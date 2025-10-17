Chứng khoán ngày 17/10: Áp lực chốt lời tại vùng đỉnh, VN-Index giảm điểm phiên cuối tuần

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (17/10) khép lại tuần giao dịch với một phiên điều chỉnh sâu khi áp lực chốt lời gia tăng mạnh tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ số VN-Index có phiên giảm điểm mạnh nhất kể từ sau nâng hạng.

VN-Index giảm hơn 35 điểm

Phiên giao dịch ngày 17/10 mở cửa trong sắc xanh nhẹ, nhưng đà tăng không duy trì được lâu. Từ giữa buổi sáng, thị trường lùi về dưới tham chiếu và dao động quanh vùng 1.755 – 1.760 điểm. Áp lực bán mạnh dần trong buổi chiều khiến VN-Index lần lượt đánh mất các mốc hỗ trợ 1.750 và 1.740 điểm, trước khi đóng cửa sát ngưỡng 1.730 điểm. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -35,66 điểm, về mức 1.731,19 điểm.

Các cổ phiếu tăng điểm phiên này có: VJC (+0,86), VJC (+1,54), SAB (+0,11), BCM (+0,61), GEE (+2,59)..... Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VHM (-4,92), VIC (-4,27), VCB (-1,59), TCB (-1,45), CTG (-2,97)...

Độ rộng của thị trường hôm nay nghiêng về bên bán, khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay chỉ có 96 mã tăng giá, 40 mã giữ giá tham chiếu, nhưng có tới 236 mã giảm giá.

Về nhóm ngành, thị trường nghiêng về phía tiêu cực đa số nhóm ngành giảm điểm, trong đó bất động sản, ngân hàng và dịch vụ tài chính là ba nhóm ngành dẫn đầu đà giảm. Ở chiều ngược lại, ngành xây dựng và vật liệu và du lịch giải trí là những nhóm ngành tăng điểm.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng giảm -45,13 điểm về mức 1.977,14 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá khi có 26 mã giảm, 1 mã giữ giá tham chiếu và có 3 mã tăng giá.

Thanh khoản sàn HOSE đạt hơn 42.079 tỷ đồng tăng 4,2% so với phiên giao dịch trước đó. Giá trị giao dịch dâng cao từ nửa cuối buổi chiều thời điểm chứng khoán điều chỉnh mạnh cho thấy áp lực bán đáng kể.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại diễn biến trái chiều. Chỉ số HNX-Index giảm –0,97 điểm về mức 276,11 điểm, trong khi UPCoM-Index lại tăng +0,3 điểm lên mức 112,67 điểm.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm này quay đầu bán ròng với giá trị lên tới 2.107 tỷ đồng. Trên HoSE, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 1.964 tỷ đồng. Chiều mua, cổ phiếu VHM được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị khoảng 198 tỷ đồng. Theo sau, cổ phiếu VJC và DXG được mua ròng với giá trị khoảng 117 - 119 tỷ đồng mỗi mã. DIG, MSN cũng được khối ngoại mua ròng khoảng 70 - 92 tỷ đồng. Ngược chiều, khối ngoại bán mạnh nhất tại cổ phiếu VSH với giá trị đột biến lên tới hơn 1.000 tỷ đồng, chủ yếu qua thỏa thuận. Loạt cổ phiếu khác như VRE, SSI, VCI và VND cũng bị nhóm NĐTNN bán ròng với giá trị từ 131 tỷ tới 184 tỷ đồng

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 145 tỷ đồng.

Mốc hỗ trợ chưa bị phá vỡ

Thị trường chứng khoán hôm nay mở cửa với sắc xanh, tuy nhiên ngay sau đó, chỉ số lùi về dưới tham chiếu. Suốt buổi sáng, thị trường chủ yếu dao động quanh khu vực 1.755 - 1.760 điểm khi dòng tiền phân hóa, áp lực chỉ tập trung nhiều ở các mã trụ. Sau giờ nghỉ trưa, chỉ số của sàn HOSE giảm mạnh hơn, lần lượt thủng mốc 1.750 và 1.740 điểm và kết phiên về sát mốc 1.730 điểm.

Trong phiên giao dịch hôm nay, bộ đôi "họ Vingroup" gồm VIC và VHM tác động xấu nhất tới thị trường. Chốt phiên, cổ phiếu VIC và VHM lần lượt giảm 4,3% và 4,9%. Ngoài ra, rổ VN30 cũng ghi nhận nhiều mã sụt giá mạnh như VRE (-5,5%), VNM (-3,9%), VPB (-3,8%), LPB (-3,5%) hay CTG (-3%)... Do đó, VN30-Index cũng rời khỏi vùng 2.000 điểm. Bất động sản, ngân hàng và chứng khoán hút dòng tiền tốt nhất và cũng là những nhóm có diễn biến tiêu cực nổi bật. Ở những phiên trước, nhiều mã thuộc các nhóm ngành này đã luân phiên ghi nhận nhịp tích lũy tốt.

Biên độ giảm điểm khá mạnh đi kèm là khối lượng khớp lệnh ở mức cao, vượt mức bình quân 20 phiên cho thấy áp lực bán khá lớn. Điểm tích cực là mốc hỗ trợ 1.720 điểm chưa bị phá vỡ và khả năng cao VN-Index sẽ test mốc này trong các phiên của tuần tới.

Xét trên biểu đồ tuần, VN-Index đóng tuần giảm (-0,94%) khi đạt mốc cao lịch sử mức 1.794.58 điểm với khối lượng khớp lệnh tuần ở mức cao, vượt mức (+26,4%) so với tuần trước, cho thấy tâm lý của nhà đầu tư đã kém lạc quan hơn. Các chuyên gia cho rằng, xu hướng trong ngắn hạn đang tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn, song tín hiệu đảo chiều chưa được xác nhận. Do vậy, nhà đầu tư cần giữ quan điểm nắm giữ danh mục và quan sát các ngưỡng hỗ trợ 1.720 điểm và 1.670 điểm trong tuần tới để gia tăng tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu./.