(TBTCO) - Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Bình làm Trưởng Thuế tỉnh An Giang (hợp nhất với tỉnh Kiên Giang ngày 1/7). Trước khi được bổ nhiệm, ông Nguyễn Thanh Bình là Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực XIX.

Thuế tỉnh An Giang có 11 thuế cơ sở.

Song song đó, Cục Thuế cũng đã công bố quyết định về quy định tên gọi, trụ sở, địa bàn quản lý thuế của 11 thuế cơ sở trực thuộc Thuế tỉnh An Giang. Cụ thể:

Thuế cơ sở 1 có trụ sở đặt tại phường Rạch Giá, quản lý các địa bàn: Phường Rạch Giá, phường Vĩnh Thông, đặc khu Kiên Hải.

Thuế cơ sở 2 có trụ sở đặt tại đặc khu Phú Quốc, quản lý các địa bàn: phường Rạch Giá, đặc khu Phú Quốc, đặc khu Thổ Châu.

Thuế cơ sở 3 có trụ sở đặt tại phường Hà Tiên, quản lý các địa bàn: Phường Hà Tiên, phường Tô Châu, xã Tiên Hải, xã Giang Thành, xã Vĩnh Điều.

Thuế cơ sở 4 có trụ sở đặt tại xã Hòn Đất, quản lý các địa bàn: Xã Bình Giang, xã Bình Sơn, xã Hòn Đất, xã Sơn Kiên, xã Mỹ Thuận, xã Hòa Điền, xã Kiên Lương, xã Hòn Nghệ, xã Sơn Hải.

Thuế cơ sở 5 có trụ sở đặt tại xã Giồng Riềng, quản lý các địa bàn: Xã Tân Hội, xã Tân Hiệp, xã Thạnh Đông, xã Thạnh Lộc, xã Châu Thành, xã Bình An, xã Giồng Riềng, xã Thạnh Hưng, xã Long Thạnh, xã Hòa Hưng, xã Ngọc Chúc, xã Hòa Thuận, xã Định Hòa, xã Gò Quao, xã Vĩnh Hòa Hưng, xã Vĩnh Tuy.

Thuế cơ sở 6 có trụ sở đặt tại xã An Minh, quản lý các địa bàn: Xã Tây Yên, xã Đông Thái, xã An Biên, xã Đông Hòa, xã Tân Thạnh, xã Đông Hưng, xã An Minh, xã Vân Khánh, xã Vĩnh Bình, xã Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Phong, xã Vĩnh Hòa, xã U Minh Thượng.

Thuế cơ sở 7 có trụ sở đặt tại phường Long Xuyên, quản lý các địa bàn: Phường Long Xuyên, phường Bình Đức, phường Mỹ Thới, xã Mỹ Hoà Hưng, xã An Châu, xã Bình Hòa, xã Cần Đăng, xã Vĩnh Hanh, xã Vĩnh An, xã Thoại Sơn, xã Óc Eo, xã Định Mỹ, xã Phú Hòa, xã Vĩnh Trạch, xã Tây Phú.

Thuế cơ sở 8 có trụ sở đặt tại phường Châu Đốc, quản lý các địa bàn: Phường Châu Đốc, phường Vĩnh Tế, xã Mỹ Đức, xã Vĩnh Thạnh Trung, xã Châu Phú, xã Bình Mỹ, xã Thạnh Mỹ Tây.

Thuế cơ sở 9 có trụ sở đặt tại xã Chợ Mới, quản lý các địa bàn: Xã Chợ Mới, xã Cù Lao Giêng, xã Hội An, xã Long Điền, xã Nhơn Mỹ, xã Long Kiến, xã Phú Tân, xã Phú An, xã Bình Thạnh Đông, xã Chợ Vàm, xã Hòa Lạc, xã Phú Lâm.

Thuế cơ sở 10 có trụ sở đặt tại phường Long Phú, quản lý các địa bàn: Phường Tân Châu, phường Long Phú, xã Tân An, xã Châu Phong, xã Vĩnh Xương, xã An Phú, xã Vĩnh Hậu, xã Nhơn Hội, xã Khánh Bình, xã Phú Hữu.

Thuế cơ sở 11 có trụ sở đặt tại phường Thới Sơn, quản lý các địa bàn: Phường Thới Sơn, phường Tịnh Biên, phường Chi Lăng, xã An Cư, xã Núi Cấm, xã Ba Chúc, xã Tri Tôn, xã Ô Lâm, xã Cô Tô, xã Vĩnh Gia.

Sau sáp nhập, An Giang có diện tích: 9.889 km² (xếp thứ 13); dân số: 4.952.238 người (xếp thứ 3); GRDP 2024 là 271.345.883 triệu VNĐ (xếp thứ 16); thu ngân sách 2024: 26.279.135 triệu VNĐ (xếp thứ 15); thu nhập bình quân: 55,22 triệu VNĐ/năm (xếp thứ 20).

Về nông nghiệp, sau sáp nhập, An Giang trở thành vựa lúa lớn nhất cả nước với sản lượng hơn 9 triệu tấn/năm, đóng vai trò chủ lực trong xuất khẩu lúa gạo quốc gia. Đồng thời, tỉnh giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng nông sản và phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long./.