận trọng đang dâng cao. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HoSE đạt 927 triệu cổ phiếu (+1,2%), tương đương giá trị đạt 29.161 tỷ đồng (+4,79%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -0,68 điểm, về mức 276,24 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,09 điểm, về mức 111,01 điểm.

Trong bối cảnh đó, khối ngoại tiếp đà bán ròng đột biến 3.029 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HoSE, khối ngoại bán ròng khoảng 2.823 tỷ đồng. Chiều mua, FPT được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 314 tỷ đồng. Theo sau, cổ phiếu HPG được mua ròng 137 tỷ đồng. Ngược chiều, khối ngoại bán mạnh nhất tại cổ phiếu VHM khoảng 468 tỷ đồng. Ngoài ra, các mã SSI và STB cũng bị khối ngoại bán ròng khoảng 283-297 tỷ đồng. VIX và VCB cũng bị bán ròng mạnh tay lần lượt 218 tỷ và 163 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 213 tỷ đồng.

Trạng thái rung lắc sẽ tiếp diễn

Thị trường chứng khoán hôm nay mở cửa trong sắc xanh nhưng sau đó nhanh chóng rơi về dưới tham chiếu. Nửa đầu buổi sáng, chứng khoán giảm không quá sâu khi lực mua và bán được giữ cân bằng, sắc đỏ chủ yếu tập trung ở nhóm VN30. Một tiếng trước giờ nghỉ trưa, chỉ số VN-Index hạ độ cao rõ rệt hơn khi các lệnh bán lan rộng. Sắc đỏ tiếp nối trong buổi chiều nhưng thị trường có xu hướng cải thiện, chủ yếu nhờ nhóm bất động sản giúp VN-Index thu hẹp đà giảm.

Trong phiên hôm nay, VIC tăng cực mạnh 5,66% đem về gần 7,4 điểm cho VN-Index nhưng vẫn không đủ để giữ chỉ số này trên đường trung bình 20 phiên. Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index, trừ VIC thì chỉ còn lại HPG tăng 0,34% và CTG, FPT tham chiếu, còn lại toàn đỏ, thậm chí giảm sâu như VCB giảm 1,41%, VHM giảm 1,74%, BID giảm 2,45%, TCB giảm 1,03%, VPB giảm 1,3%.

Trạng thái rung lắc sẽ tiếp diễn trong ngắn hạn do lực cung quanh vùng đỉnh lịch sử. Ảnh: T.L

Các nhóm cổ phiếu dẫn dắt hôm nay không tốt, hầu như chỉ vài cổ phiếu đơn lẻ tăng riêng biệt. Nhóm ngân hàng chỉ có 4/27 mã tăng, với LPB tăng 2,42% và KLB tăng 1,42%. Hai mã này không đại diện được cho cả nhóm. Cổ phiếu chứng khoán chưa tới chục mã xanh nhưng số đỏ thì nhiều gấp 3 lần. AAS, CSI, DSE, SBS tăng hơn 1%, hầu như không có ảnh hưởng. Số giảm sâu bao gồm nhiều mã lớn như SSI, VCI, VND, VIX…

Trong tuần này, chứng khoán có xu hướng kiểm tra lại mốc đỉnh cũ 1.700 điểm nhưng chưa thành công và chuyển sang trạng thái đi ngang, giằng co biên độ rộng. Chốt lại, VN-Index giảm gần 9 điểm cả tuần. Trừ phiên đầu tiên, các ngày còn lại trong tuần đều ghi nhận trạng thái điều chỉnh điểm số.

Theo đó, trạng thái rung lắc sẽ tiếp diễn trong ngắn hạn do lực cung quanh vùng đỉnh lịch sử bên cạnh hiệu ứng từ trạng thái bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài. Hỗ trợ gần của chỉ số là khu vực 1.650+/- điểm trong khi kháng cự gần là ngưỡng 1.670+/- điểm.