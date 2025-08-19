Ngày 19/8: Giá thép thanh, quặng sắt đồng loạt giảm

Sau phiên lình xình, sáng 19/8, cả giá thép và quặng sắt trên Sàn Thượng Hải đồng loạt giảm. Trong nước, giá thép xây dựng tiếp tục được các doanh nghiệp duy trì mốc ổn định.

Sáng 19/8, giá thép thanh kỳ hạn tháng 9 trên Sàn Thượng Hải dừng tại mức 3.143 Nhân dân tệ/tấn. Ảnh minh họa

Trên Sàn Thượng Hải

Sáng 19/8, giá thép thanh kỳ hạn tháng 9 trên Sàn Thượng Hải dừng tại mức 3.143 Nhân dân tệ/tấn, giảm 16 Nhân dân tệ (tương đương với mức giảm 0,51% so với phiên giao dịch sáng 18/9.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9 giảm 0,06% (0,5 Nhân dân tệ) về mức 792 nhân dân tệ/tấn.

Tương tự, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Singapore-SGX giảm 0,35 USD về mức 101,08 USD/tấn.

Thị trường quặng sắt châu Á khởi đầu tuần mới trong xu hướng giảm, khi tồn kho tăng và nhu cầu bị đe dọa bởi khả năng cắt giảm sản lượng thép tại Trung Quốc, theo Reuters.

Ngày 18/8, hợp đồng quặng sắt giao tháng 1 trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) chốt phiên giảm 0,64% xuống 772 nhân dân tệ/tấn (107,52 USD), mức thấp nhất kể từ 16/7.

Giá thép trong nước

Tại thời điểm 08/30 sáng 19/8, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.580 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.050 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.440 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.520 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.550 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.500 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.730 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg.