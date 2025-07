Ngành dệt may hồi phục, Dệt may Hòa Thọ báo lãi vượt mốc 129 tỷ đồng

(TBTCO) - Trong kỳ quý II, doanh thu và lợi nhuận của Dệt may Hòa Thọ đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng đạt hơn 129 tỷ đồng, trong khi doanh thu thuần gần 1.310 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.

Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ (mã ck: HTG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2025 với lợi nhuận ròng đạt hơn 129 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức lãi theo quý cao nhất kể từ khi doanh nghiệp chính thức hoạt động, phản ánh bước tiến vững chắc trong cải thiện hiệu quả hoạt động. Kết quả tích cực này được hỗ trợ bởi sự cải thiện đồng đều ở nhiều chỉ tiêu tài chính, nổi bật là tăng trưởng doanh thu, kiểm soát chi phí tốt và chiến lược tài chính linh hoạt. Trong kỳ, doanh thu thuần của Hòa Thọ đạt gần 1.310 tỷ đồng, tăng 20% so với quý II/2024. Giá vốn chỉ tăng nhẹ, giúp biên lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể, từ mức 13,8% lên 16,5%. Hoạt động tài chính cũng góp phần tích cực vào tăng trưởng lợi nhuận, khi doanh thu tài chính đạt 31,6 tỷ đồng, tăng 25%, trong khi chi phí tài chính chỉ nhích nhẹ 4%, đạt mức 23 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí bán hàng giảm mạnh 18%, xuống còn 21 tỷ đồng, tạo thêm dư địa cho biên lợi nhuận được mở rộng. Doanh thu theo quý của Dệt may Hoà Thọ. Nguồn: CafeF. Theo giải trình từ phía doanh nghiệp, ngành dệt may trong nước đã ghi nhận tín hiệu phục hồi rõ rệt từ đầu năm. Trong quý II, Hòa Thọ không chỉ duy trì ổn định lượng đơn hàng mà còn tận dụng được xu hướng tăng giá sợi. Chính sách đầu tư tài chính chủ động và khả năng kiểm soát chi phí chặt chẽ đã giúp công ty cải thiện đáng kể hiệu suất kinh doanh, ngay cả trong bối cảnh cạnh tranh và biến động toàn cầu. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của Hòa Thọ đạt 2.587 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái và tiến sát mốc đỉnh xác lập năm 2022. Lợi nhuận ròng bán niên đạt hơn 185 tỷ đồng, tăng trưởng 61%, ghi nhận kết quả bán niên cao nhất từ trước đến nay. Cơ cấu doanh thu tiếp tục ghi nhận sự đóng góp chủ lực từ mảng may mặc với gần 2.200 tỷ đồng, tăng 19%, cùng với biên lợi nhuận gộp đạt 13,8%, nhỉnh hơn cùng kỳ. Trong khi đó, mảng sợi dù giảm nhẹ doanh thu xuống 497 tỷ đồng, lại cho thấy sự cải thiện rõ rệt về hiệu quả, khi biên lãi gộp tăng mạnh từ 5,2% lên 8,2%. Xét theo thị trường xuất khẩu, Trung Quốc tiếp tục là điểm đến lớn nhất với doanh thu hơn 829 tỷ đồng, tăng 4%. Mỹ là thị trường tăng trưởng mạnh nhất, tăng 39% lên hơn 633 tỷ đồng. Thụy Điển và Nhật Bản cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, lần lượt 23% và 39%, với doanh thu đạt hơn 200 tỷ đồng và 274 tỷ đồng. Ngược lại, thị trường nội địa sụt giảm 21%, còn gần 162 tỷ đồng. Tính đến cuối quý II/2025, tổng tài sản của Hòa Thọ đạt hơn 3.141 tỷ đồng, tăng 7,4% so với đầu năm. Trong đó, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng mạnh 20%, đạt 307 tỷ đồng, cho thấy chiến lược phân bổ dòng tiền hiệu quả. Hàng tồn kho cũng tăng 7%, đạt 844 tỷ đồng, phản ánh chu kỳ sản xuất kinh doanh mở rộng. Tổng nợ phải trả tính đến cuối tháng 6 ở mức 2.073 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với đầu năm, trong đó vay tài chính ghi nhận mức tăng gần 131 tỷ đồng, lên 1.057 tỷ đồng. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HTG kết phiên 25/7 ở mức 48.400 đồng/cổ phiếu, giảm 0,72% so với phiên liền trước. Với hơn 36 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của Hòa Thọ hiện đạt khoảng 1.742 tỷ đồng.

Thu Hương