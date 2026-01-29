Chứng khoán ngày 29/1: Lực cầu gia tăng về cuối phiên, VN-Index hồi phục tốt

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (29/1) ghi nhận một phiên rung lắc mạnh khi áp lực bán chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian giao dịch. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy gia tăng rõ rệt về cuối phiên đã giúp chỉ số đảo chiều tăng điểm, chấm dứt chuỗi 7 phiên giảm liên tiếp trước đó.

VN-Index tăng hơn 12 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay, sau 7 phiên liên tiếp giảm điểm về vùng giá 1.800 điểm, thị trường đã phục hồi trở lại khá tích cực. VN-Index trong phiên giảm nhẹ với mức độ phân hóa khá tốt và sau đó tăng điểm dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm cổ phiếu bán lẻ, tiêu dùng với tính chất luân chuyển dòng tiền ngắn hạn. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 12,07 điểm, lên mức 1.814,98 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 29/1

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 29/1 có: VHM (+2,43), GVR (+2,42), VNM (+1,59), MSN (+1,58), MWG (+1,31)... Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VJC (-0,90), HDB (-0,68), GAS (-0,61), PLX (-0,32), POW (- 0,23).

Độ rộng thị trường tích cực khi số cổ phiếu tăng giá giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 188 mã tăng giá, 64 mã giữ giá tham chiếu nhưng có tới 125 mã giảm giá.

Dòng tiền luân chuyển nhanh chóng và cơ hội được chia sẻ bình đẳng giữa các cổ phiếu với 13/21 nhóm ngành tăng điểm. Bán lẻ, thủy sản và bất động sản khu công nghiệp là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, công nghệ thông tin, dầu khí và hàng không là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Cũng phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tích cực khi tăng +21,85 điểm, lên mức 2.018,98 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giảm khá cân bằng khi có 12 mã giảm giá, 4 mã giữ giá và 14 mã tăng giá.

Lực cầu chỉ tập trung ở một số nhóm ngành nhất định khiến thanh khoản sụt giảm đáng kể, thấp hơn (-34,3%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 725 triệu cổ phiếu (-30,83%), tương đương giá trị đạt 25.495 tỷ đồng (-26,35%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng. Trong đó, HNX-Index tăng +0,25 điểm lên mức 252,72 điểm, trong khi đó UPCoM-Index tăng +0,73 điểm lên mức 128,44 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài giảm mạnh đà bán ròng so với phiên hôm qua và giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -457 tỷ đồng. MSN 351 tỷ đồng, FPT 271 tỷ đồng và PNJ 203 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VIC -364 tỷ đồng, ACB -216 tỷ đồng, VCB -193 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 103 tỷ đồng

Kỳ vọng tích lũy, chờ tín hiệu tăng

Sau phần lớn thời gian giao dịch và chịu áp lực bán lớn khiến chỉ số nằm dưới ngưỡng giá đỏ, VN-Index cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ trong phiên chiều. Nhịp điều chỉnh sớm quay trở lại với nhóm cổ phiếu ngành dầu khí với biên độ điều chỉnh quanh ngưỡng 1 - 2% cùng với nhịp giảm của bộ đôi VJC, HDB, cùng nhau trở thành những cổ phiếu gây giảm điểm nhiều nhất tới thị trường.

Phía bên kia cán cân, nhóm cổ phiếu bán lẻ có phiên giao dịch xuất sắc nhất kể từ đầu năm 2026 khi bluechip cùng các nhóm cổ phiếu midcap đều cho thấy nỗ lực bứt phá mạnh mẽ. Đà tăng khởi động trong phiên sáng với sự tiên phong của MSN, VNM, PNJ, sau đó lan tỏa tới MWG vào thời điểm cuối phiên chiều, góp phần không nhỏ vào sắc xanh của VN-Index trong phiên giao dịch ngày hôm nay.

Sắc xanh đã quay lại sau khi VN-Index có 7 phiên giảm điểm liên tiếp trước đó. Ảnh: Đức Thanh

Bên cạnh đó, trong phiên giao dịch hôm nay, đóng góp của các cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn đáng chú ý. VHM thay đổi rõ nét nhất. Cụ thể, chốt phiên sáng vẫn tăng yếu 0,29% và chốt phiên VHM tăng vọt 2,59% so với tham chiếu. Ở nhóm ngân hàng, VCB và TCB là hai mã duy nhất đáng chú ý khi cải thiện rõ nét buổi chiều. TCB đóng cửa tăng 1,16%, VCB tăng +0,29%.

Một số mã khác cũng có nhịp tăng tốt, GVR chốt phiên sáng đã tăng 3,14% và kết phiên với giá trần. MSN đóng cửa trên tham chiếu 5,79%. MWG mạnh không kém, riêng chiều nay tăng thêm 3,47% và đóng cửa tăng tổng cộng 4,68%. VNM chốt phiên tăng 5,02%.

Sắc xanh đã quay lại sau khi VN-Index có 7 phiên giảm điểm liên tiếp trước đó. Tuy nhiên thanh khoản ở mức thấp và biên độ tăng điểm không lớn nên tín hiệu đảo chiều chưa được xác nhận. Có thời điểm VN-Index xuyên thủng mốc 1.800 điểm nhưng đã nhanh chóng tăng trở lại và đóng cửa vượt mốc 1.800 nên dù biên độ tăng chưa cao cũng là tín hiệu cho thấy đà giảm của 7 phiên trước đang chững lại.

Các chuyên gia kỳ vọng VN-Index sẽ tích lũy quanh mốc 1.800 một vài phiên tới rồi sẽ có tín hiệu tăng trở lại. Vị thế mua tăng tỷ trọng ở vùng (1.800- 1.810) chưa có nhiều lợi thế nên nhà đầu tư cần tiếp tục duy trì sự thận trọng, kiên nhẫn chờ đợi thêm tín hiệu tích cực mới tiếp tục mở thêm vị thế mua mới./.