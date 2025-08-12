Chứng khoán phái sinh ngày 12/8: Điểm số và thanh khoản trái chiều

(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai tiếp tục tăng điểm trên thị trường chứng khoán phái sinh ngày 12/8. Mức tăng của các hợp đồng không quá lớn tương tự như mức tăng của chỉ số cơ sở. Trong ki đó, thanh khoản các hợp đồng giảm nhẹ so với phiên giao dịch liền trước.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 12/8, các hợp đồng tương lai tiếp tục giằng co theo hướng đi lên. Đáng chú ý về cuối phiên, các hợp đồng tương lai đều tăng mạnh và đóng cửa ở vùng giá cao nhất phiên. Đóng cửa phiên, các hợp đồng tương lai tăng từ +4,6 điểm đến +11,9 điểm; trong khi đó, chỉ số cơ sở tăng +13,35 điểm.

Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục giảm so với phiên trước. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch của các hợp đồng tương lai đạt 223.508 hợp đồng, riêng hợp đồng tháng 8 đã đạt 222.155 hợp đồng.

Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh tăng giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước đó nhưng vẫn giữ ở mức hơn 220 nghìn hợp đồng. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch của các hợp đồng tương lai đạt 223.508 hợp đồng.

Hợp đồng tháng 41I1F8000 đóng cửa tại 1.749,4 điểm, tăng +11,9 điểm so với phiên trước. Mức tăng của hợp đồng thấp hơn mức tăng của chỉ số cơ sở, nên khoảng cách chênh lệch mở rộng ở trạng thái âm với mức -5,85 điểm.

Trên biểu đồ kỹ thuật khung 1 giờ, 41I1F8000 vẫn duy trì xu hướng tăng và được mở rộng với khu vực 1.752 - 1.759 điểm đang là kháng cự gần nhất. Ngày mai, Mỹ sẽ công bố dữ liệu CPI, vì thế một số dự báo thị trường có thể gây biến động vào đầu phiên. Vùng 1.720 - 1.730 điểm là hỗ trợ gần nhất.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30 tăng +13,35 điểm, kết phiên tại 1.755,25 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 567 triệu đơn vị. VN30-Index tăng điểm đồng thời khối lượng duy trì ở mức cao và vượt mức trung bình 20 phiên cho thấy nhà đầu tư đã giao dịch sôi động hơn.

Hiện tại, chỉ số VN30 đã vượt 1.725 - 1.750 điểm trong bối cảnh đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) tiếp tục thu hẹp khoảng cách. Chỉ báo cho tín hiệu mua trở lại cho thấy xu hướng tăng sẽ bền vững hơn./.