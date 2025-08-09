Chứng khoán phái sinh tháng 7/2025: Khối lượng hợp đồng mở cao nhất từ đầu năm 2025

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán phái sinh tháng 7/2025 tiếp tục ghi nhận diễn biến sôi động song song với thị trường cơ sở. Khối lượng giao dịch và hợp đồng mở đều tăng mạnh, đặc biệt khối lượng hợp đồng mở (OI) đạt mức cao nhất từ đầu năm.

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tháng 7/2025, cùng với sự sôi động trên thị trường cơ sở, thị trường chứng khoán phái sinh cũng được nhà đầu tư quan tâm, giao dịch rất tích cực.

Khối lượng giao dịch bình quân sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tăng mạnh với mức tăng 39,53% so với tháng 6, đạt 240.244 hợp đồng/phiên, giá trị giao dịch bình quân đạt 38.288 tỷ đồng/phiên (theo danh nghĩa hợp đồng), tăng 56,18%. Trong đó, phiên giao dịch ngày 31/7/2025 có khối lượng giao dịch lớn nhất tháng với 375.594 hợp đồng.

Tổng hợp KLGD, OI HĐTL chỉ số VN30 và VN30 Index. Nguồn: HNX

Khối lượng hợp đồng mở (OI) cũng tăng 19,81% so với tháng trước, tại phiên giao dịch cuối tháng, OI đạt 58.042 hợp đồng, trong đó, OI cao nhất tháng đạt 66.823 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 08/07/2025. Đây cũng là phiên có khối lượng mở OI cao nhất từ đầu năm đến nay.

Theo cơ cấu nhà đầu tư, giao dịch tự doanh chứng khoán phái sinh của khối công ty chứng khoán tăng từ 1,66% trong tháng 6/2025 lên 2,2% khối lượng giao dịch toàn thị trường trong tháng 7/2025.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng mạnh giao dịch hợp đồng tương lai VN30 với tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 3,25% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.