(TBTCO) - Đà tăng trưởng yếu ớt của Trung Quốc phản ánh những khó khăn ngày càng rõ rệt từ bất động sản, xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. Giới quan sát cho rằng Bắc Kinh có thể sớm đối mặt với quyết định khó khăn khi tiếp tục “giữ lửa” phục hồi hay chấp nhận cải cách sâu hơn để tái cân bằng nền kinh tế.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Reuters ngày 20/10, nền kinh tế Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng chậm nhất trong năm vào quý III, đúng như dự báo của giới phân tích. Sự sa sút kéo dài của lĩnh vực bất động sản cùng căng thẳng thương mại với Mỹ tiếp tục làm suy yếu nhu cầu trong nước và quốc tế, đặt ra thách thức lớn cho Bắc Kinh trong việc duy trì đà phục hồi.

Trong số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 20/10, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc trong giai đoạn tháng 7-9 tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn giảm 5,2% so với quý II.

Khi so giữa hai quý liền kề, kinh tế Trung Quốc quý III tăng 1,1% - cao hơn dự báo (0,8%) và nhỉnh hơn mức 1% của quý trước.

Các nhà chức trách Trung Quốc trong năm nay đã đưa ra rất nhiều biện pháp hỗ trợ kinh tế quy mô vừa phải, trong bối cảnh xuất khẩu và thị trường chứng khoán vẫn thể hiện sức bật nhất định. Tuy nhiên căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tái bùng phát đã phủ bóng lên triển vọng tăng trưởng. Trong khi đó Bắc Kinh vẫn phải đối mặt với bài toán lâu dài, chuyển dịch mô hình tăng trưởng từ phụ thuộc vào đầu tư xuất khẩu sang thúc đẩy tiêu dùng nội địa.

Giới quan sát nhận định Trung Quốc vẫn còn dư địa để nới lỏng chính sách, song các chuyên gia vẫn chưa đồng thuận về việc liệu Bắc Kinh có hành động trong năm nay hay không.

Căng thẳng thương mại mới với Mỹ đã làm lộ rõ điểm yếu của nền kinh tế nghiêng về sản xuất và xuất khẩu, khiến nhiều chuyên gia cho rằng Trung Quốc buộc phải chấp nhận những cải cách khó khăn hơn để cân bằng lại tăng trưởng.

Dù xuất khẩu của Trung Quốc tăng lại trong tháng 9, các chỉ số khác cho thấy đà phục hồi đang chững lại, trong khi áp lực giảm phát vẫn dai dẳng do tình trạng dư thừa công suất và cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc hiện đã bắt đầu tìm kiếm thị trường mới, do phải đối mặt với mức thuế cao hơn từ Mỹ - được áp dụng từ đầu năm. Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây còn đe dọa tăng gấp đôi mức thuế với hàng hóa Trung Quốc từ 1/11, dù quan chức hai bên đã phát tín hiệu muốn hạ nhiệt căng thẳng.

Cuối tháng 10, ban lãnh đạo Trung Quốc sẽ tổ chức cuộc họp kín kéo dài bốn ngày để thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 15. Điều này được kỳ vọng là sẽ ưu tiên các ngành công nghệ cao trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt với Mỹ.

Giới đầu tư hiện cũng dõi theo hội nghị Bộ Chính trị và Công tác Kinh tế Trung ương, dự kiến tổ chức vào tháng 12, nhằm tìm kiếm định hướng chính sách kinh tế cho năm tới.

Cũng trong ngày 20/10, Trung Quốc đã công bố số liệu hoạt động tháng 9, theo đó, sản xuất công nghiệp tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 5,2% của tháng 8 và vượt xa dự báo (5%). Tuy nhiên, doanh số bán lẻ chỉ tăng 3%, giảm nhẹ so với mức 3,4% của tháng trước, phản ánh tâm lý thận trọng của người tiêu dùng giữa bối cảnh kinh tế còn nhiều bất ổn./.