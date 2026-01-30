SHB lãi trước thuế hơn 15.000 tỷ đồng, tăng 30%, hướng đến mục tiêu tổng tài sản 1 triệu tỷ đồng

(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) công bố kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, ghi nhận bức tranh tăng trưởng mạnh mẽ, hiệu quả và bền vững, tiếp tục khẳng định vai trò là ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân hiệu quả hàng đầu, đồng hành cùng tiến trình tăng tốc của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Năm 2025, lợi nhuận trước thuế của SHB đạt 15.028 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước, tương đương 104% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra. Thu nhập lãi thuần đạt hơn 20.200 tỷ đồng, trong đó thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 154%, lên 3.200 tỷ đồng.

Kết quả này phản ánh rõ năng lực điều hành linh hoạt, kỷ luật tài chính chặt chẽ và chiến lược phát triển đúng hướng, trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục đối mặt với nhiều biến động từ bên ngoài nhưng vẫn duy trì quyết tâm tăng trưởng và ổn định vĩ mô.

Tính đến 31/12/2025, SHB ghi nhận tổng tài sản gần 892.600 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước, tiến đến cột mốc 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026. Đây không chỉ là bước tiến về quy mô, mà còn là minh chứng cho năng lực tích lũy nội lực, mở rộng hoạt động và nâng cao vị thế cạnh tranh của SHB trong hệ thống tài chính – ngân hàng Việt Nam.

Khách hàng giao dịch SHB.

Dư nợ cấp tín dụng ở mức hơn 619.500 tỷ đồng, tăng 16%. Trong đó, dư nợ cho vay các tổ chức kinh tế và cá nhân đạt 614.862 tỷ đồng, tăng gần 18%. Ngân hàng bám sát định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hướng dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên phát triển của nền kinh tế, các ngành sản xuất – kinh doanh trọng điểm, các dự án tạo giá trị gia tăng và đóng góp thiết thực cho tăng trưởng GDP, tạo việc làm và ổn định kinh tế vĩ mô.

Các chỉ số an toàn tài chính của SHB tiếp tục được kiểm soát ở mức cao. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) duy trì trên 12% theo chuẩn Basel II, cao hơn nhiều so với quy định của Ngân hàng Nhà nước, các chỉ tiêu thanh khoản đáp ứng tiêu chuẩn Basel III, chất lượng tài sản được đảm bảo theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông. Tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập (CIR) ở mức 22,4%, tiếp tục nằm trong nhóm ngân hàng hoạt động hiệu quả nhất hệ thống, cho thấy nỗ lực không ngừng trong tối ưu vận hành và nâng cao hiệu suất sử dụng nguồn lực.

Về năng lực vốn, Hội đồng Quản trị SHB đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng với phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư chuyên nghiệp và phát hành ESOP cho người lao động. Sau khi hoàn tất dự kiến trong quý I/2026, SHB dự kiến vươn lên TOP 4 ngân hàng TMCP có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc để mở rộng tín dụng, đầu tư công nghệ và triển khai chiến lược phát triển giai đoạn sắp tới.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SHB được dự báo sẽ được đưa vào rổ FTSE Global All Cap khi Việt Nam chính thức nâng hạng lên thị trường mới nổi. Đây là tín hiệu tích cực, mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế dài hạn, đồng thời thúc đẩy SHB tiếp tục nâng cao các chuẩn mực quản trị, minh bạch và phát triển bền vững theo thông lệ quốc tế.

Trên bình diện quốc tế, SHB tiếp tục khẳng định uy tín khi là một trong số ít ngân hàng Việt Nam được World Bank, JICA, ADB, KfW và nhiều tổ chức tài chính đa phương lựa chọn là ngân hàng cho vay lại, ngân hàng phục vụ các dự án trọng điểm quốc gia và tham gia các chương trình tài trợ thương mại toàn cầu.

Trong năm 2025, SHB liên tiếp huy động thành công hai khoản vay hợp vốn trung hạn bằng USD theo tiêu chí ESG (môi trường - xã hội - quản trị) với tổng quy mô 600 triệu USD. Cả hai giao dịch đều ghi nhận mức quan tâm cao từ thị trường quốc tế: khối lượng đăng ký tham gia vượt hạn mức chào mời ban đầu, qua đó SHB thực hiện quyền chọn tăng quy mô huy động (greenshoe) để tối ưu hóa cơ cấu nguồn vốn và đáp ứng nhu cầu tài trợ các dự án xanh. Nguồn vốn mới giúp SHB mở rộng dư địa tài trợ cho doanh nghiệp và dự án theo định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững./.