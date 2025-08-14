Chứng khoán phái sinh ngày 14/8: Các hợp đồng tương lai tăng điểm mạnh, thanh khoản giảm nhẹ

(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai tăng điểm mạnh trên thị trường chứng khoán phái sinh ngày 14/8. Mức tăng của các hợp đồng tương đối lớn tương tự như mức tăng của chỉ số cơ sở. Thanh khoản các hợp đồng giảm nhẹ so với phiên giao dịch liền trước.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 14/8, các hợp đồng tương lai ghi nhận phiên tăng điểm mạnh và tiếp tục đóng cửa ở vùng cao nhất phiên. Đóng cửa phiên, các hợp đồng tương lai tăng từ +32,4 điểm đến +47 điểm; trong khi đó, chỉ số cơ sở tăng +40,07 điểm.

Hợp đồng tháng 41I1F8000 đóng cửa tại 1.793 điểm, tăng +47 điểm so với phiên trước. Mức tăng của hợp đồng lớn hơn mức tăng của chỉ số cơ sở, nên khoảng cách chênh lệch thu hẹp trạng thái âm với mức -0,78 điểm.

Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh giảm so với phiên trước. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch của các hợp đồng tương lai đạt 311.727 hợp đồng, riêng hợp đồng tháng 8 đã đạt 308.449 hợp đồng.

Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh tăng giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước đó nhưng vẫn giữ ở mức hơn 310 nghìn hợp đồng. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch của các hợp đồng tương lai đạt 311.727 hợp đồng.

Trên biểu đồ kỹ thuật khung 1 giờ, 41I1F8000 giá đang tiệm cận dải biên và có xu hướng tăng trở lại. Đồng thời, đồ thị giá đang biến động mạnh theo chiều hướng tích cực nên các nhịp điều chỉnh có thể sẽ nhanh chóng kết thúc. Vùng 1.776 điểm sẽ là hỗ trợ gần trong khi 1.800 - 1.815 điểm là kháng cự.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30 tăng +40,07 điểm, kết phiên tại 1.793,78 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 803 triệu đơn vị. VN30-Index tăng điểm đồng thời khối lượng duy trì ở mức cao và vượt mức trung bình 20 phiên cho thấy nhà đầu tư duy trì giao dịch sôi động hơn.

Hiện tại, chỉ số vẫn vượt vùng hỗ trợ mạnh trong khi chỉ báo đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) tiếp tục hướng đi lên sau khi cho tín hiệu mua cho thấy triển vọng tích cực trong ngắn hạn vẫn hiện hữu./.