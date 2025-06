Giá đường trong quý III duy trì trạng thái suy giảm

(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đức Dũng - Phó Tổng giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) nhận định, giá đường trong quý III sẽ duy trì trạng thái suy giảm, giá đường 11 có thể giảm xuống dưới mức 340 USD/tấn và giá đường trắng có thể giảm về mức giá 420 USD/tấn

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, giá đường trong nước đang giảm so với đầu năm. Ảnh minh họa

PV: Ông đánh giá thế nào về thị trường đường trong nước và thế giới từ đầu quý II/2025 đến nay?

Ông Nguyễn Đức Dũng: Theo tôi, từ đầu quý II đến nay, giá cả hai mặt hàng đường đều có xu hướng suy yếu ngày càng rõ rệt. Trên thị trường thế giới, kể từ đầu tháng 4 cho tới nay, giá đường 11 trên sàn ICE US trung bình khoảng 391,7 USD/tấn, giảm 8,25% so với quý I. Trong khi đó, giá đường trắng trên sàn ICE EU trung bình ở mức 427 USD/tấn, giảm 4,26% so với mức giá giao dịch trung bình của quý I.

Đáng chú ý, kể từ khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/5, giá đường thô 11 đã chính thức đánh mất ngưỡng 400 USD/tấn; còn mặt hàng đường trắng 12 tới hiện tại chưa quay về vùng 500 USD/tấn. Trong đó, có nhiều thời điểm, giá đường thế giới hình thành chuỗi giảm kéo dài như hồi giữa tháng 5.

GIÁ ĐƯỜNG NỘI ĐỊA VÀ NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM KHẢ NĂNG TIẾP TỤC GIẢM Ông Nguyễn Đức Dũng cho rằng, giá đường nội địa và giá đường nhập khẩu của Việt Nam có khả năng tiếp tục giảm, do dự báo sản lượng thu hoạch mía trong niên vụ 2025-2026 của Thái Lan - nước xuất khẩu đường lớn nhất cho thị trường đường Việt Nam, dự báo tăng mạnh ở mức từ 14 - 19% so với niên vụ trước trong bối cảnh cung cầu đường toàn cầu đang thặng dư.

Gần nhất, kết thúc phiên giao dịch ngày 2/6, giá đường 11 trên sàn ICE US đã rơi xuống mức giá thấp nhất trong vòng gần 4 năm qua, ở mức giá 372,1 USD/tấn, trong khi đó, đường trắng trên sàn ICE EU thấp nhất trong vòng 4 tháng rưỡi trở lại đây.

ờng đường thế giới, tại thị trường nội địa, theo ghi nhận của chúng tôi, giá đường tại khu vực Lao Bảo dao động từ 16.300 đến 16.800 đồng/kg, tại khu vực Đà Nẵng từ 17.000 đến 17.300 đồng/kg, tại khu vực Long An từ 16.600 đến 16.900 đồng/kg. Giá nhập đường thô và đường tinh luyện của Việt Nam trong quý I từ 13.000 đồng/kg đến 16.400 đồng/kg, giảm từ 4-10% so với giá nhập khẩu quý IV/2024, tổng lượng nhập khẩu đường thô và đường tinh luyện đạt 175.200 tấn, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước.

PV: Theo ông, đâu là hàng này giảm trong mấy tháng qua?

Ông Nguyễn Đức Dũng: Tôi cho rằng, từ đầu quý II đến nay thị trường đường thế giới chứng kiến sự suy giảm mạnh mẽ bởi sự sụt giảm về nhu cầu tiêu thụ đường và sự gia tăng của nguồn cung. Bên cạnh đó, giá đường có những phiên biến động mạnh bởi tác động của diễn biến thuế quan đến từ Hoa Kỳ.

Trong phiên từ ngày 3/4 - 9/4, hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn đường 11 và đường trắng giảm liên tục 5 phiên liên tiếp ngay sau khi Tổng thống Hoa Kỳ công bố chính sách thuế quan mới, bắt đầu căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, sau các tuyên bố về việc tăng thuế nhập khẩu từ hai quốc gia, mức độ giảm là 6,7% đối với đường 11 và 6% đối với đường trắng. Tuy nhiên không giống thị trường cà phê hay ca cao có sự hồi phục ngay sau đó, tình hình kinh tế toàn cầu được đặt trong trạng thái bất ổn gây ra sự sụt giảm của nhu cầu tiêu dùng mặt hàng này, do vậy đã kìm hãm giá đường khiến thị trường tiếp tục có xu hướng đi ngang trong thời gian dài.

Trong tuần giao dịch từ ngày 5 - 11/5 tăng, thị trường đường đã trải qua sự hồi phục ngắn hạn bởi thông tin từ sự sụt giảm của sản lượng trong nửa đầu tháng 4 tại Brazil theo báo cáo của Unica và số liệu xuất khẩu đường tháng 4 của Brazil không khả quan. Cụ thể, trong tuần này hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn đường 11 tăng 3,37% so với tuần trước lên mức giá 392 USD/tấn, hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn đường trắng cũng tăng 2,08% so với giá tham chiếu.

Trong phiên gần đây nhất, tin tức về triển vọng sản lượng đường tại Ấn Độ trong niên vụ 2025 - 2026 tăng tới 19% so với niên vụ trước đã gia tăng áp lực cho giá đường. Cụ thể như phiên ngày 4/6, hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn đường 11 giảm xuống mức thấp nhất trong gần 4 năm tại mức giá 369,27 USD/tấn, đường trắng cũng giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 4 năm tại mức giá 468,1 USD/tấn.

PV: Dự báo giá đường trong nước và thế giới quý III sẽ diễn biến ra sao, thưa ông?

Ông Nguyễn Đức Dũng: Đối với thị trường thế giới, theo tôi, giá đường trong quý III sẽ duy trì trạng thái suy giảm, giá đường 11 có thể giảm xuống dưới mức 340 USD/tấn và giá đường trắng có thể giảm về mức giá 420 USD/tấn.

Nguồn cung tăng trưởng và suy giảm nhu cầu tiêu dùng đối với đường vẫn là yếu tố chính kéo dài đà giảm của giá đường thế giới. Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) ngày 22/5, sản lượng đường toàn cầu dự kiến sẽ tăng lên 189,3 triệu tấn trong niên vụ 2025 - 2026, tăng 4,73%, làm gia tăng thặng dư cung so với niên vụ 2024 - 2025.

Thực tế cũng cho thấy sự suy giảm mạnh về nhu cầu nhập khẩu đường của Hoa Kỳ và EU trong quý I. Thêm vào đó, thông tin từ báo cáo của Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ mới đây có thể sẽ khiến tiêu thụ đường tại thị trường Hoa Kỳ tiếp tục suy giảm trong quý III.

Báo cáo này đưa ra lo ngại về việc sử dụng các phụ gia thực phẩm trong chuỗi cung ứng thực phẩm tại Hoa Kỳ cùng với các yếu tố khác, có thể đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của người dân Hoa Kỳ, đặc biệt là trẻ em. Trong đó, báo cáo đề cập đến việc sử dụng đường trong chế độ ăn uống của người dân Hoa Kỳ, cho rằng đây là một trong những yếu tố chính góp phần vào sự gia tăng các bệnh mãn tính ở trẻ em.

PV: Xin cảm ơn ông!