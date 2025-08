Bổ nhiệm ông Lê Anh Tuấn làm Tổng giám đốc Dragon Capital

(TBTCO) - Theo Thuế tỉnh An Giang, tổng thu nội địa 6 tháng đầu năm 2025 ước đạt 14.237 tỷ đồng, bằng 57% so với dự toán và bằng 114,7% so với cùng kỳ năm 2024. Số thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, thu từ xố số kiến thiết và cổ tức và lợi nhuận chia lại là 8.921 tỷ đồng, bằng 59,1% so với dự toán và bằng 110% so với cùng kỳ năm 2024.