Chứng khoán ngày 7/10: VN-Index kiểm định vùng đỉnh cũ chờ tin nâng hạng

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (7/10) sau cú bứt phá gần 50 điểm ở phiên trước, thị trường chứng khoán Việt Nam nhanh chóng hạ nhiệt với tâm lý thận trọng bao trùm khiến VN-Index không thể giữ được sắc xanh.

VN-Index giảm hơn 10 điểm

Sau phiên tăng điểm mạnh dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm vốn hóa lớn và VN30 vượt lên vùng đỉnh giá tháng 9/2025. Thị trường đã có phiên giao dịch thận trọng trước khi chờ công bố Báo cáo đánh giá, phân loại thị trường chứng khoán của FTSE Russell. VN30 tạo khoảng trống tăng điểm đầu phiên lên vùng 1.930 điểm và chịu áp lực điều chỉnh, kiểm tra lại vùng giá 1.900 điểm. VN-Index tiếp tục chịu áp lực bán khi gặp vùng đỉnh cũ quanh 1.700 điểm - 1.710 điểm. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -10,2 điểm, về mức 1.685,3 điểm.

Các cổ phiếu tăng điểm phiên này có: VPL (+2,49), LPB (+0,56), VHM (+0,38), VIC (+0,28), SSI (+0,27).)... Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: CTG (-0,98), MBB (-0,92), VPB (-0,90), TCB (-0.65), BSR (- 0,59).

Độ rộng của thị trường hôm nay nghiêng về bên bán, khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay chỉ có 77 mã tăng giá, 48 mã giữ giá tham chiếu, nhưng có tới 247 mã giảm giá.

Trong phiên giao dịch hôm nay bên bán đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối và độ mở nghiêng hẳn về sắc đỏ với đa phần nhóm ngành đóng cửa giảm điểm trong đó ngành dầu khí giảm mạnh nhất, theo sau là ngành truyền thông. Ở chiều ngược lại, ngành du lịch giải trí, bán lẻ,… có phiên giao dịch tích cực.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 6/10.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 giảm -9,32 điểm, về mức 1.909,65 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm chiếm ưu thế khi có 21 mã giảm, 2 mã giữ giá tham chiếu và chỉ có 7 mã tăng giá.

Thanh khoản thị trường giảm mạnh so với phiên đầu tuần. Giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 22.990 tỷ đồng, giảm -22,30% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 25.716 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -1,82 điểm, về mức 272,87 điểm, trong khi UPCoM-Index lại tăng +1,08 điểm, lên mức 110,24 điểm.

Giao dịch khối ngoại là điểm trừ khi họ bán ròng mạnh với giá trị 1.393 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 1.342 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu HPG được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 258 tỷ đồng. Theo sau, FPT là mã tiếp theo được gom mạnh 108 tỷ đồng. Ngoài ra, GEX và ACB cũng được mua lần lượt 92 và 32 tỷ đồng. Ngược lại, STB là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 218 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu VRE và VHM cũng bị bán 197 tỷ đồng và 180 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại trở lại mua ròng 37 tỷ đồng.

Cổ phiếu trụ đỡ thị trường

Thị trường chứng khoán hôm nay mở cửa trong sắc xanh nhưng nhanh chóng thu hẹp biên độ và nhiều lần đảo chiều từ tăng thành giảm. Khoảng 30 phút trước lúc đóng cửa, áp lực bán dâng cao khiến chỉ số mất 10 điểm khi đóng cửa. Sắc đỏ bao trùm nhóm ngân hàng. OCB mất 2,6%, dẫn đầu biên độ giảm giá trong nhóm này. Các cổ phiếu vốn hóa lớn như STB, MBB, VIB, VPB, CTG cũng điều chỉnh 1,5-2,5%. LPB là đại diện hiếm hoi giữ được sắc xanh khi tăng 1,5% lên 52.600 đồng.

Cổ phiếu thép cũng bị bán mạnh, khiến toàn bộ đóng cửa dưới tham chiếu. NKG mất 2%, còn HSG và HPG lần lượt giảm 1,6% và 0,7%. Nhóm bất động sản cũng chìm trong sắc đỏ. Hầu hết cổ phiếu đảo chiều từ tăng thành giảm vào cuối phiên, trong đó nhiều mã vốn hóa nhỏ như DIG, SCR, DXG, DXS mất hơn 2,5%. Ở nhóm bất động sản, đà tăng giá không đồng thuận như hôm qua. Trong khi đó ở nhóm chứng khoán SSI, VND, ORS tiếp tục đi lên thì HCM, VIX, VCI... giảm 1-2%. Các mã liên quan đến Vingroup trở thành trụ đỡ cho thị trường. VIC và VHM lần lượt tích lũy thêm 0,2% và 0,4%, trong khi VPL chạm giá trần 86.600 đồng.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường khá tích cực sau hơn 1 tháng tích lũy

Các chuyên gia nhận định, xu hướng ngắn hạn của thị trường khá tích cực sau hơn 1 tháng tích lũy với "cú hích" đến từ GDP Quí III tăng trưởng ở mức cao và kỳ vọng nâng hạng thị trường. Thể hiện qua chỉ số VN30 đang vượt lên vùng giá đỉnh tháng 9/2025 và đang chịu áp lực kiểm định lại vùng đỉnh cũ. Trong khi VN-Index vẫn tích lũy dưới vùng kháng cự đỉnh cũ tháng 9/2025 và cần động lực tốt hơn đến từ kết quả kinh doanh quí III tăng trưởng tốt.

Trong trường hợp được nâng hạng như kỳ vọng, Việt Nam sẽ bước chân vào phân hạng mới nổi thứ cấp cùng với những quốc gia có hồ sơ phát triển kinh tế nổi bật nhất tại châu Á như Trung Quốc và Ấn Độ, hay nền kinh tế giàu tài nguyên và đang có những bước chuyển đổi ấn tượng là Ả Rập Xê-út. Hiện tại nhà đầu tư sẽ đánh giá lại các yếu tố cơ bản, cập nhật kết quả kinh doanh và triển vọng tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm. Cũng như chờ thông tin về công bố kết quả đánh giá nâng hạng thị trường trước khi có những quyết định đầu tư mới./.