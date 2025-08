Giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở, giá thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình đẩy CPI tháng 7 tăng 0,11%

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,11% so với tháng trước chủ yếu do giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở, giá thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình tăng. CPI tháng 7 tăng 2,13% so với tháng 12/2024; tăng 3,19% so với cùng kỳ năm trước.

CPI bình quân 7 tháng đầu năm 2025 tăng khoảng 3,2 - 3,3% Trong mức tăng 0,11% của CPI tháng 7 so với tháng trước, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng. Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,36% tác động làm tăng CPI chung 0,07 điểm phần trăm, chủ yếu tăng giá ở một số mặt hàng sau: Giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 1,96% do giá gạch, cát, đá tăng cao khi nguồn cung khan hiếm, chi phí sản xuất, vận chuyển tăng và nhu cầu xây dựng cao; giá điện sinh hoạt tăng 1,82% do nhu cầu sử dụng điện tăng khi thời tiết nắng nóng kéo dài ở nhiều khu vực, đặc biệt tại miền Bắc, miền Trung và từ ngày 10/5/2025 Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tăng giá điện sinh hoạt; giá dầu hỏa tăng 2,64% do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá trong tháng... Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,25% do nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp hè và chi phí sản xuất tăng, trong đó giá nước uống tăng lực đóng chai, lon, hộp tăng 0,52%; bia các loại tăng 0,35%; thuốc hút tăng 0,30%... Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,20%, trong đó, giá vé thuê chỗ chơi thể thao tăng 0,34%; phí truyền hình và internet tăng 0,32%; sách báo các loại tăng 0,27%; tua du lịch trọn gói tăng 0,84%. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,18% tác động làm CPI chung tăng 0,06 điểm phần trăm, trong đó: Lương thực giảm 0,16%; thực phẩm tăng 0,15%; ăn uống ngoài gia đình tăng 0,39%. Giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở, giá thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình đẩy CPI tháng 7 tăng 0,11%. Ảnh: TL Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,10%, trong đó, giá thuốc diệt côn trùng tăng 0,43%; pin, đèn pin tăng 0,40%; dụng cụ làm vườn tăng 0,39%; xà phòng, chất tẩy rửa tăng 0,37%... Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,06%, trong đó, chỉ số giá dịch vụ giày dép tăng 0,33%; vải các loại tăng 0,20%; mũ nón tăng 0,15%; quần áo may sẵn tăng 0,06%... Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,03% do tỷ giá tăng ảnh hưởng đến chi phí nhập khẩu dược phẩm và các nguyên phụ liệu. Trong đó, dụng cụ y tế tăng 0,23%; nhóm vitamin và khoáng chất tăng 0,22%; thuốc giảm đau, hạ sốt chống viêm không steroid, thuốc điều trị gút và các bệnh xương tăng 0,21%... Nhóm giáo dục tăng nhẹ 0,01%, trong đó giá văn phòng phẩm tăng 0,03%, cụ thể giá bút viết các loại tăng 0,16%; sản phẩm từ giấy và văn phòng phẩm và đồ dùng học tập khác cùng tăng 0,08%. Hai nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm gồm: Nhóm bưu chính, viễn thông giảm 0,15%. Nhóm giao thông giảm 0,48%, tác động làm CPI chung giảm 0,05 điểm phần trăm. Cũng theo Cục Thống kê, bình quân 7 tháng năm 2025, CPI tăng 3,26% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 3,18% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,26% của CPI bình quân chung, nguyên nhân chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt, giá dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục là yếu tố tác động làm tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

Nam Khánh