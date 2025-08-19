Ngày 19/8: Giá heo hơi tiếp đà giảm tại cả ba miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (19/8) tiếp tục giảm tại cả ba miền trên cả nước. Hiện tại, giá heo hơi dao động từ 55.000 - 63.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá thịt heo tại siêu thị, công ty thực phẩm bán lẻ ổn định.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh tư liệu

Giá heo hơi heo hơi tiếp đà giảm

Tại miền Bắc, giá heo hơi ghi nhận giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg tại hầu hết các tỉnh, thành phố. Hiện tại, giá heo hơi tại khu vực này dao động từ 57.000 - 59.000 đồng/kg.

Cụ thể, sau điều chỉnh, heo hơi tại Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn và Quảng Ninh về cùng mức 57.000 đồng/kg; Hưng Yên, Cao Bằng, Ninh Bình và Thái Nguyên còn 58.000 đồng/kg; Phú Thọ, Bắc ninh, Hà Nội và Hải Phòng xuống mức 59.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi tại nhiều tỉnh thành tại miền Trung cũng hạ một giá trong sáng nay. Đáng chú ý, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Gia Lai đã ghi nhận giá heo hơi xuống tới 55.000 đồng/kg. Cùng ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg, heo hơi tại Đà Nẵng, Khánh Hoà và Lâm Đồng lần lượt có giá 56.000 đồng/kg, 59.000 đồng/kg và 61.000 đồng/kg.

Như vậy, các thương lái tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên đang thu mua heo hơi trong khoảng 55.000 - 61.000 đồng/kg.

Tại thị trường phía Nam, giá heo hơi tiếp đà giảm tại An Giang và Vĩnh Long, về cùng mức 61.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Hiện tại, heo hơi tại khu vực miền Nam được bán ra với giá từ 61.000 - 63.000 đồng/kg. Cà Mau vẫn là tỉnh duy nhất giữ giao dịch tại mức 63.000 đồng/kg, cao nhất cả nước.

Khảo sát mới nhất cho thấy thị trường heo hơi tiếp đà giảm tại cả ba miền trong sáng nay. Hiện tại giá heo hơi trên cả nước dao động từ 55.000 - 63.000 đồng/kg.

Giá thịt heo tại siêu thị, công ty thực phẩm bán lẻ

Theo khảo sát mới nhất tại trang winmart.vn vào sáng ngày 19/8, giá thịt heo mát Meat Deli vẫn duy trì ở mức ổn định, được bày bán với giá dao động từ 119.922 - 163.122 đồng/kg và giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của WinMart.

Theo đó, thịt heo xay đang có giá bán thấp nhất, niêm yết tại mức 119.922 đồng/kg. Nhỉnh hơn một chút là thịt nạc đùi heo và thịt nạc vai heo, lần lượt có giá 122.320 đồng/kg và 126.320 đồng/kg.

Tại Công ty Thực phẩm Tươi sống Hà Hiền, giá thịt heo bình ổn. Hiện tại, các sản phẩm thịt heo được bán với giá trong khoảng 89.000 - 190.000 đồng/kg.

Theo ghi nhận, 89.000 đồng/kg là giá mỡ heo được ghi nhận thấp nhất trong các sản phẩm được khảo sát. Cao hơn là giá thịt nạc đùi heo 126.000 đồng/kg, sườn già heo 134.000 đồng/kg và nạc vai heo 136.000 đồng/kg./.