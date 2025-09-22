(TBTCO) - Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá năm 2025 đã có Thông báo về việc tổ chức phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá năm 2025 ngày 22/9/2025 để các thương nhân, tổ chức và cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện.

Căn cứ Quyết định số 2259/QĐ-BCT ngày 15/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc thành lập Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá năm 2025, Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá năm 2025 đã có thông báo về việc tổ chức phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá năm 2025 ngày 22/9/2025 để các thương nhân, tổ chức và cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện.

Cụ thể, thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện được đề nghị phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá (theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 11/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công thương).

Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường (mã HS 17.01) phân giao năm 2025 theo phương thức đấu giá là 133.000 tấn (một trăm ba mươi ba nghìn tấn). Giá khởi điểm là 2.250.000 đồng/tấn, bước giá là 50.000 đồng/tấn, tiền đặt trước: (giá khởi điểm x số lượng đường đăng ký phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu) x 10%.

Hồ sơ đề nghị phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2025 theo phương thức đấu giá.

Thương nhân thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 chỉ gửi một túi hồ sơ dán kín, ghi rõ trên mặt ngoài túi hồ sơ các nội dung sau: “Hồ sơ đề nghị phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2024 theo phương thức đấu giá; Tên thương nhân; Thông tin liên lạc chi tiết của thương nhân (địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử)”.

Túi hồ sơ bao gồm: Phiếu bỏ giá (theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 11/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá). Phiếu bỏ giá để trong phong bì riêng, niêm phong, có chữ ký của thương nhân tại các mép của phong bì, đặt vào trong túi hồ sơ dán kín.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ tương đương: 01 bản sao, có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

- Chứng từ xác nhận việc nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Bộ Công thương (tên tài khoản: Văn phòng Bộ Công thương, số tài khoản 999996739999 tại Ngân Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam - Phòng Giao dịch Thanh Nhàn, Hà Nội): 01 bản sao, có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

Nơi nhận hồ sơ: Thương nhân có thể nộp hồ sơ theo đường bưu điện hoặc trực tiếp về cơ quan thường trực của Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2025 theo phương thức đấu giá (Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công thương) - địa chỉ: số 23 Ngô Quyền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thời điểm nhận hồ sơ tính theo dấu công văn đến của Bộ Công thương.