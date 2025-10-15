Chứng khoán ngày 15/10: Dòng tiền thận trọng, VN-Index giằng co tại vùng đỉnh

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (15/10) đầu phiên phục hồi, VN-Index tăng lên 1.774 điểm và sau đó chịu áp lực điều chỉnh tại các mã vốn hóa lớn khiến chỉ số VN-Index quay về dưới mức tham chiếu. Nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu tài chính, VN-Index thu hẹp đà giảm về cuối phiên.

VN-Index giảm hơn 3 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay mở cửa trong sắc xanh và có thời điểm tăng hơn 10 điểm so với tham chiếu. Tuy nhiên tâm lý thận trọng xuất hiện trong phiên chiều khiến VN-Index không thể duy trì sắc xanh. VN-Index giằng co trong vùng 1.765 - 1.775 điểm cả ngày hôm nay trước khi đóng cửa giảm nhẹ so với phiên hôm qua. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -3,11 điểm, về mức 1.757,95 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 15/10.

Các cổ phiếu tăng điểm phiên này có: VPB (+2,26), VJC (+1,54), GEE (+0,97), GEX (+0,91), KDH (+0,61)..... Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VHM (-2,76), VIC (-2,11), VCB (-1,14), VPL (-1,12), FPT (- 1,06).

Độ rộng của thị trường hôm nay nghiêng về bên bán, khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay chỉ có 120 mã tăng giá, 54 mã giữ giá tham chiếu, nhưng có tới 200 mã giảm giá.

Về nhóm ngành, thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 11/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành công nghệ thông tin dẫn đầu đà giảm. Ở chiều ngược lại, ngành hàng và dịch vụ công nghiệp tăng mạnh nhất, các ngành còn lại có diễn biến không đáng kể.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng giảm -4,05 điểm về mức 2.009,64 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giảm tương đối cân bằng khi có 15 mã giảm, 3 mã giữ giá tham chiếu và có 12 mã tăng giá.

Thanh khoản thị trường giảm so với phiên giao dịch hôm qua. Giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 35.504 tỷ đồng, giảm -27,53% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 38.015 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index tăng +0,79 điểm lên mức 276,12 điểm, trong khi UPCoM-Index lại giảm -0,83 điểm, về mức 112,32 điểm.

Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi họ bán ròng với giá trị 883 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 829 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu TPB được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 204 tỷ đồng. Theo sau, SHB là mã tiếp theo được gom mạnh 202 tỷ đồng. Ngoài ra, VCB và GMD cũng được mua lần lượt 99 và 78 tỷ đồng. Ngược lại, FPT là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 420 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu KDH và HDB cũng bị "xả" 265 tỷ đồng và 170 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 68 tỷ đồng.

Áp lực bán ngắn hạn có thể tăng?

VN-Index hôm nay mở cửa trong sắc xanh và có thời điểm tăng hơn 10 điểm so với tham chiếu. Từ cuối phiên sáng, áp lực bán xuất hiện ở nhiều mã vốn hóa lớn và lan rộng ra toàn thị trường. Chỉ số VN-Index liên tục giằng co mạnh quanh tham chiếu trước khi đóng cửa giảm nhẹ.

Trong phiên giao dịch hôm nay, VJC tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ cho thị trường khi bật hết biên độ lên 163.000 đồng/cổ phiếu và chốt phiên trong trạng thái không có bên bán.

Ngược lại, nhóm Vingroup có dấu hiệu chững lại sau nhịp tăng nhanh. VIC mất 1,1%, còn VHM, VRE và VPL đều giảm trên 2% và nằm trong danh sách những mã tác động tiêu cực nhất đến thị trường.

Xét theo ngành, ngân hàng góp phần lớn giúp thị trường tránh phiên giảm sâu. VPB tích lũy thêm 3,7% lên 33.700 đồng. Các mã vốn hóa nhỏ hơn như TPB, HDB, VIB, SHB đều tăng trên 1%. Trong khi đó, một số cổ phiếu đầu ngành như VCB, BID và STB điều chỉnh nhẹ.

Nhóm chứng khoán có sự phân hóa mạnh. Các cổ phiếu trụ như SSI, VND và VIX đóng cửa trong sắc xanh. Ở chiều ngược lại, một số mã vốn hóa vừa và nhỏ như VDS, BSI, HCM, VCI cùng chốt phiên dưới tham chiếu.

Cổ phiếu bất động sản cũng ghi nhận trạng thái phân hóa. HDG và KDH cùng tăng hết biên độ, trong khi NLG, HPX, HQC, DXS đều giảm.

VN-Index có thể tiếp tục đi ngang tạo nền để lấy đà bật lên. Ảnh: T.L

Các chuyên gia nhận định, áp lực bán ngắn hạn có thể sẽ gia tăng khi VN-Index hướng đến vùng giá 1.780 điểm - 1.820 điểm. Đồng thời, dù chỉ số VN-Index liên tục vượt đỉnh, nhưng cơ hội sinh lời tốt chỉ tập trung vào số ít các mã, trong khi đa phần có hiệu suất kém, áp lực thua lỗ ngắn hạn. Với vốn hóa toàn thị trường hiện tại tương đương 80% GDP 2024. Nhà đầu tư nên đánh giá cẩn trọng đối với các vị thế mua dựa trên mức định giá hợp lý của từng doanh nghiệp và kết quả kinh doanh quý III kỳ vọng. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế.

Dự báo trong những phiên tới, VN-Index có thể tiếp tục đi ngang tạo nền để lấy đà bật lên, cũng như chờ đợi các thông tin tích cực khác từ thị trường. Ngày mai là phiên đáo hạn phái sinh, nhà đầu tư nên cẩn trọng trước khả năng thị trường biến động./.