Chứng khoán ngày 25/9: Dòng tiền luân chuyển, VN-Index tiếp tục đi lên

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (25/9) trạng thái tích cực được VN-Index duy trì xuyên suốt, đặc biệt trong phiên chiều khi lực cầu nhập cuộc mạnh mẽ, đưa chỉ số chung bứt thoát qua ngưỡng giằng co quanh mốc giá tham chiếu và kết phiên trong sắc xanh.

VN-Index tăng hơn 8 điểm

Sau phiên phục hồi khá tích cực với nhiều cơ hội ngắn hạn tốt. Thị trường tiếp tục phục hồi tích cực trong phiên hôm nay với tâm điểm nổi bật ở nhóm xây dựng. VN-Index đầu phiên tăng điểm với thanh khoản vẫn ở mức thấp, rung lắc nhẹ trong phiên nhưng vẫn giữ được sắc xanh khi kết phiên. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VN-Index tăng +8,63 điểm, đóng cửa tại 1.666,09 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 25/9.

Đóng góp vào đà tăng của chỉ số VN-Index là các mã: VIC (+8,52), VHM (+1,44), BSR (+0,70), VCB (+0,58), LPB (+0,35)..... trong khi đó, các mã kéo giảm gồm: VPB (-1,16), FPT (-0,58), BID (-0,48), MBB (-0,46), HPG (-0,44).

Độ rộng của thị trường hôm nay tích cực với sắc xanh chiếm ưu thế, khi trên sàn HOSE số cổ phiếu tăng giá chiếm ưu thế, hôm nay có 188 mã tăng, 59 mã tham chiếu, và có 126 mã giảm.

Phiên phục hồi tiếp theo của VN-Index và độ mở nghiêng về sắc xanh với 13/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bất động sản khi có tác động từ cổ phiếu VIC, xây dựng và cảng biển là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, thực phẩm tiêu dùng, hóa chất và thép là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Nhóm VN30 cũng diễn biến tương tự nhưng mức tăng ít hơn. Theo đó, đóng cửa phiên giao dịch, VN30-Index tăng +5,19 điểm (+0,28%) lên mức 1.858,67 điểm. Độ rộng rổ VN30 lại nghiêng về tiêu cực khi có tới 17 mã giảm giá, 12 mã tăng giá và 1 mã tham chiếu.

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính cũng có diễn biến biến tích cực. Trong đó, chỉ số HNX-Index đóng cửa tăng +0,37 điểm lên mức 277,65 điểm; còn UPCoM-Index tăng +0,84 điểm lên mức 110,49 điểm.

Sự sôi nổi được duy trì sang phiên hôm nay khi thanh khoản khớp lệnh tương đương so với ngày hôm qua, tuy nhiên vẫn thấp hơn -19,5% so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 997.3 triệu cổ phiếu (-0,24%), tương đương giá trị đạt 27.861 tỷ đồng (+2,50%).

Nhà đầu tư nước ngoài gia tăng mạnh đà bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -2.064 tỷ đồng. VIC +103 tỷ đồng, TCB +77 tỷ đồng và CII +65 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VPB -261 tỷ đồng , FPT -228 tỷ đồng, SSI -213 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 141 tỷ đồng.

Dòng tiền dịch chuyển sang nhóm midcap

Diễn biến giao dịch có phần thiên lệch với mức tăng giá chủ yếu đến từ cổ phiếu VIC (+6,04%), đóng góp tới gần 8 điểm cho chỉ số chung trong khi đó, một số cổ phiếu ngành bất động sản đánh mất sắc xanh trong tiếc nuối khi áp lực chốt lời lớn dần. Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu ngân hàng trở thành gánh nặng khi góp tới 5 trong số 8 mã cổ phiếu gây giảm điểm lớn nhất cho thị trường, đi đầu là VPB. Có thể thấy rõ, các cổ phiếu tăng trần chủ yếu nằm ở nhóm bất động sản, xây dựng và cảng biển do đó, dòng tiền hiện đang trong xu hướng dịch chuyển sang nhóm midcap trong bối cảnh thanh khoản chưa có sự cải thiện mạnh, thấp hơn -19.5% so với bình quân 20 phiên và không đủ dồi dào để có khả năng kéo các cổ phiếu bluechip.

hị trường chứng khoán duy trì đà tăng phiên thứ 3 liên tiếp. Ảnh: T.L

Trong phiên hôm nay, VHM chốt tăng 1,53% so với tham chiếu. VIC thậm chí mạnh hơn, đóng cửa tăng 6,04% tương đương tăng tới 5,47% chỉ riêng phiên chiều. Một mình VIC đã đem về hơn 6,5 điểm trong tổng mức tăng 8,63 điểm của VN-Index. Phần còn lại của nhóm VN30 cũng không có cải thiện rõ rệt. VN30-Index đóng cửa tăng 0,28% với với 12 mã tăng/17 mã giảm. Thậm chí VIC đem về 11,7 điểm ở chỉ số này dù toàn chỉ số tăng 5,19 điểm.

Cổ phiếu ngân hàng thì không được tốt như vậy, trong 14 mã nhóm này thuộc rổ VN30 chỉ 4 mã có giá cải thiện so với buổi sáng. Tăng tốt nhất là STB, phục hồi 1,61% và đóng cửa còn giảm 0,18% so với tham chiếu. Phần lớn số còn lại tiếp tục suy yếu thêm, thậm chí VPB đóng cửa còn giảm 2,06%, trong đó riêng chiều nay giảm 0,96%. VIB cũng rất kém, bốc hơi thêm 1,71%, chốt phiên giảm tổng cộng 1,95%...

Sự sôi động lại xuất hiện ở các cổ phiếu vừa và nhỏ. Midcap phiên này tăng thanh khoản 32%, Smallcap tăng 57%. Chỉ số Midcap đóng cửa cũng tăng 0,68%, Smallcap tăng 0,77%, đều tốt hơn các chỉ số chính. Trong 188 cổ phiếu xanh của VN-Index có 95 mã tăng hơn 1% và VN30 chỉ xuất hiện 5 mã.

Thị trường chứng khoán duy trì đà tăng phiên thứ 3 liên tiếp, song thanh khoản vẫn chưa có sự cải thiện đáng chú ý. Khối lượng khớp lệnh hôm nay thấp hơn (-19,5%) so với mức bình quân 20 phiên và đây là phiên thứ 13 liên tiếp có khối lượng giao dịch nằm dưới mức bình quân 20 phiên. Do vậy dù tăng 3 phiên song tín hiệu tăng điểm vẫn chưa được xác nhận một cách rõ ràng. Dòng tiền đang có xu hướng luân chuyển sang nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ tập trung chủ yếu ở nhóm xây dựng hạ tầng, bất đông sản, dầu khí, cảng biển…. mà thiếu sự lan tỏa đồng đều. Thế nên động lượng tăng điểm ở mức khiêm tốn và chưa thể bứt phá mạnh mẽ được./.