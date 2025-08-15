Chứng khoán phái sinh ngày 15/8: Các hợp đồng tương lai giảm điểm, thanh khoản cải thiện

(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai giảm điểm trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 15/8. Mức giảm của các hợp đồng không quá lớn, tương tự thị trường cơ sở. Thanh khoản thị trường phái sinh cải thiện so với phiên giao dịch trước đó.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, phiên giao dịch cuối tuần ngày 15/8, các hợp đồng tương lai đã xuất hiện nhịp rung lắc mạnh với biên độ tính từ điểm cao nhất xuống thấp nhất gần 47 điểm. Các hợp đồng đóng cửa trong sắc đỏ với mức giảm không quá lớn, tương tự chỉ số cơ sở. Cụ thể, các hợp đồng tương lai giảm từ -0,3 điểm đến -12 điểm; trong khi đó, chỉ số cơ sở giảm -10,51 điểm.

Tính chung tuần, phái sinh tăng 3,4% tương đương 57,8 điểm, đóng cửa ở mốc 1.781 điểm. Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch cân bằng trong tuần khi chỉ mua ròng nhẹ 19 hợp đồng. Thanh khoản giao dịch vẫn duy trì sôi động với hơn 1,4 triệu hợp đồng giao dịch.

Hợp đồng tháng hiện tại 41I1F8000 đóng cửa tại 1.781 điểm, giảm -11 điểm so với phiên kế trước. Mức giảm của hợp đồng này lớn hơn mức giảm của chỉ số cơ sở nên khoảng cách chênh lệch mở rộng với mức âm -2,25 điểm.

Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh cải thiện so với phiên giao dịch trước đó và giữ ở mức cao với hơn 330 nghìn hợp đồng. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch của các hợp đồng tương lai đạt 336.293 hợp đồng.

Thanh khoản toàn thị trường chứng khoán phái sinh cải thiện so với phiên giao dịch trước đó. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai đạt 336.293 hợp đồng, trong đó riêng hợp đồng 41I1F8000 đạt 332.209 hợp đồng.

Trên biểu đồ kỹ thuật khung 1 giờ, hợp đồng 41I1F8000 có phiên giảm điểm, cho thấy tâm lý giằng co vẫn hiện hữu và khó khăn vẫn còn tiếp diễn trong phiên giao dịch tới. Bên cạnh đó, chốt lời đã hiện diện mạnh hơn trên thị trường, tâm lý nhà đầu tư phái sinh có thể sẽ chịu ảnh hưởng từ việc bán ròng trở lại của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường cơ sở.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30-Index giảm -10,53 điểm (-0,59%), kết phiên tại 1.783,25 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 826 triệu đơn vị. Theo giới chuyên gia, VN30-Index giảm điểm cùng với thanh khoản tăng cao cho thấy tâm lý của nhà đầu tư không mấy lạc quan.

Bên cạnh đó, chỉ số có thể kiểm định lại vùng 1.775 - 1.780 điểm trong bối cảnh chỉ báo đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) đang hình thành phân kỳ giá giảm. Nếu chỉ báo cho tín hiệu bán và VN30-Index không vượt thành công vùng này trong các phiên tới, thì kịch bản không mấy lạc quan có thể xuất hiện trở lại./.