Chứng khoán ngày 3/10: Sắc đỏ chiếm ưu thế, VN-Index tiếp tục giảm điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (3/10) khép lại với sắc đỏ bao trùm, VN-Index mất gần 7 điểm về mốc 1.645 điểm. Dù có lúc chỉ số chính vượt lên trên tham chiếu nhờ lực đỡ từ nhóm vốn hóa lớn, tuy nhiên áp lực bán vẫn chiếm ưu thế khiến thị trường tiếp tục điều chỉnh.

VN-Index giảm gần 7 điểm

Phiên giao dịch cuối tuần, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến khá giằng co với sắc đỏ áp đảo. Tâm lý của nhà đầu tư thận trọng khiến thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -6,89 điểm, về mức 1.645,82 điểm.

Các cổ phiếu tăng điểm phiên này có: : VIC (+5,12), VHM (+1,35), LPB (+0,63), VRE (+0,54), FPT (+0,52)... Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VPB (-1,17), CTG (-0,86), TCB (-0,81), HPG (-0,79), STB (- 0,72)...

Độ rộng của thị trường hôm nay nghiêng về bên bán, khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay chỉ có 85 mã tăng giá, 59 mã giữ giá tham chiếu, nhưng có tới 229 mã giảm giá.

Trong phiên giao dịch hôm nay bên bán đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối và độ mở nghiêng hẳn về sắc đỏ với đa phần nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Bất động sản là nhóm ngành tăng điểm tốt nhất. Ở chiều ngược lại dầu khí, dịch vụ tài chính, ngân hàng là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 3/10.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 giảm nhẹ -0,29 điểm, về mức 1.859,51 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm chiếm ưu thế khi có 19 mã giảm, 1 mã giữ giá tham chiếu và chỉ có 10 mã tăng giá.

Thanh khoản sàn HOSE mặc dù cải thiện so với phiên giao dịch trước đó nhưng vẫn ghi nhận ở mức thấp. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 860 triệu cổ phiếu (+11%), tương đương giá trị đạt 24.559 tỷ đồng (+10,7%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -3,8 điểm, về mức 265,75 điểm, trong khi UPCoM-Index cũng giảm -0,77 điểm, về mức 109,02 điểm.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm nhà đầu tư nước ngoài tiếp đà bán ròng 1.311 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng khoảng 1.218 tỷ đồng. Chiều mua, cổ phiếu VIC được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị đột biến 344 tỷ. Theo sau, các cổ phiếu HPG, ANV, TCB và GMD được mua ròng với giá trị dao động từ 27 tỷ tới 38 tỷ đồng. Ngược chiều, khối ngoại bán mạnh nhất tại cổ phiếu MWG khoảng 262 tỷ đồng. Loạt cổ phiếu khác như STB, CTG, VHM cũng bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trên trăm tỷ đồng mỗi mã.

Trên HNX, khối ngoại trở lại mua ròng gần 86 tỷ đồng.

Cổ phiếu "họ Vin" đỡ thị trường

Thị trường chứng khoán hôm nay khởi động tích cực khi mở cửa trong sắc xanh nhưng sau đó nhanh chóng rơi về dưới tham chiếu. Sang buổi chiều, VN-Index bật lên lại và rút ngắn khoảng cách với tham chiếu nhờ diễn biến khả quan hơn của rổ VN30. Có lúc, thị trường lấy lại sắc xanh nhưng chỉ diễn ra trong vài phút rồi bị nhuộm đỏ trở lại.

Trong phiên giao dịch hôm nay, cổ phiếu Vingroup tiếp tục làm bệ đỡ giúp VN-Index giảm không quá sâu. Cổ phiếu VIC tăng 3,22%, VHM tăng 1,42% đã đem về 4,8 điểm cho VN-Index. Một số bluechips khác cũng tăng khá tốt là VRE tăng 3,15%, LPB tăng 1,74%, FPT tăng 1,41%. Phía ngược lại 4 mã yếu nhất là CTG giảm 1,36%, TCB giảm 1,29%, VPB giảm 2,16% và HPG giảm 1,6%.

Trong khi đó, các cổ phiếu ngân hàng gây tác động xấu tới VN-Index. Sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện ngành này với mức điều chỉnh quanh 1-2%, một số mã giảm sâu hơn. Trong nhóm 10 cổ phiếu làm giảm điểm chỉ số chung, 7 đại diện đến từ nhóm này, lần lượt gồm VPB, CTG, TCB, VCB, STB, HDB và BID. Cổ phiếu chứng khoán chỉ có 4 mã xanh là DSC, TVB, FTS và DSE nhưng tới gần 30 mã giảm quá 1%. Nhóm vốn hóa nhỏ như HAC, HBS, WSS, TCI, VDS, AAS, VFS giảm trên 4%.

Thị trường chứng khoán đang trong giai đoạn tích lũy phân hóa. Ảnh: T.L

Với ba phiên điều chỉnh, tuần này VN-Index giảm gần 15 điểm. Thị trường giằng co hơn khi biên độ dao động nới rộng từ vùng 1.640 điểm đến 1.680 điểm. Thanh khoản tuần này tiếp tục duy trì mức khiêm tốn khi tâm lý nhà đầu tư chỉ giao dịch dè chừng, thăm dò là chủ yếu, còn lại chọn đứng ngoài quan sát thêm.

Các chuyên gia nhận định kịch bản thị trường trong tháng 10 xu hướng đi ngang ngắn hạn vẫn chưa bị phá vỡ. Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 50-80% danh mục không hành động sớm cho đến khi tín hiệu tiêu cực rõ ràng. Giai đoạn thị trường tích lũy phân hóa việc lựa chọn cổ phiếu quan trọng hơn việc quản trị rủi ro theo VN-Index./.