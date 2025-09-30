Chứng khoán ngày 30/9: Thanh khoản cải thiện, VN-Index giảm nhẹ trong phiên chốt quý III

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (30/9) giao dịch kém tích cực. Đầu phiên VN-Index tăng điểm dưới ảnh hưởng tích cực của các cổ phiếu Vingroup. Sau đó, áp lực bán gia tăng mạnh ở nhiều cổ phiếu, VN-Index điều chỉnh về 1.645 điểm và thu hẹp đà giảm khi đóng cửa.

VN-Index giảm gần 5 điểm

Phiên giao dịch cuối cùng tháng 9/2025, VN-Index mở cửa trong sắc xanh và có lúc tăng hơn 10 điểm. Áp lực bán xuất hiện ở nhiều cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ khiến chỉ số đảo chiều vào giữa phiên sáng. Từ đó đến cuối phiên, chỉ số chủ yếu giao dịch dưới tham chiếu và đóng cửa giảm điểm. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -4,78 điểm, về mức 1.661,7 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 30/9.

Các cổ phiếu tăng điểm phiên này có: VIC (+1,91), LPB (+1,22), VRE (+1,18), VHM (+1,05), GEE (+0,75)... Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VCB (-1,15), FPT (-0,96), HPG (-0,78), GAS (-0,60), GVR (-0,50).

Độ rộng của thị trường hôm nay nghiêng về bên bán, khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HoSE, hôm nay chỉ có 82 mã tăng giá, 50 mã giữ giá tham chiếu, nhưng có tới 241 mã giảm giá.

Một phiên giao dịch chứng kiến sự áp đảo của phe bán khi độ mở nghiêng về sắc đỏ với 16/21 nhóm ngành giảm điểm. Chứng khoán, bất động sản và bán lẻ là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, xây dựng, hóa chất và phân bón là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 lại tích cực hơn khi đóng cửa ở sắc xanh, tăng +0,9 điểm lên mức 1.863,13 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Cụ thể, có 16 mã giảm, 2 mã giữ giá tham chiếu và có 12 mã tăng giá.

Thị trường bắt đầu lấy lại sự nhộn nhịp khi thanh khoản khớp lệnh gia tăng +29,6% so với phiên trước đó, tuy nhiên vẫn thấp hơn -2,3% so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 1.146 triệu cổ phiếu (+22,71%), tương đương giá trị đạt 32.291 tỷ đồng (+19,14%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -1,99 điểm, về mức 274,16 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,7 điểm, lên mức 109,46 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài duy trì đà bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -1.286 tỷ đồng. CII +89 tỷ đồng, SHB +81 tỷ đồng và TCB +75 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, KDH -381 tỷ đồng, HPG -172 tỷ đồng, FPT -121 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại trở lại mua ròng nhẹ hơn 18 tỷ đồng.

Thị trường tích lũy trong biên độ hẹp và cần động lực lớn

Phiên giao dịch nhiều “bão giông” của thị trường chứng khoán Việt Nam khi ngay từ đầu phiên, bộ ba họ Vingroup là VIC, VHM và VRE bứt phá mạnh mẽ, kéo theo mức tăng tiệm cận tới vùng giá 1.680 điểm của chỉ số chung. Thế nhưng phần còn lại của thị trường phải chịu áp lực bán rất mạnh, sắc đỏ ngập tràn với mức giảm điểm trung bình khoảng 3 - 4%, điều không thường thấy khi chỉ số chỉ giảm hơn 20 điểm so với mức giá tham chiếu.

Phiên chiều chứng kiến nỗ lực nhập cuộc tích cực của phe mua khi kéo VN-Index trở lại và đóng cửa trên mốc 1.660 điểm nhờ nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán. Thị trường giằng co mạnh mẽ giữa phe mua và phe bán xuyên suốt phiên giao dịch với thanh khoản khớp lệnh có dấu hiệu gia tăng so với phiên trước.

VN-Index đang tích lũy trong biên độ hẹp và cần động lực lớn với thanh khoản cải thiện mạnh. Ảnh: T.L

3 cổ phiếu trọng yếu của nhóm Vingroup này gồm VIC, VHM và VRE đóng góp cho VN-Index hơn 4 điểm. VIC và VHM lần lượt tăng 1,2% và 1,1% so với tham chiếu. Riêng VRE chạm trần 32.100 đồng và đóng cửa trong tình trạng không có bên bán.

Trong khi đó, trên thị trường, nhiều nhóm ngành khác lại đóng cửa trong sắc đỏ. Bất động sản chịu áp lực bán mạnh nhất khiến hầu hết cổ phiếu giảm trên 2%. DXG, CII và QCG có thời điểm chạm giá sàn, nhưng đến cuối phiên thu hẹp còn 4,6 - 5,3%. Ở nhóm thép, HPG mất 1,6%, xuống 28.150 đồng. Các mã vốn hóa nhỏ hơn như NKG và HSG lần lượt mất 0,3% và 3%.

Trong nhóm ngân hàng, một số mã đầu ngành như VCB, BID và CTG cùng chốt phiên dưới tham chiếu với mức giảm dao động 0,4 - 1%. Ngược lại, LPB dẫn đầu về biên độ tăng với 3,6%. VIB, SHB, STB, TCB đảo chiều từ giảm thành tăng vào cuối phiên, dù biên độ không quá 1%. Nhóm chứng khoán phiên chiều đã có tín hiệu khởi sắc. SSI tích lũy thêm 2,7%, còn VND, HCM và ORS tăng 0,8-1,4%

Thị trường đã kết thúc quý III/2025 với chỉ số VN-Index tăng 20,76% so với quí II và tăng 31,18% so với cuối năm 2024. VN-Index tiếp tục phục hồi khá tích cực sau điều chỉnh, duy trì trên vùng hỗ trợ ngắn hạn gần nhất quanh 1.660 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 20 phiên. VN-Index đang tích lũy trong biên độ hẹp và cần động lực lớn với thanh khoản cải thiện mạnh, mới có thể kỳ vọng có thể vượt lên xu hướng tích lũy đang hình thành trong hơn 1 tháng qua./.