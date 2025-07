Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max tháng 7/2025 giảm sốc

Ra mắt vào cuối năm 2023, iPhone 15 series vẫn giữ vững độ “hot” nhờ Dynamic Island được đưa về các phiên bản tiêu chuẩn và thiết kế viền cong mềm mại hơn. Chip A16 Bionic và cổng sạc USB-C là những điểm nâng cấp đáng giá trên dòng này. Trong tháng 7/2025, giá bán iPhone 15, iPhone 15 Pro Max đang giảm mạnh, nhất là phiên bản iPhone 15 giá rẻ và iPhone 15 Pro Max cao cấp.

Giá iPhone 15 các dòng hiện đang giảm mạnh để chờ đón iPhone 17 sắp ra mắt. Ảnh tư liệu

Giá iPhone 15 các dòng hiện đang giảm mạnh để chờ đón iPhone 17 sắp ra mắt, được cho là dòng sản phẩm toàn diện, cân bằng tốt giữa giá bán và hiệu năng nên được nhiều khách Việt ưa chuộng.

Giá bán iPhone có thể thay đổi theo thời điểm, chương trình khuyến mãi hoặc dung lượng bộ nhớ. Mức giá dưới đây mang tính chất tham khảo và được cập nhật theo thị trường thực tế vào tháng 7/2025.

Giá iPhone 15 Pro Max: iPhone 15 Pro Max - 256GB có giá 28.790.000 đồng; iPhone 15 Pro Max - 512GB giá 31.690.000 đồng; iPhone 15 Pro Max - 1TB ở mức 39.390.000 đồng.

Giá iPhone 15 Pro: iPhone 15 Pro - 128GB có giá 23.990.000 đồng; iPhone 15 Pro - 256GB giá 26.990.000 đồng; iPhone 15 Pro - 512GB giá 32.590.000 đồng; iPhone 15 Pro - 1TB ở mức 34.990.000 đồng.

Giá iPhone 15 Plus: iPhone 15 Plus bản 128GB có giá 18.890.000 đồng; iPhone 15 Plus bản 256GB giá 21.990.000 đồng.

Giá iPhone 15: iPhone 15 - 128GB ở mức 15.190.000 đồng; iPhone 15 - 256GB có giá 18.490.000 đồng; iPhone 15 - 512GB giá 20.990.000 đồng./.