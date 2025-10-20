Dự toán bội chi ngân sách năm 2026 gần 606 nghìn tỷ đồng

(TBTCO) - Theo dự toán ngân sách năm 2026 Chính phủ trình Quốc hội, bội chi ngân sách nhà nước năm 2026 là 605,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 4,2% GDP. Mức bội chi này cao hơn mức khoảng 3,6% GDP của năm 2025.

Chiều 20/10, tại Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã trình bày báo cáo những nội dung chủ yếu về dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách trung ương, kế hoạch đầu tư công, vay và trả nợ công năm 2026 và giai đoạn 5 năm 2026 - 2030, kế hoạch tài chính của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do Trung ương quản lý.

Bố trí 10.000 tỷ đồng xây các trường nội trú liên cấp

Theo Phó Thủ tướng, thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2025 đạt khoảng 96,7% dự toán. Ước cả năm đạt khoảng 2.388,8 nghìn tỷ đồng, tăng 16,9% so thực hiện năm 2024, tăng 21,5% so dự toán giao. Chính phủ sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện vượt 25% so dự toán.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo về các nội dung ngân sách

Về chi ngân sách, 9 tháng đạt khoảng 63,1% dự toán. Ước cả năm đạt dự toán, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công. Ngân sách đã bổ sung khoảng 116 nghìn tỷ đồng thực hiện các chế độ, chính sách cho người nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy theo các Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP.

Đồng thời, dành đủ 3% tổng chi ngân sách nhà nước cho Nghị quyết 57-NQ/TW; cơ bản hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát; đã bố trí 10 nghìn tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 và chủ động tiết kiệm chi để xây dựng các trường nội trú liên cấp ở vùng sâu, vùng xa, biên giới trong năm 2025; ...

Chính phủ ước tính bội chi ngân sách nhà nước cả năm khoảng 3,6% GDP, thấp hơn dự toán (3,8% GDP).

Ưu tiên chi phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số

Đối với năm 2026, Phó Thủ tướng cho hay dự toán thu ngân sách nhà nước khoảng 2.529,4 nghìn tỷ đồng, tăng 5,9% so với ước thực hiện năm 2025. Trong đó, thu nội địa từ sản xuất, kinh doanh tăng 11,1% và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng 6%, là mức phấn đấu cao hơn các năm gần đây.

Chi ngân sách nhà nước khoảng 3.159,1 nghìn tỷ đồng. Chính phủ dự kiến phân bổ theo nguyên tắc ưu tiên chi đầu tư phát triển phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số; ưu tiên thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị; ưu tiên các nhiệm vụ chính trị, tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, các nhiệm vụ quan trọng cần thiết.

Riêng phần chi dành cho đầu tư phát triển khoảng 1.120,2 nghìn tỷ đồng, bằng 35,5% tổng chi ngân sách. Trong đó, có 430 nghìn tỷ đồng của ngân sách trung ương, 40 nghìn tỷ đồng cho nhiệm vụ chi đầu tư phát triển khác ngoài ngân sách Trung ương (như xử lý bù giá dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, các nhiệm vụ hỗ trợ đầu tư, bổ sung vốn điều lệ một số ngân hàng…) và 650,2 nghìn tỷ đồng chi đầu tư phát triển của ngân sách địa phương.

Còn lại, chi thường xuyên khoảng 1.808,9 nghìn tỷ đồng, bằng 57,3% tổng chi ngân sách nhà nước; chi dự trữ quốc gia là 1,95 nghìn tỷ đồng; chi trả nợ lãi khoảng 121,1 nghìn tỷ đồng; chi viện trợ là 6,3 nghìn tỷ đồng; dự phòng ngân sách nhà nước khoảng 100,4 nghìn tỷ đồng để chủ động cho các tình huống đột xuất, cấp bách phát sinh trong năm.

Bội chi ngân sách nhà nước năm 2026 là 605,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 4,2% GDP.

18 quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách có số dư khoảng 1.691 tỷ đồng

Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do Trung ương quản lý năm 2025 - 2026, Phó Thủ tướng cho biết tính đến hết tháng 9/2025 có tổng số 18 quỹ.

Toàn cảnh phiên họp Quốc chiều 20/10.

Các quỹ này gồm: Quỹ Bảo hiểm xã hội, Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, Quỹ Bảo hiểm y tế, Quỹ Tích lũy trả nợ, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, Quỹ Quốc gia về việc làm, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước, Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo, Quỹ Phòng chống tội phạm trung ương, Quỹ Hỗ trợ nông dân trung ương, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch, Quỹ Phòng chống thiên tai Trung ương.

Dự kiến số dư nguồn các Quỹ cuối năm 2025 khoảng 1.691,4 nghìn tỷ đồng (trong đó số dư của 3 quỹ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý chiếm khoảng 92% tổng số dư), năm 2026 khoảng 1.781,3 nghìn tỷ đồng.

Để tăng cường quản lý và sử dụng các Quỹ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, cơ quan quản lý đẩy mạnh việc rà soát, sắp xếp, đổi mới cơ chế hoạt động các Quỹ theo tinh thần Nghị quyết số 792/NQ-UBTVQH14, kiên quyết giải thể các Quỹ đã hết nhiệm vụ hoặc hoạt động không hiệu quả.