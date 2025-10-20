Nhiều chỉ tiêu về cơ cấu lại nền kinh tế khó có khả năng hoàn thành

(TBTCO) - Tính đến nay có 23/27 chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 có thông tin đánh giá. Trong đó, 10 chỉ tiêu có khả năng hoàn thành, 9 chỉ tiêu khó có khả năng hoàn thành, 4 chỉ tiêu dự kiến không hoàn thành.

Chiều 20/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc trình bày tại Quốc hội báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 (Nghị quyết số 31/2021/QH15).

Theo báo cáo, tính đến nay có 23/27 chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết số 31 có thông tin đánh giá. Trong đó, 10 chỉ tiêu có khả năng hoàn thành, 9 chỉ tiêu khó có khả năng hoàn thành, 4 chỉ tiêu dự kiến không hoàn thành.

Một số chỉ tiêu như tăng năng suất lao động, số lượng doanh nghiệp, số lượng hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tỷ lệ hợp tác xã nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị, tỷ trọng chi cho khoa học và công nghệ trong quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn và thách thức, đòi hỏi phải có nhiều nỗ lực rất lớn mới có thể đạt được.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo tại Quốc hội.

Đối với 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm tại Nghị quyết 31, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 54/NQ-CP với 102 nhiệm vụ được triển khai thực hiện và mang lại nhiều kết quả quan trọng. Đến nay đã có 86 nhiệm vụ hoàn thành (chiếm 84,3%); có 16 nhiệm vụ (chiếm 15,7%) đã có dự thảo và đang tiếp tục triển khai thực hiện.

Trong đó, về cơ cấu lại ngân sách nhà nước, việc cải cách thể chế, luật pháp liên quan đến cơ cấu lại ngân sách nhà nuớc tiếp tục thực hiện theo hướng tăng cường vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, tính tự chủ, chủ động của ngân sách địa phương; nâng cao vai trò của chính sách tài chính trong việc huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực trong và ngoài nước vào các mục tiêu ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội. Hệ thống chính sách thuế tiếp tục đuợc hoàn thiện theo hướng đồng bộ, bao quát các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu; tăng tỷ trọng thu nội địa.

Đối với đầu tư công, cải cách thể chế đầu tư, trong đó có đầu tư công được chú trọng. Sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành đã tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án đầu tư, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, nhờ đó thúc đẩy phục hồi tăng trưởng.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, tỷ trọng đóng góp của các ngành công nghiệp và dịch vụ trong GDP tiếp tục gia tăng (từ mức 78,5% năm 2020 lên 80,33% năm 2025). Ưng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trở nên phổ biến trong các ngành, lĩnh vực, địa phương, hoạt động đời sống, sản xuất kinh doanh gia tăng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

Chính phủ cũng đã tập trung hoàn thiện hệ thống các cơ chế chính sách pháp luật để tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn và hạn chế thất thoát vốn, tài sản nhà nước trong quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước. Qua đó, tạo thuận lợi cho quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước. Vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước trong một số lĩnh vực, địa bàn then chốt được tăng cường, góp phần thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế.

Các đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục được rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại theo hướng tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong, nâng cao năng lực hoạt động và hiệu quả quản lý nhà nuớc; giảm tối thiểu 10% số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập. Thể chế, chính sách về cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục được rà soát, bổ sung ban hành mới bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các quy định pháp luật, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn hoạt động trong các ngành, lĩnh vực.

Toàn cảnh phiên họp chiều 20/10.

Về phát triển kinh tế đô thị, tăng cường liên kết vùng, công tác xây dựng quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh tích cực đuợc triển khai thực hiện. Đến nay, đã có 108/110 (đạt 98,2%) quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt; 2/110 quy hoạch chưa được phê duyệt (là quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050).

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chính phủ cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế. Đó là tiến độ xây dựng thể chế, chính sách thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế còn chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển. Cơ cấu kinh tế và mô hình tăng trưởng có tiến bộ nhưng chưa tạo ra nhiều thay đổi đáng kể. Việc phát triển lực lượng doanh nghiệp còn có những hạn chế nhất định.

Các ngành kinh tế chưa có chuyển dịch mạnh mẽ về tăng năng suất, nhất là khu vực công nghiệp và dịch vụ. Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm, chưa đáp ứng kỳ vọng. Cơ cấu lại một số lĩnh vực trọng tâm còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Các loại thị trường hoạt động chưa thực sự đạt hiệu quả cao, đảm bảo điều kiện phát triển bền vững.