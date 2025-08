Tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh An Giang đạt 14.237 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

(TBTCO) - Theo Thuế tỉnh An Giang, tổng thu nội địa 6 tháng đầu năm 2025 ước đạt 14.237 tỷ đồng, bằng 57% so với dự toán và bằng 114,7% so với cùng kỳ năm 2024. Số thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, thu từ xố số kiến thiết và cổ tức và lợi nhuận chia lại là 8.921 tỷ đồng, bằng 59,1% so với dự toán và bằng 110% so với cùng kỳ năm 2024.

Thuế tỉnh An Giang hiện tại trụ sở đặt tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (cũ), sau sáp nhập là phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ảnh: Kỳ Phương

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2025 của Thuế tỉnh An Giang cho thấy, tổng thu nội địa 6 tháng đầu năm 2025 ước đạt 14.237 tỷ đồng, bằng 57% so với dự toán và bằng 114,7% so với cùng kỳ năm 2024. Số thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, thu từ xố số kiến thiết và cổ tức và lợi nhuận chia lại là 8.921 tỷ đồng, bằng 59,1% so với dự toán và bằng 110% so với cùng kỳ năm 2024.

Uớc thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2025 vượt tiến độ dự toán, tăng so cùng kỳ chủ yếu là do vượt thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thuế thu nhập cá nhân, thu phí, lệ phí, tiền thuê đất và thu từ xổ số kiến thiết.

Có 14/18 khoản thu, sắc thuế đạt cao so tiến độ thực hiện dự toán; 4/18 khoản thu, sắc thuế đạt thấp so tiến độ thực hiện dự toán và có 8/18 khoản thu, sắc thuế tăng so cùng kỳ.

Trong đó, tiền thuê đất uớc đạt 910 tỷ đồng, bằng 83,5% dự toán và bằng 68,8% so cùng kỳ. Nguyên nhân đạt cao so tiến độ thu là do đôn đốc thu kịp thời số còn phải nộp các dự án năm 2024 chuyển sang theo tiến độ tại Kiên Giang 577 tỷ đồng gồm Công ty CP Đầu tư Địa ốc Thành phố Đảo Phú Quốc 151 tỷ đồng, Công ty TNHH Bất động sản Newvision 165 tỷ đồng, Công ty TNHH Ngọc Hải 225 tỷ đồng và Công ty CP Kim Quy Phú Quốc 36 tỷ đồng.

Tiền sử dụng đất uớc đạt 1.392 tỷ đồng, bằng 37,7% dự toán và bằng 177,4% so cùng kỳ. Nguyên nhân khoản thu đạt thấp so tiến độ dự toán là do các dự án chậm làm giá hoặc gặp khó khăn trong đấu giá nên chưa phát sinh số nộp ngân sách Nhà nước.

Riêng đối với địa bàn tỉnh Kiên Giang (cũ): Thu nội địa trên địa bàn 6 tháng năm 2025 ước đạt 8.401 tỷ đồng, bằng 56,3% so với dự toán và bằng 119,3% so với cùng kỳ năm 2024. Số thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, thu từ xổ số kiến thiết và cổ tức và lợi nhuận chia lại là 6.209 tỷ đồng, bằng 63,3% so với dự toán và bằng 115,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Nguyên nhân ước thực hiện 6 tháng năm 2025 tại Kiên Giang (cũ) đạt cao hơn cùng kỳ là do ước thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh cao hơn cùng kỳ là 1.100 tỷ đồng do đôn đốc thu kịp thời thuế phát sinh, truy thu qua thanh tra và tăng cường thu nợ (từ kinh doanh bất động sản), tiền sử dụng đất tăng so cùng kỳ 480 tỷ đồng.