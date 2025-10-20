5 thương nhân được phân giao nhập khẩu 100.000 tấn đường năm 2025 theo phương thức đấu giá

(TBTCO) - Ngày 20/10/2025, Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá năm 2025, Bộ Công thương tổ chức thành công phiên đấu giá với kết quả có 5 thương nhân được phân giao nhập khẩu 100.000 tấn đường.

Cụ thể, kết quả của Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá năm 2025 tổ chức ngày 20/10/2025 như sau:

Quang cảnh Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá năm 2025 diễn ra sáng ngày 20/10/2025. Ảnh: Hải Anh

05 thương nhân đăng ký hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường phân giao theo phương thức đấu giá năm 2025 có hồ sơ và Phiếu bỏ giá đầy đủ, hợp lệ. Kết quả đã có 05 thương nhân được phân giao, như sau:

1. Công ty Cổ phần Đường Việt Nam: 20.000 tấn.

2. Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn: 20.000 tấn.

3. Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa: 20.000 tấn.

4. Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh: 20.000 tấn.

5. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa: 20.000 tấn.

Tổng lượng đường năm 2025 được phân giao theo phương thức đấu giá là 100.000 tấn trên tổng lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu công bố năm 2025 là 133.000 tấn, chiếm tỷ lệ 75,18%, trị giá 225.000.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi lăm tỷ đồng).

Bảng tổng hợp giá đăng ký của các thương nhân đăng ký hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2025 phân giao theo phương thức đấu giá và kết quả phân giao chi tiết như danh sách dưới đây:

*Danh sách thương nhân được phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2025 theo phương thức đấu giá.

TT Tên thương nhân Số lượng (Tấn) Giá đăng ký (Nghìn VNĐ) I Công ty Cổ phần Đường Việt Nam 20.000 1 Công ty Cổ phần Đường Việt Nam 1.000 2.250 2 Công ty Cổ phần Đường Việt Nam 1.000 2.250 3 Công ty Cổ phần Đường Việt Nam 1.000 2.250 4 Công ty Cổ phần Đường Việt Nam 1.000 2.250 5 Công ty Cổ phần Đường Việt Nam 1.000 2.250 6 Công ty Cổ phần Đường Việt Nam 1.000 2.250 7 Công ty Cổ phần Đường Việt Nam 1.000 2.250 8 Công ty Cổ phần Đường Việt Nam 1.000 2.250 9 Công ty Cổ phần Đường Việt Nam 1.000 2.250 10 Công ty Cổ phần Đường Việt Nam 1.000 2.250 11 Công ty Cổ phần Đường Việt Nam 1.000 2.250 12 Công ty Cổ phần Đường Việt Nam 1.000 2.250 13 Công ty Cổ phần Đường Việt Nam 1.000 2.250 14 Công ty Cổ phần Đường Việt Nam 1.000 2.250 15 Công ty Cổ phần Đường Việt Nam 1.000 2.250 16 Công ty Cổ phần Đường Việt Nam 1.000 2.250 17 Công ty Cổ phần Đường Việt Nam 1.000 2.250 18 Công ty Cổ phần Đường Việt Nam 1.000 2.250 19 Công ty Cổ phần Đường Việt Nam 1.000 2.250 20 Công ty Cổ phần Đường Việt Nam 1.000 2.250 II Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 20.000 1 Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 1.000 2.250 2 Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 1.000 2.250 3 Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 1.000 2.250 4 Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 1.000 2.250 5 Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 1.000 2.250 6 Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 1.000 2.250 7 Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 1.000 2.250 8 Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 1.000 2.250 9 Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 1.000 2.250 10 Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 1.000 2.250 11 Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 1.000 2.250 12 Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 1.000 2.250 13 Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 1.000 2.250 14 Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 1.000 2.250 15 Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 1.000 2.250 16 Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 1.000 2.250 17 Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 1.000 2.250 18 Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 1.000 2.250 19 Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 1.000 2.250 20 Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 1.000 2.250 III Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa 20.000 1 Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa 1.000 2.250 2 Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa 1.000 2.250 3 Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa 1.000 2.250 4 Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa 1.000 2.250 5 Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa 1.000 2.250 6 Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa 1.000 2.250 7 Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa 1.000 2.250 8 Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa 1.000 2.250 9 Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa 1.000 2.250 10 Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa 1.000 2.250 11 Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa 1.000 2.250 12 Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa 1.000 2.250 13 Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa 1.000 2.250 14 Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa 1.000 2.250 15 Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa 1.000 2.250 16 Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa 1.000 2.250 17 Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa 1.000 2.250 18 Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa 1.000 2.250 19 Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa 1.000 2.250 20 Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa 1.000 2.250 IV Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh 20.000 1 Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh 1.000 2.250 2 Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh 1.000 2.250 3 Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh 1.000 2.250 4 Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh 1.000 2.250 5 Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh 1.000 2.250 6 Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh 1.000 2.250 7 Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh 1.000 2.250 8 Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh 1.000 2.250 9 Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh 1.000 2.250 10 Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh 1.000 2.250 11 Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh 1.000 2.250 12 Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh 1.000 2.250 13 Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh 1.000 2.250 14 Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh 1.000 2.250 15 Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh 1.000 2.250 16 Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh 1.000 2.250 17 Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh 1.000 2.250 18 Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh 1.000 2.250 19 Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh 1.000 2.250 20 Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh 1.000 2.250 V Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa 20.000 1 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa 1.000 2.250 2 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa 1.000 2.250 3 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa 1.000 2.250 4 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa 1.000 2.250 5 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa 1.000 2.250 6 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa 1.000 2.250 7 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa 1.000 2.250 8 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa 1.000 2.250 9 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa 1.000 2.250 10 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa 1.000 2.250 11 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa 1.000 2.250 12 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa 1.000 2.250 13 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa 1.000 2.250 14 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa 1.000 2.250 15 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa 1.000 2.250 16 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa 1.000 2.250 17 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa 1.000 2.250 18 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa 1.000 2.250 19 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa 1.000 2.250 20 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa 1.000 2.250 TỔNG CỘNG: 100.000

* Tổng lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2025 theo phương thức đấu giá là 133.000 tấn