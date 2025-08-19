Giá xe ô tô Toyota tháng 8/2025 giảm sốc tới 75 triệu đồng

Trong tháng 8/2025, khách mua xe Veloz Cross, Avanza Premio sẽ được ưu đãi giảm tới 100% phí trước bạ, tương đương mức hỗ trợ cao nhất khoảng 75 triệu đồng.

Toyota Veloz Cross là mẫu xe ưu đãi tới 100% lệ phí trước bạ trong tháng 8/2025. Ảnh tư liệu

Trong tháng 8, Toyota kết hợp hệ thống đại lý giảm giá hàng loạt mẫu xe dưới hình thức ưu đãi phí trước bạ lên tới 100%.

Theo đó tất cả khách hàng mua xe Vios trong tháng 8/2025 (từ 1/8/2025 đến hết ngày 31/8/2025) và hoàn tất thủ tục thanh toán 100% trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được ưu đãi giảm tới 50% phí trước bạ (tương đương mức hỗ trợ khoảng 35 triệu đồng) Đặc biệt, đối với khách mua xe Vios sẽ được tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ.

Với khách mua xe Veloz Cross, Avanza Premio sẽ được ưu đãi giảm tới 100% phí trước bạ (tương đương mức hỗ trợ cao nhất khoảng 75 triệu đồng).

Khách hàng mua xe Yaris Cross và Corolla sẽ được ưu đãi tới 50% lệ phí trước bạ (tương đương mức hỗ trợ cao nhất khoảng 46 triệu đồng tùy dòng xe).

Bảng giá khuyến mại khi mua xe Toyota trong tháng 8/2025

Ngoài số tiền mà khách hàng phải bỏ ra để mua xe thì sẽ còn một số khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành) mà khách hàng sẽ phải bỏ ra để xe có thể lăn bánh. Trong đó, riêng Hà Nội là có phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), phí ra biển của TP. Hồ Chí Minh là 20 triệu đồng, trong khi đó các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng cho phí lấy biển./.