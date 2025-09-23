Chứng khoán ngày 23/9: Giữ được sắc xanh, VN-Index tìm đến điểm cân bằng

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (23/9) sau phiên biến động mạnh, tâm lý thị trường thận trọng khiến VN-Index giằng co. VN-Index đóng cửa phiên tăng nhẹ nhưng thanh khoản tiếp tục suy giảm, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

VN-Index tăng điểm nhẹ

Sau 5 phiên liên tiếp giảm điểm và chịu áp lực bán khá đột biến ở phiên trước. Thị trường đã phân hóa, áp lực bán giảm. VN-Index phục hồi nhẹ trong phiên với thanh khoản rất thấp, sau đó áp lực bán gia tăng trong phiên chiều với áp lực bán gia tăng khá mạnh ở nhiều mã có giai đoạn tích lũy, chưa chịu áp lực điều chỉnh. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng +0,81 điểm, ở mức 1.635,26 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 23/9.

Các cổ phiếu tăng điểm phiên này có: VIX (+2,07), VPB (+1,36), SSI (+0,25), HPG (+0,88), MWG (+1,7)...Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: SHB (-2,3), FPT (-1,71), GEX (-3,65), VHM (-0,8), GEE (-2,16).

Độ rộng của thị trường hôm nay khá cân bằng khi số cổ phiếu giảm không chênh lệch nhiều so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HoSE, hôm nay chỉ có 157 mã tăng giá, 64 mã giữ giá tham chiếu và có 153 mã giảm giá.

Phiên giao dịch “bất phân thắng bại” của phe mua và phe bán khi độ mở cân bằng với 10/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Thủy sản, bán lẻ và thép là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, công nghệ viễn thông, bất động sản Khu công nghiệp và nhựa là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng tăng +1,85 điểm, lên mức 1.821,45 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm ưu thế với 15 mã tăng, 4 mã giữ giá tham chiếu và có 11 mã giảm giá.

Lượng mua bán trở về mức thấp nhất kể từ thời điểm đầu tháng 7 khi thanh khoản khớp lệnh sụt giảm mạnh, -41,7% so với phiên trước đó và thấp hơn -43,7% so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 798 triệu cổ phiếu (-34,34%), tương đương giá trị đạt 23.264 tỷ đồng (-35,10%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -1,22 điểm, về mức 273,01 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,13 điểm, về mức 110,02 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch cân bằng với giá trị bán ròng tại thời điểm kết phiên chỉ còn -12 tỷ đồng. VIX +250 tỷ đồng, MWG +149 tỷ đồng và SHB +135 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, FPT -563 tỷ đồng, MSN -82 tỷ đồng, KDH -46 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 8 tỷ đồng.

Thanh khoản đi đâu?

Lần đầu tiên sau 5 phiên giảm điểm liên tiếp, VN-Index đóng cửa trong sắc xanh, tuy nhiên giới đầu tư vẫn cho thấy những thận trọng nhất định khi cung cầu giằng co trên nền thanh khoản thấp trong biên độ hẹp quanh vùng giá 1.635 điểm. Lực bán diễn ra khá mạnh trong buổi chiều, tuy nhiên biến động trong phiên ATC đã giúp lấy lại phân nửa số điểm mà thị trường đã đánh mất. Đóng góp vào sự cân bằng trở lại trong phiên hôm nay phải kể đến nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng dù cho có sự phân hóa nhất định với CTG và VPB trở thành hai nhân tố tăng điểm tốt nhất tới chỉ số chung. Ở chiều ngược lại, VHM và FPT chịu áp lực điều chỉnh và trở thành hai tác nhân cản trở lớn nhất tới sự phục hồi.

Sắc xanh đã quay trở lại sau 5 phiên giảm liên tiếp trước đó. Ảnh: T.L

Xét về nhóm ngành, cổ phiếu ngân hàng là tác nhân chính giúp thị trường ngắt chuỗi giảm liên tục. Trong số 10 mã đóng góp tích cực nhất cho VN-Index hôm nay, nhóm này có 5 đại diện, gồm CTG, VPB, VCB, MBB và STB. Các mã này chủ yếu tăng 0,8-1,4%. Ở chiều ngược lại, SHB và HDB tiếp tục bị bán mạnh, lần lượt mất 1% và 2,3%.

Sắc xanh cũng trở lại nhóm chứng khoán. VIX dẫn đầu biên độ tăng với 2,1%. Các mã trụ khác như SSI, VCI, VND, HCM tích lũy 0,3-1% so với tham chiếu.

Cổ phiếu bất động sản hôm nay phân hóa mạnh. VIC, NVL, DXG, SCR nằm trong nhóm tăng điểm dù biên độ đều dưới 1,5%. Trong khi đó, QCG, HDG, CII và NLG cùng điều chỉnh trên 3%.

Sắc xanh đã quay trở lại sau 5 phiên giảm liên tiếp trước đó. Tuy vậy biên độ tăng điểm rất bé, đi kèm với đó là thanh khoản sụt giảm mạnh. Khối lượng khớp lệnh hôm nay thấp nhất trong hơn 2 tháng trở lại đây và sụt giảm mạnh so với mức bình quân 20 phiên. Thanh khoản ở mức cạn kiệt và biên độ biến động không lớn cho thấy tâm lý thận trọng của giới đầu tư nên khả năng biến động mạnh trong các phiên sắp tới có xác suất không cao./.